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Infiniti QX50 в формате «гринфилд»
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О Infiniti QX50

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Инфинити КуИкс50

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Разрабатывая модель нового поколения, японцы опирались на свой богатый опыт, при этом они построили автомобиль практически с нуля – подобно девелоперам, создающим индустриальные парки по принципу «гринфилд»

В Верхнеуслонском районе Татарстана крепнет один из самых молодых городов России – строящийся с нуля Иннополис. Со стороны кажется, что это классический университетский кампус. Но, оказавшись в нем, понимаешь, что попал в параллельную реальность – с авангардной архитектурой, образцовой экологией и выверенной логистикой. Львиная доля жителей – студенты и профессора. Обучение недешевое, лекции читают только на английском языке. Выпускники же находят работу в области IT, сотрудничают с Министерством обороны и мировыми брендами из сферы цифровых технологий. А еще этот наукоград пропагандирует здоровый образ жизни, а потому в будущем здесь не должно быть транспорта с ДВС – только электрокары! И, хотя я въехал в Иннополис на бензиновом кроссовере новой генерации, Infiniti QX50 отлично вписался в футуристический и высокотехнологичный контекст.

Тот, да не тот

Кто-то спросит, а причем здесь Иннополис? При том, что новый QX50 адресован людям, близким по духу, качеству образования и уровню доходов к трудоустроенным выпускникам татарстанского наукограда. С дизайнерской точки зрения премиальный среднеразмерный SUV – настоящее произведение искусства. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть хотя бы на капот с кинжальными фасками выштамповок. Они, к слову, вносят весомый вклад в аэродинамику – коэффициент сопротивления составляет всего 0,32.

Весной «Автопанорама» одной из первых познакомилась с американской версией кроссовера нового поколения, и мой коллега Дмитрий Зайцев поделился впечатлениями от машины, переехавшей на новую переднеприводную платформу FF-L и заметно прибавившей в ширине и клиренсе («АП» № 4, 2018). В Казань же привезли машины с российской адаптацией, продажи которых в нашей стране недавно стартовали.
В чем состоит российская специфика? Преж-де всего, под капотом установлена 2-литровая 249-сильная «турбочетверка», дефорсированная с 272 до 249 л.с. (ради снижения налогов). Подвеска получила более жесткие настройки – инженеры пересмотрели характеристики пружин и амортизаторов. А вот трансмиссия у нас такая же, как в американской версии, – вариатор (пришедший на смену «автомату»), виртуальные передачи которого можно тасовать подрулевыми «лепестками».

Салон решен в знакомой шикарной манере с новыми приятными нюансами – появились модернизированные сдвоенные экраны мультимедиа, а также ранее недоступный проектор данных на лобовое стекло, стало больше замши и кожи во внешней отделке. Передние сиденья широкие и эргономичные. Задний ряд смещается продольно, угол наклона спинок огромен, опционально доступен трехзонный «климат» (не хватает лишь функции обогрева дивана). В топовых комплектациях пятую дверь можно открыть «пинком» ноги под задним бампером, а адаптивный «круиз», системы контроля рядности и предотвращения столкновений обеспечивают еще больше комфорта и защиты.

Работа на статус

В движении модернизированный Infiniti QX50 ощущается как послушный, бодрый и крупный автомобиль. С новой «тележкой», увеличением габаритной ширины и центра масс крены и задержки с откликом на поворот руля теперь заметнее. Информативность рулевого привода осталась на высоком уровне, причем топовые комплектации с системой DAS 2.0 (без механической связи между баранкой и колесами) полностью освобождены от вибраций на ободе.

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Плавность хода напрямую зависит от комплектации. «Старшие» исполнения с 20-дюймовой низкопрофильной резиной Runflat проходят неровности жестче, чем начальные – с 19-дюймовыми шинами. К слову, ни одной версии QX50, увы, не выделена даже «докатка» – только ремкомплект. Хотя ниша под колесо в подполье все же есть.

Интересно, что все исполнения кроссовера не идеально отрабатывают дорожную «мелочевку» на малой скорости – на кузов передаются легкие вибрации. Но стоит поехать быстрее, и ходовая начинает сглаживать неровности увереннее: по пересеченной местности можно нестись с комфортом, не опасаясь пробоя амортизаторов.

Динамических возможностей машины хватает с головой для мощных ускорений на трассе. Однако на моторных «низах» вариатор не дает 249-сильному мотору продемонстрировать «спортивную подготовку» – после нажатия на «газ» следует небольшое запаздывание, почти не ощутимое, если менять передаточное отношение подрулевыми рычажками.

В целом QX50 произвел очень приятное впечатление удобством управления разгоном и торможением, улучшенной геометрической проходимостью и серьезно оптимизированной шумоизоляцией. Японцы сумели создать более технологичный и комфортабельный автомобиль, сохранив его спортивный характер. Все это обязательно оценят молодые, амбициозные и... состоятельные клиенты – такие, как выпускники татарстанской «Силиконовой долины». Цены на модель новой генерации начинаются с 2 799 000 рублей.

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