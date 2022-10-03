Модницы не проходят мимо автомобилей, где шик соседствует с национальным колоритом. Герой нашего теста не стал исключением

Премиальные автомобили отличаются от массовых множеством нюан­сов. Именно эти «фишки» заставили меня проникнуться кроссовером QX50 в считаные секунды. Я сразу оценила, как породис­то здесь захлопываются увесистые двери: толкаешь створку без каких-либо усилий, и она заходит в проем мягко и смачно, точно катана в ножны. А как спецы из Infiniti поработали со светом в салоне! Диодными ожерельями украшены не только дверные ручки, но и пространство перед ступнями. Словом, этот «японец» заинтриговал меня с первых же минут знакомства, точно прожженный ловелас.

Восточная магия

Уверена, женщинам понравится, что во внешности QX50 дизайнеры не переборщили с агрессией. Тем не менее автомобиль выглядит мускулистым и подтянутым, и эта спортивность щедро приправлена восточной харизмой. Мощные выштамповки на капоте, излом линии задних стоек и адаптивные фары со светодиодной подводкой — все это непроходные решения, нетипичные для автомобилей из Европы.

В то же время здесь есть и легкий ретро-настрой. Скажем, «кирпичики» кнопок бесключевого доступа в передних дверях — это, согласитесь, неультрамодно. Центральная консоль оснащена настоящими кнопками, плюс приборы на панели — аналоговые.

Хотя и современными электронными решениями этот Infiniti, разумеется, не обделен. К примеру, на верхний тачскрин по протоколам Apple CarPlay или Android Auto выводится «Яндекс.Навигатор», а нижний ведает мультимедиа и настройками «климата». Разрешение и яркость монитора после недавнего рестайлинга стали явно выше, так что при работе камер кругового обзора ты теперь более четко понимаешь, какие препятствия таятся по периметру.

Чем еще интерьер может соблазнить падкую до всего восточного клиентку? Например, тем, что передние кресла спрофилированы с учетом рекомендаций специалис­тов NASA, оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками по десяти направлениям у водителя и восьми у пассажира. Или, скажем, здесь очень приятная кожаная отделка руля и селектора трансмиссии, центральный тоннель обшит алькантарой, а вставки из дерева и алюминия не дают усомниться, что это дорогая и стильная машина.

Что скажут мамочки? Первое, что они оценят, когда поедут за покупками, это возможность открывания багажной створки «с ноги». Взмаховый датчик, кстати, очень чуткий, а сам отсек при пятиместной конфигурации салона рассчитан аж на 565 л — влезет целая гора пакетов из супермаркета. Спинки задних сидений при этом откидываются прямо из багажника, настраиваются по наклону, но главное — диван смещается продольно на 15 см, так что мы имеем здесь багажник-трансформер, способный поглотить и велосипеды, и детские коляски.

Вам экспресс-доставку?

В движении этот Infiniti точно понравится любительницам погонять, благо 2 литровый бензиновый турбомотор на 249 л.с., вариатор и полный привод здесь отлично спелись. Потенциальным покупательницам открою еще немного технических секретов. По меркам кроссоверов здесь острый, информативный и при этом не тугой руль. Дело, конечно же, в передовых японских технологиях — инженеры реализовали управление без механической связи (в штатных режимах) баранки с колесами.

В результате QX50 проявляет себя как послушный, резвый и юркий автомобиль. Добавьте мощные тормоза, хороший обзор, отменную шумоизоляцию — и портрет почти идеального городского SUV готов. Увы, QX50 жестковато проходит неровности, так что бодро передвигаться по разбитым дорогам вряд ли понравится. Зато гнать по МКАД или загородному шоссе — самое то! Нет нужды даже переводить тумб­лер на центральном тоннеле в положение Sport. Машина остается отзывчивой.

Ну и, конечно, всегда начеку электронные «телохранители». Причем адаптивный «круиз» работает, можно сказать, сверхделикатно, осаживая машину заблаговременно и плавно. Контроль слепых зон с индикаторами в зеркалах информативен и ненавязчив. Система предотвращения столкновений при движении задним ходом и при опасном сокращении бокового интервала убережет от аварии, если вы зазеваетесь. А «умная» оптика имеет функционал как подсветки поворотов, так и автоматической смены дальнего света на ближний.

Если же маршрут пролегает по проселку, вы оцените и клиренс, составляющий 217 мм, и увеличенные ходы подвески, и полный привод, мгновенно перекидывающий до 50% тяги на задние колеса.

Хотя есть и несколько но. Так, передняя часть кузова для езды по суровой «пересеченке» длинновата, а подключаемый полный привод без возможности блокировки муфты, как ни крути, не превращает этого «японца» в профессионального «гряземеса». Убедилась в этом, когда от души побуксовала на скользкой после дождя грунтовке.

И все же на такой машине не страшно съезжать на проселок, а активная езда по асфальтовым дорогам — и вовсе родная стихия этого красавца. Словом, девочки, QX50 — это и породистость, и современные технологии, и удовольствие от езды.