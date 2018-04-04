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Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель
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О Infiniti QX50

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Инфинити КуИкс50

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Infiniti QX50 2019 вид спередиInfiniti QX50 2019 вид спереди сбоку
Infiniti QX50 2019 вид сбоку
Модель нового поколения стала просторнее и получила более комфортное шасси
Infiniti QX50 2019 вид сверхуInfiniti QX50 2019 вид сзадиInfiniti QX50 2019 салон
Infiniti QX50 2019 передние кресла
Оригинальная форма центральной консоли отделяет водительскую зону от пассажирской
Infiniti QX50 2019 центральная консоль
Навигационная система традиционно для Infiniti имеет отдельный экран
Infiniti QX50 2019 панорамная крыша
Панорамная крыша создает в хорошую погоду жизнерадостное настроение
Infiniti QX50 2019 задний диван
К услугам задних пассажиров удобные сиденья и собственный климат-контроль
Infiniti QX50 2019 АМКПInfiniti QX50 2019 передняя фара
Infiniti QX50 2019 задняя стойка
Необычный излом задней стойки выглядит оригинально
Infiniti QX50 2019 задний фонарь

Впрочем, заодно кроссовер поменял имидж. Если модель-предшественница позиционировалась как автомобиль для водителя, то теперь она понравится и пассажирам, в том числе на втором ряду

Гладкое шоссе, ведущее из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, по южной части которого я еду на Infiniti QX50, необычайно живописно. С одной стороны штормит Тихий океан, с другой – возвышаются вечнозеленые горы, а на безоблачном небе светит яркое солнце. Проезжаю известное местечко Малибу, однако знаменитых спасателей на бесконечных пляжах не наблюдаю – в Калифорнии зима. Хотя и сейчас днем здесь 25–27 градусов по Цельсию.

Останавливаюсь на обед в симпатичном прибрежном ресторанчике. Угощаюсь свежими морепродуктами на открытой веранде с видом на океан и подставляю лицо свежему морскому бризу… Идиллия! И новый Infiniti QX50 в эту идиллию вписывается как нельзя кстати – в качестве атрибута безбедной и беспроблемной жизни.

Новая платформа

Я хорошо знаю модель предыдущего поколения. В своей основе она имела заднеприводную платформу и напоминала скорее универсал, чем кроссовер. Сдвинутая назад кабина придавала облику спортивную стремительность, а 165-миллиметровый дорожный просвет недвусмысленно намекал, что далеко от асфальта на этом автомобиле не уедешь. И управлялся он, как и подобает, – спортивно и азартно. Даже рестайлинг, вместе с которым в Россию стала поставляться китайская версия с удлиненной на 80 мм колесной базой взамен стандартного автомобиля, не сделал из кроссовера увальня.

Второй QX50 совсем другой. Во-первых, он сменил компоновку на переднеприводную. В России будет только полный привод, но в других странах планируются и версии с передними ведущими колесами. Соответственно, «расстояние престижа» между передней стойкой кузова и передней колесной аркой сократилось до минимума (кабина сдвинулась вперед), при этом длина увеличились на 26 мм, ширина на 103 и высота на 61 мм при практически неизменной колесной базе (-1 мм). Но все это – по сравнению со стандартной версией предшественника. У нас же, как я уже заметил, после рестайлинга продавался «китаец», и на его фоне длина с колесной базой стали меньше – на 54 и 81 мм соответственно. Зато значительно (на 53 мм) вырос дорожный просвет – до 218 мм!

Техника тоже кардинально изменилась. В передней подвеске теперь простой McPherson взамен двухрычажной схемы, а двигатель сменил расположение с продольного на поперечное. То есть налицо упрощение конструкции. Зато мотор! Он не просто совершенно новый – в двигателе, оснащенном турбонаддувом, использована революционная конструкция, ранее в серийном производстве не применявшаяся. Речь идет об изменяемой степени сжатия, благодаря которой бензиновый силовой агрегат имеет высокие мощностные показатели при небольшом расходе топлива, сопоставимом с расходом дизельных моторов.

Для примера сравним характеристики двигателей нового QX50 и модели предыдущего поколения. Так, 2,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый мотор предшественника развивал 222 л.с. и 252 Нм и расходовал в смешанном цикле 10,7 л на 100 км пути. Новый агрегат имеет четыре цилиндра и 2 л объема, а его мощность достигает 272 л.с. (в России будет 250 л.с.), максимальный крутящий момент составляет 380 Нм, при этом средний расход – всего 9 л на «сотню». Прогресс, как говорится, налицо.

Помимо революционного двигателя новый QX50 получил перепроектированный бесступенчатый вариатор с электронным управлением, а также более легкий и прочный кузов, значительно лучше защищенный от вибраций. Улучшилась и аэродинамика: коэффициент сопротивления воздуха составляет 0,32, что на 10% меньше, чем у предшественника. Кроме того, японская компания заявляет о нулевой подъемной силе на обеих осях, что обещает высокую устойчивость на больших скоростях.

Имеются у новинки и различные электронные ассистенты, но на них останавливаться сейчас не имеет смысла, так как неизвестно, какие из них останутся у российской спецификации автомобиля. А вот фирменный «цифровой» руль без механической связи с колесами, совершающий 200 вычислительных операций и 1000 корректирующих действий в секунду, в России будет – у дорогих модификаций.

Больше граней

Дизайн модели второго поколения тоже серьезно изменился. Если предшественник был гладким и округлым, то новинка щеголяет глубокими рельефными гранями сложной формовки. Выделяется резкий серповидный изгиб задней стойки, выразительно смотрятся трехмерная решетка радиатора с двойной аркой и «прищуренные» диодные фары. Словом, несмотря на рост габаритов и более, так сказать, «семейную» компоновку, новый QX50 выглядит агрессивнее модели первого поколения.

Салон тоже получил резкие граненые элементы вместо «округлостей» предшественника, а оригинальная форма центральной консоли, с правой стороны плавно переходящая в центральный тоннель, визуально отделяет водительскую зону от пассажирской. Качество отделочных материалов отличное, приборы читаются великолепно, а наличие двух экранов интерфейса позволяет, например, выбирать музыку, не мешая следить за картой навигации. Правда, сам интерфейс по современным меркам недотягивает до лидеров премиум-сегмента ни по качеству картинки, ни по скорости откликов. Зато проектор показаний приборов на лобовое стекло нареканий не вызывает. И новая аудиосистема Bose с 16 динамиками звучит прекрасно.

По сравнению с предшественником в салоне стало заметно просторнее, особенно в ширину. Посадка по ощущениям выше, а диапазоны регулировок передних кресел полностью удовлетворили не только меня с моими 180 см, но и 197-сантиметрового коллегу. Сиденья zero-gravity, разработанные с помощью NASA, заслуживают высшей похвалы – они, словно пластилиновые, принимают форму тела.

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Переднеприводная компоновка с поперечным расположением двигателя дала солидную прибавку пространства задним пассажирам. Так, у новинки места для ног даже больше (на 5 мм), чем у удлиненной китайской версии предшественника, а в сравнении со стандартной модификацией и вовсе 85 мм в плюсе. Диван отлично спрофилирован и имеет регулировку наклона спинок. В дорогих комплектациях есть собственная (пусть и однозонная) климатическая система для задней части салона. Словом, седоки второго ряда чувствуют себя так же комфортно, как и обитатели передних сидений.

Но еще больше выиграл от смены компоновки… багажный отсек, увеличившийся в объеме на целых 353 л – с 527 до 880 л! Если сложить задний диван, образуется ровная площадка без ступенек, а объем возрастает до 1823 л (+379 л). По современной моде багажная дверь с электроприводом открывается движением ноги под бампером. Закрыть ее, правда, можно только с помощью кнопки. В тестовых экземплярах, оснащенных 20-дюймовыми колесами с шинами типа Runflat, запасное колесо отсутствовало. В России эта размерность также будет предлагаться с резиной Runflat, а базовые 19-дюймовые диски «обуют» в обычную резину и, возможно, положат в подполье «докатку».

Благородные манеры

Первые ощущения при начале движения – автомобиль едет дорого. Я бы сказал, по-немецки дорого. Подвеска работает явно мягче, чем у модели предыдущего поколения, при этом остается собранной и упругой, к тому же делает свое дело бесшумно. В Лос-Анджелесе и его окрестностях асфальт очень напоминает российский, и Infiniti QX50 справляется с ним великолепно, растворяя в недрах шасси практически все дорожные изъяны. И это на огромных 20-дюймовых «ранфлетах»! Полный порядок и с шумоизоляцией – неслышно даже низкопрофильных «катков».

Двигатель, даром что 4-цилиндровый, работает так плавно, словно у него на пару «горшков» больше, да и звук приятный и благородный. Тяги – вагон на любых оборотах. Реакции на нажатие педали акселератора практически моментальные, но не резкие. «Автомат» будто читает мои мысли и всегда «подтыкает» нужную передачу… Стоп, какой еще «автомат»? Какие передачи? Здесь же бесступенчатый вариатор. Но никакой резиновости реакций на подачу топлива, типичных для этого типа транс-миссии, нет и в помине.

Рулевое управление тоже «смягчилось» по сравнению с предшественником. Если у модели первого поколения баранка была подчеркнуто тяжелой для спортивного антуража, то теперь вращать ее гораздо легче. При этом информативность, на мой взгляд, ничуть не ухудшилась, а точность следования траектории даже улучшилась.

Кроссовер непоколебимо мчит по местным «фривеям» с разрешенными 65 миль/ч (105 км/ч), тихо и мягко преодолевая стыки бетонных плит, а на извилистом шоссе проявляет умеренную недостаточную поворачиваемость. В крутых виражах предшественник был более азарт-ным и отзывчивым, но и модель нового поколения ведет себя отлично, просто ее повадки смягчили, сделав безопаснее.

Комфортные настройки шасси, безусловно, привлекут покупателей, да и пассажиры наверняка окажутся довольны. Осталось только дождаться начала продаж. Новинка появится в России ближе к середине 2018 года, тогда же озвучат информацию о ценах. В российском офисе бренда обещают, что они будут конкурентоспособными. 

Технические характеристики Infiniti QX50

Габариты, мм

4691х1903х1676

Колесная база, мм

2799

Дорожный просвет, мм

218

Объем багажника, л

880

Снаряженная масса, кг

нет данных

Тип двигателя

L4 бензиновый с турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1997

Макс. мощность, л.с./об/мин

272/5600

Макс. момент, Нм/об/мин

380/1600

Привод

полный

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Шины спереди/сзади

235/55 R19

Макс. скорость, км/ч

нет данных

Время разгона 0–100 км/ч, с

нет данных

Расход топлива (средний), л/100 км

9

Объем бака, л

нет данных

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