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10 сен 2019

Hyundai I30N обновился

Hyundai I30N обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила новую версию «заряженного» хэтчбека i30 N. Премьера автомобиля состоялась в рамках франкфуртского автосалона

Из внешних изменений стоит отметить, только тот факт, что автомобиль обзовелся новым аэродинамическим «оперением» из карбона, в том числе передним сплиттером, задним диффузором и боковыми «юбками». Кроме того, из композитных материалов выполнен капот. Выбор таких материалов обоснован целю по уменьшению веса.

В техническом  отношении автомобилю перенастроили подвеску, однако силовой агрегат изменениям не подвергся. Hyundai i30 N оснащается двухлитровой турбированной «четверкой», которая в топовой версии автомобиля развивает 275 л. с. и 353 Н•м крутящего момента (временно увеличивается до 378 Н•м при включении функции Overboost). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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