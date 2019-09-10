Hyundai I30N обновился

Компания Hyundai представила новую версию «заряженного» хэтчбека i30 N. Премьера автомобиля состоялась в рамках франкфуртского автосалона

Из внешних изменений стоит отметить, только тот факт, что автомобиль обзовелся новым аэродинамическим «оперением» из карбона, в том числе передним сплиттером, задним диффузором и боковыми «юбками». Кроме того, из композитных материалов выполнен капот. Выбор таких материалов обоснован целю по уменьшению веса.

В техническом отношении автомобилю перенастроили подвеску, однако силовой агрегат изменениям не подвергся. Hyundai i30 N оснащается двухлитровой турбированной «четверкой», которая в топовой версии автомобиля развивает 275 л. с. и 353 Н•м крутящего момента (временно увеличивается до 378 Н•м при включении функции Overboost). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.