Впрочем, заодно кроссовер поменял имидж. Если модель-предшественница позиционировалась как автомобиль для водителя, то теперь она понравится и пассажирам, в том числе на втором ряду

Гладкое шоссе, ведущее из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, по южной части которого я еду на Infiniti QX50, необычайно живописно. С одной стороны штормит Тихий океан, с другой – возвышаются вечнозеленые горы, а на безоблачном небе светит яркое солнце. Проезжаю известное местечко Малибу, однако знаменитых спасателей на бесконечных пляжах не наблюдаю – в Калифорнии зима. Хотя и сейчас днем здесь 25–27 градусов по Цельсию.

Останавливаюсь на обед в симпатичном прибрежном ресторанчике. Угощаюсь свежими морепродуктами на открытой веранде с видом на океан и подставляю лицо свежему морскому бризу… Идиллия! И новый Infiniti QX50 в эту идиллию вписывается как нельзя кстати – в качестве атрибута безбедной и беспроблемной жизни.

Новая платформа

Я хорошо знаю модель предыдущего поколения. В своей основе она имела заднеприводную платформу и напоминала скорее универсал, чем кроссовер. Сдвинутая назад кабина придавала облику спортивную стремительность, а 165-миллиметровый дорожный просвет недвусмысленно намекал, что далеко от асфальта на этом автомобиле не уедешь. И управлялся он, как и подобает, – спортивно и азартно. Даже рестайлинг, вместе с которым в Россию стала поставляться китайская версия с удлиненной на 80 мм колесной базой взамен стандартного автомобиля, не сделал из кроссовера увальня.

Второй QX50 совсем другой. Во-первых, он сменил компоновку на переднеприводную. В России будет только полный привод, но в других странах планируются и версии с передними ведущими колесами. Соответственно, «расстояние престижа» между передней стойкой кузова и передней колесной аркой сократилось до минимума (кабина сдвинулась вперед), при этом длина увеличились на 26 мм, ширина на 103 и высота на 61 мм при практически неизменной колесной базе (-1 мм). Но все это – по сравнению со стандартной версией предшественника. У нас же, как я уже заметил, после рестайлинга продавался «китаец», и на его фоне длина с колесной базой стали меньше – на 54 и 81 мм соответственно. Зато значительно (на 53 мм) вырос дорожный просвет – до 218 мм!

Техника тоже кардинально изменилась. В передней подвеске теперь простой McPherson взамен двухрычажной схемы, а двигатель сменил расположение с продольного на поперечное. То есть налицо упрощение конструкции. Зато мотор! Он не просто совершенно новый – в двигателе, оснащенном турбонаддувом, использована революционная конструкция, ранее в серийном производстве не применявшаяся. Речь идет об изменяемой степени сжатия, благодаря которой бензиновый силовой агрегат имеет высокие мощностные показатели при небольшом расходе топлива, сопоставимом с расходом дизельных моторов.

Для примера сравним характеристики двигателей нового QX50 и модели предыдущего поколения. Так, 2,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый мотор предшественника развивал 222 л.с. и 252 Нм и расходовал в смешанном цикле 10,7 л на 100 км пути. Новый агрегат имеет четыре цилиндра и 2 л объема, а его мощность достигает 272 л.с. (в России будет 250 л.с.), максимальный крутящий момент составляет 380 Нм, при этом средний расход – всего 9 л на «сотню». Прогресс, как говорится, налицо.

Помимо революционного двигателя новый QX50 получил перепроектированный бесступенчатый вариатор с электронным управлением, а также более легкий и прочный кузов, значительно лучше защищенный от вибраций. Улучшилась и аэродинамика: коэффициент сопротивления воздуха составляет 0,32, что на 10% меньше, чем у предшественника. Кроме того, японская компания заявляет о нулевой подъемной силе на обеих осях, что обещает высокую устойчивость на больших скоростях.

Имеются у новинки и различные электронные ассистенты, но на них останавливаться сейчас не имеет смысла, так как неизвестно, какие из них останутся у российской спецификации автомобиля. А вот фирменный «цифровой» руль без механической связи с колесами, совершающий 200 вычислительных операций и 1000 корректирующих действий в секунду, в России будет – у дорогих модификаций.

Больше граней

Дизайн модели второго поколения тоже серьезно изменился. Если предшественник был гладким и округлым, то новинка щеголяет глубокими рельефными гранями сложной формовки. Выделяется резкий серповидный изгиб задней стойки, выразительно смотрятся трехмерная решетка радиатора с двойной аркой и «прищуренные» диодные фары. Словом, несмотря на рост габаритов и более, так сказать, «семейную» компоновку, новый QX50 выглядит агрессивнее модели первого поколения.

Салон тоже получил резкие граненые элементы вместо «округлостей» предшественника, а оригинальная форма центральной консоли, с правой стороны плавно переходящая в центральный тоннель, визуально отделяет водительскую зону от пассажирской. Качество отделочных материалов отличное, приборы читаются великолепно, а наличие двух экранов интерфейса позволяет, например, выбирать музыку, не мешая следить за картой навигации. Правда, сам интерфейс по современным меркам недотягивает до лидеров премиум-сегмента ни по качеству картинки, ни по скорости откликов. Зато проектор показаний приборов на лобовое стекло нареканий не вызывает. И новая аудиосистема Bose с 16 динамиками звучит прекрасно.

По сравнению с предшественником в салоне стало заметно просторнее, особенно в ширину. Посадка по ощущениям выше, а диапазоны регулировок передних кресел полностью удовлетворили не только меня с моими 180 см, но и 197-сантиметрового коллегу. Сиденья zero-gravity, разработанные с помощью NASA, заслуживают высшей похвалы – они, словно пластилиновые, принимают форму тела.

Переднеприводная компоновка с поперечным расположением двигателя дала солидную прибавку пространства задним пассажирам. Так, у новинки места для ног даже больше (на 5 мм), чем у удлиненной китайской версии предшественника, а в сравнении со стандартной модификацией и вовсе 85 мм в плюсе. Диван отлично спрофилирован и имеет регулировку наклона спинок. В дорогих комплектациях есть собственная (пусть и однозонная) климатическая система для задней части салона. Словом, седоки второго ряда чувствуют себя так же комфортно, как и обитатели передних сидений.

Но еще больше выиграл от смены компоновки… багажный отсек, увеличившийся в объеме на целых 353 л – с 527 до 880 л! Если сложить задний диван, образуется ровная площадка без ступенек, а объем возрастает до 1823 л (+379 л). По современной моде багажная дверь с электроприводом открывается движением ноги под бампером. Закрыть ее, правда, можно только с помощью кнопки. В тестовых экземплярах, оснащенных 20-дюймовыми колесами с шинами типа Runflat, запасное колесо отсутствовало. В России эта размерность также будет предлагаться с резиной Runflat, а базовые 19-дюймовые диски «обуют» в обычную резину и, возможно, положат в подполье «докатку».

Благородные манеры

Первые ощущения при начале движения – автомобиль едет дорого. Я бы сказал, по-немецки дорого. Подвеска работает явно мягче, чем у модели предыдущего поколения, при этом остается собранной и упругой, к тому же делает свое дело бесшумно. В Лос-Анджелесе и его окрестностях асфальт очень напоминает российский, и Infiniti QX50 справляется с ним великолепно, растворяя в недрах шасси практически все дорожные изъяны. И это на огромных 20-дюймовых «ранфлетах»! Полный порядок и с шумоизоляцией – неслышно даже низкопрофильных «катков».

Двигатель, даром что 4-цилиндровый, работает так плавно, словно у него на пару «горшков» больше, да и звук приятный и благородный. Тяги – вагон на любых оборотах. Реакции на нажатие педали акселератора практически моментальные, но не резкие. «Автомат» будто читает мои мысли и всегда «подтыкает» нужную передачу… Стоп, какой еще «автомат»? Какие передачи? Здесь же бесступенчатый вариатор. Но никакой резиновости реакций на подачу топлива, типичных для этого типа транс-миссии, нет и в помине.

Рулевое управление тоже «смягчилось» по сравнению с предшественником. Если у модели первого поколения баранка была подчеркнуто тяжелой для спортивного антуража, то теперь вращать ее гораздо легче. При этом информативность, на мой взгляд, ничуть не ухудшилась, а точность следования траектории даже улучшилась.

Кроссовер непоколебимо мчит по местным «фривеям» с разрешенными 65 миль/ч (105 км/ч), тихо и мягко преодолевая стыки бетонных плит, а на извилистом шоссе проявляет умеренную недостаточную поворачиваемость. В крутых виражах предшественник был более азарт-ным и отзывчивым, но и модель нового поколения ведет себя отлично, просто ее повадки смягчили, сделав безопаснее.

Комфортные настройки шасси, безусловно, привлекут покупателей, да и пассажиры наверняка окажутся довольны. Осталось только дождаться начала продаж. Новинка появится в России ближе к середине 2018 года, тогда же озвучат информацию о ценах. В российском офисе бренда обещают, что они будут конкурентоспособными.

Технические характеристики Infiniti QX50 Габариты, мм 4691х1903х1676 Колесная база, мм 2799 Дорожный просвет, мм 218 Объем багажника, л 880 Снаряженная масса, кг нет данных Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 272/5600 Макс. момент, Нм/об/мин 380/1600 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 235/55 R19 Макс. скорость, км/ч нет данных Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 9 Объем бака, л нет данных