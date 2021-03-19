Осенью 2018-го мы впервые познакомились с Jeep Wrangler четвертого поколения — JL. Но та встреча была очень короткой, и, по сути, рассказать об автомобиле можно было, лишь приведя его технические характеристики и описав изменения во внешности и салоне. Теперь у нас есть возможность рассмотреть модель во всех подробностях и испытать ее возможности

Электроника шагнула вперед

Оставшись наиболее внедорожным из всех современных «Джипов», Wrangler слегка приблизился к… кроссоверу Renegade. Речь, конечно, идет об оформлении салона и, прежде всего, панели приборов. Если «Рэнглер» поколения JK предлагал лишь два циферблата со стрелками и минимум цифровой информации, то теперь мы видим большой и красочный дисплей бортового компьютера, на котором чего только нет. Причем, все надписи переведены на русский. Даже такие «тонкости», как состояние электронно управляемого стабилизатора поперечной устойчивости: разблокирован или заблокирован. Да, эта система при смене поколений сохранилась, как и другие: понижающий ряд в «раздатке», а также межколесные блокировки как сзади, так и спереди.

И, в общем, салон стал ярче и комфортнее, к нему наверняка приложили руки итальянские дизайнеры. Греют взгляд вставки из матового красного пластика. Странно, что не синего, были бы в цвет кузова автомобиля, который побывал на тесте Motorpage. Но, пожалуй, тогда салон казался бы более холодным, а в мороз это было бы некстати (панель приборов ярким солнечным утром известила о -21 градусах за бортом). Надо сказать, «печка» прогревает интерьер не сразу, также надолго приходится оставлять включенными системы подогрева передних кресел и руля. Возможно, сказывается тот факт, что двери остались тонкими, а панели крыши — съемными. То есть, как и раньше, рамный Wrangler легко «раздеть» до кабриолета с эффектным трубчатым каркасом над головами седоков, а ветровое стекло «уложить» на капот.

Сам капот обзавелся дополнительными деталями, на нем заметны пластиковые решетки, а также элементы, имитирующие ручки для его снятия (в них на самом деле расположились форсунки омывателя стекла). Замки капота по-прежнему предназначены для всех желающих взглянуть на моторный отсек. Там много интересного, но туда мы заглянем позже.

Передние крылья — слегка «квадратные» и огромные, под стать колесам с широченными шинами 265/70. Решетка радиатора сохранила семь фирменных прорезей, а фары по бокам от нее остались круглыми, но приобрели новую «начинку». Теперь они лупят так, что и темнота расступается, и нерадивые водители уступают дорогу. В один из вечеров мне одним миганием фар удалось прогнать из своего ряда нахального таксиста, который, намереваясь двигаться прямо, заблокировал ряд, предназначенный для поворота под стрелку. Фары «Джипа» дали понять, что ему здесь не место. Дело не в марке и не в классе автомобиля, а в соблюдении правил, которые одинаковы для всех.

Кстати, несмотря на то, что фары у «Рэнглера» размещены довольно высоко над дорогой, на грязной дороге они быстро покрываются серой непрозрачной коркой. Видимо, сказывается то, что они слегка утоплены в поверхности кузова, возможно, ситуацию ухудшает и широченный, выдающийся далеко вперед бампер. Он мощный не только на вид, но и по структуре: с конвейера предназначен для установки лебедки.

Посадка в «Рэнглере» очень высокая, уж точно на уровне больших внедорожников. Обзор через ветровое стекло неплохой, хоть оно и узкое, а при маневрах хорошо помогают наружные зеркала, оставшиеся большими и квадратными. Автомобиль обзавелся функцией контроля «слепых» зон, и это тоже помощь водителю. Интересно расположена камера заднего обзора: ее «глазок» выглядывает из чехла на запасном колесе. Когда он чист, картинка на экране мультимедиа приемлема, только вот объекты позади автомобиля часто ведут себя странно — приближаются слишком быстро. По-моему, это больше связано с оптикой камеры, нежели с отзывчивостью мотора на добавление «газа». В общем, при парковках в узких местах следует быть осторожным. Несмотря на относительно небольшую длину (она сохранилась в пределах 4,3 м), «короткий» Wrangler и снаружи, и изнутри воспринимается как громоздкий, хотя и «поворотливый». С этим мы тоже столкнемся позже.

Передние сиденья стали удобнее, изменился механизм регулировки наклона спинок, теперь он реализован в виде петелек из стропы, за которые надо тянуть. Мне удалось добиться освобождения относительно приемлемых проходов на второй ряд, но на этот раз в тесте не участвовала собака, и рассказать, стало ли удобнее проникать назад, некому. Но второй ряд стал шире минимум на 10 см, теперь он достиг размеров третьих рядов в таких моделях, как Kia Mohave и Sorento, а кресла выглядят более пухлыми и, соответственно, удобными. Расстояние для ног седока, обосновавшегося за мной, 22 см.

Багажник у «Рэнглера» остался прежним (то есть, откровенно говоря, никаким, всего-то 140 л), но в тестовом автомобиле на этот раз не было огромного рулона со свернутым тентом для задней части кузова, так что при необходимости экипироваться в дальнюю дорогу вещам досталось бы чуть больше места. Сохранилась и конфигурация задней двери: отводимая в сторону металлическая «половинка» с закрепленной на ней запаской и откидывающееся вверх стекло.

Надо признать, что российское «развитие» американского «Виллиса» времен Второй мировой войны — УАЗ «Хантер» — заметно более вместительно. Тут и широкий второй ряд, насчитывающий три полноценных посадочных места, и куда более просторный багажник, в котором можно установить по бокам пару дополнительных сидений. Но, конечно, исполнение двух автомобилей не сопоставимо. Да, пожалуй, Jeep чересчур премиален для покорителя бездорожья, но «Хантер», наоборот, слишком примитивен, а золотой середины, по сути, нет. Suzuki Jimny очень стильный, но очень маленький, а Land Rover Defender новейшего поколения сильно продвинулся по премиальной лестнице. Впрочем, с ним мы пока близко не знакомы.

Двухлитровый «сок»? Или кое-что покрепче?

В 2016-м на тесте Motorpage побывал Jeep Wrangler поколения JK с 3,6-литровой бензиновой «шестеркой» Pentastar мощностью 284 л. с. Нынешний вариант, JL, предложил нам опробовать двухлитровую турбочетверку модели Hurricane, развивающую 270 л. с. Две большие разницы? Различия, безусловно, есть, но оба мотора безоговорочно ощущаются как большие. В смысле — очень мощные.

Да, двухлитровый автомобиль немного неоднозначен в реакциях на добавление «газа». То демонстрирует «турбопаузу», то вдруг рвет с самого начала хода педали. И ведь не угадаешь, когда и чего от него ждать. Поэтому мой совет — соблюдать осторожность в общении с ним всегда. И на асфальте, и на бездорожье, и особенно — зимой.

По совпадению, как и в 2016-м, нынешний тестовый Wrangler был «обут» в зимние шипованные шины Hankook iPike RW11. Они мне хорошо знакомы не только по предыдущему тесту «Джипа», но и по собственному пикапу, который катается на них десятую по счету зиму. К сожалению, приобретение оказалось не лучшим, мы купили их в свое время лишь потому, что они оказались нужного нам редкого типоразмера 235/75R16. И в снегу они «не айс», и для льда шипов явно не хватает, да к тому же со временем они частично высыпались. Вот и на «Рэнглере» уже во второй раз они демонстрируют «скользкость». Оба мотора, и 3,6-литровый 284-сильный, и двухлитровый 270-сильный с легкостью сносят в сторону ведущий мост. И при атмосферной, и при «турбо»-конструкции мотора тяга доступна с самых низов, а турбо-паузу можно во внимание не принимать.

На трассе Wrangler JL, оснащенный колесами с шинами 265/70R17 (у JK типоразмер был 285/60R18), напоминает «бигфут». При высоченном дорожном просвете в 277 мм он раскачивается на высокопрофильной резине почем зря. Гидроусилитель передает рукам водителя определенную «тяжесть» баранки, но куда там — за огромными колесищами автомобиль следует чуть ли не охотнее. К тому же руль очень «длинный», более 3,5 оборота от упора до упора, и точности ему занимать и занимать. И все асфальтовые колеи — ваши. Но на выбоины и бугры глаза можно смело закрыть. И уверенно поддерживать на прямой 120 км/ч (при оборотах ниже 2000 в мин). Летом — наверняка и больше.

Может быть, кому-то мое мнение покажется кощунственным, но управляемость «Рэнглера» сравнима с уазовской. Как с «хантеровской», так и с «патриотовской». Поэтому подумайте: если вам настолько уж немыслимо управление УАЗом, может быть, и Jeep не для вас? Или психология у вас перевешивает физиологию? Мне кажется, в плане «механики» российская и американская модель имеют много общего. Близок к ним и предыдущий Land Rover Defender, однако с ним я знакомился настолько давно, что воспоминания уже сгладились.

В отличие от атмосферного мотора, турбоагрегат «Рэнглера» требует питания 95-м бензином, а не 92-м. Стал ли автомобиль с ним экономичнее? Практически нет. Вот мои подсчеты. Я получил машину со значением расхода 15 л на сотню, решил не обнулять, и за довольно-таки пробочный трафик на протяжении двух десятков километров расход не изменился. Однако за городской его признать нельзя: после обнуления на том же участке автомобиль «набрал» лишь немногим более 10 л. Что на трассе? Достигнутый минимум — 8,3 л на сотню на участке автомагистрали как раз в сотню километров. «Раскопки» на бездорожье в течение примерно часа увеличили расход до 9,0 — 9,5 л. Считаю, что средний расход топлива, приведенный в технической характеристике, существенно завышен. А экономичности дополнительно способствует мягко работающая система «старт-стоп».

Акустический комфорт в «Джипе», конечно, выше, но от лучших представителей класса внедорожников очень далек. Двигатель на форсаже имеет обыкновение чем-то постукивать. Общий шум при движении заметен уже на 70-80 км/ч, и это при «участии» одного лишь заднего моста. Аэродинамика не сравнима ни с кирпичом, ни с чемоданом. Так что делайте музыку погромче сразу, и да поможет вам «всепогодный» сабвуфер, установленный в полу багажника — так же, как и в модели поколения JK.

Была бы прочна лопатка…

В оригинале известной всем туристам песни речь идет не о лопатке, а о палатке, но в данном случае мы имеем право отступить от первоисточника. Потому что строчка очень уж подходит к внедорожному этапу теста Jeep Wrangler, проведенного Motorpage в начале 2021-го года.

Понимаете, этим автомобилем нельзя никого обмануть. Если вы его купили, значит, вы живете преодолением бездорожья, посвящаете этому занятию все свободное время. Это не просто хобби — это цель, смысл и образ вашей жизни. Если это не так, вы вскорости смените «Рэнглер» на какую-либо другую, гораздо более универсальную модель — комфортабельную, богато оснащенную, вместительную и престижную. Возможно, даже на кроссовер — а что такого, ведь они тоже бывают полноприводные. В присутствии истинного любителя, ценителя и покорителя «грязи» лучше таких слов не произносить.

Jeep Wrangler образца 2017-го года (четвертое поколение) сохранил традиционную конструкцию с лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Колея осталась «квадратной»: спереди и сзади — по 1598 мм. Но автоматическая коробка передач теперь не пяти-, а восьмидиапазонная. Базовым двигателем «Рэнглера» остался 284-сильный атмосферный, с ним автомобиль развивает 100 км/ч с места примерно за 8,1 с. 270-сильный турбомотор позволяет делать это заметно быстрее — за 6,8 с. Вот вам и «двухлитровый сок».

В этом плане снова ставлю этот Jeep на одну доску с УАЗом «Хантер» и Suzuki Jimny, в меньшей степени — с «Нивами» обеих модификаций: ВАЗ-2121 и Travel. Комфорт, оснащенность, престиж — для этих моделей все это второ- или третьестепенно. А на первом плане — возможности на бездорожье, в том числе непередаваемое ощущение, что именно ты сам, сидя за рулем, преодолел то или иное препятствие или участок, а не автомобиль сделал это за тебя. В этом плане Wrangler по имиджу и возможностям первый среди равных. Если вы ездите на нем исключительно по городу, и окружающие знают об этом, на вас будут смотреть так же, как если вы будете носить и всем показывать копию часов Rolex.

Даже в сравнении с УАЗом «Хантер» экспедиционной серии у Wrangler`а внедорожное вооружение более тяжелое. Представьте — штатные межколесные блокировки переднего и заднего дифференциалов, причем, можно включить только заднюю (как опционную у «Хантера»), а можно — сразу обе. Добавьте электронно управляемый стабилизатор поперечной устойчивости — Sway bar. А еще — двойную межосевую разблокировку, при которой передний мост отключается от заднего полностью, вчистую — и при движении только на заднем приводе ни один из механизмов вхолостую не крутится. Возможно, это положительно сказывается на расходе топлива.

Однако скептики говорят, а практика показывает: посадить и закопать можно абсолютно любой автомобиль, хоть «стоковый», хоть тюнингованный, было бы желание, да дурная голова на плечах. «Народные умельцы» топят в грязи и тракторы. Мне довелось как-то увидеть увязший ПО КРЫШУ гусеничный ДТ-75. А также услышать рассказ очевидца — дорожного рабочего, который очищал северную трассу зимой на «Кировце», да случайно съехал в кювет, где намертво застрял. Чем вытаскивали в итоге? Другим «Кировцем», больше никто бы не справился.

Поэтому, отправляясь на очередное приключение/покорение/преодоление, необходимо подготовиться и подстраховаться. Хотя бы положить в багажник пару-тройку прочных буксировочных тросов, корозащитную стропу, рычажную лебедку и, конечно, лопату. Даже для снега лучше подойдет прочная стальная, а не пластмассовая игрушка.

Во время теста в 2016-м Jeep Wrangler под моим «чутким руководством» застрял глубоко в диком лесу, в мокром весеннем снегу. Откапывать его пришлось около четверти часа. В 2021-м тестовый автомобиль закопался в зимний, довольно-таки рыхлый снег. И где! Всего-то в полусотне метров от асфальтированной трассы — как вам такое приключение? Место хорошо знакомое мне, не раз бывал здесь. Однажды, также зимой, вовремя остановился перед ним, тестируя Cadillac XT5 – он бы точно не выбрался сам. При этом летом проходящая здесь полевая дорога покорилась моноприводному кроссоверу Toyota CH-R.

В какой именно момент я «упустил» Jeep, теперь сказать не могу. Но вот рекомендация, касающаяся именно этой модели: если вы почувствовали, что застряли, надо в первую очередь… Включить все блокировки? Да, но во вторую очередь. Достать лопату? Это в третью. А с самого начала не поленитесь выбраться из салона — даже если вокруг глубокий снег и мороз усиливается ветром — и очистите от грязи «глазок» камеры заднего вида. Это очень важно.

Дело в том, что короткий, трехдверный «Рэнглер» — очень уж «поворотистый». Вроде, руль у него «длинный», но отклик управляемых колес неожиданно быстрый. Из-за этого я не смог направить автомобиль в уже пробитую мною же колею, которую к тому же было не видно в объектив камеры. И Jeep с легкостью напахал в глубоком снегу новые колеи, в одной из которых ему наконец-то не хватило дорожного просвета. Включение всех бортовых блокировок и устройств не помогло. Пришлось достать лопату. Но долго поработать ею не удалось: пластмассовый инструмент сломался! Однако это помогло мне выяснить, что еще помешало мне выбраться в свою колею. Дело в том, что набита она была, судя по всему, давно, пережила оттепель, а затем промерзла и несколько раз была засыпана снегом. Вот эти ледяные надолбы тоже мешали «Джипу» выбраться задним ходом на «проезжую» часть колеи. А снежная целина оказалась слишком глубока для его 277-миллиметрового клиренса.

Именно в этот момент рядом с застрявшим «Рэнглером» остановился настоящий «бигфут»: квадроцикл на огромнейших колесах. Наездник этого транспортного средства заметно возвышался над крышей «Джипа», глянул на него свысока, да лихо проехал мимо. Нет, чтоб помощь предложить… Впрочем, я от нее отказался бы. Владелец Jeep должен бороться до последнего шанса. Сломанная лопата — еще не повод сдаться. Используя ее остатки, я все-таки сумел откопать машину и выбраться из снежной западни, впрочем, не без последствий. Во-первых, загорелся индикатор Check engine. А во-вторых, погасла индикация работы «раздатки». Приехали? Ничуть не бывало, автомобиль вполне сохранил возможность двигаться по шоссе. В тот же день после нескольких включений/выключений мотора индикация внедорожных устройств самовосстановилась. А на следующий день сама собой погасла и лампа Check engine.

Мораль проста. Даже в один и тот же снег не заедешь дважды, не говоря о разных. Проходимость абсолютно любого транспортного средства имеет пределы. К любой подобной вылазке, будь она хоть в часе от дома, нужно готовиться, в том числе и морально. В идеале — пригласить в поездку единомышленников на одной или нескольких подобных машинах. И — самое главное — вам интересны подобные приключения? Приятны? Что вы чувствуете по отношению к тем друзьям, которые провели это время дома или где-нибудь еще, в тепле и уюте? Если вы завидуете им, значит, Jeep не для вас. Если они завидуют вам — значит, он для них.

По правде сказать, сам я предпочитаю преодолевать бездорожье не просто так, а с какой-либо целью. Например, добраться до мест рыбалки, как летней, так и зимней, или глубоко в дикий лес за грибами-ягодами отправиться. При этом обычно приходится везти с собой немало всякого снаряжения, для которого в «Рэнглере» местечка, прямо скажем, маловато. Вот пикапы — другое дело, пусть они и не обладают таким внедорожным арсеналом, как «Джипы». Кроме того, и в житейском плане они более практичны. И все же я очень хорошо понимаю тех, кто выбирает «Рэнглеры» — не для имиджа, а для приключений/покорений/преодолений. Это мне ближе комфортабельных цивилизованных развлечений и времяпрепровождения перед экранами электронных гаджетов. Если ты хоть раз покопал снег или грязь под застрявшим внедорожником, то читать об этом в Интернете будет в разы интереснее.

В настоящее время Jeep Wrangler предлагается в России только с турбированным двухлитровым мотором Hurricane мощностью 272 л. с. и восьмидиапазонным автоматом. Привод, естественно, только полный, с понижающей передачей, но «раздатки» у разных версий различные: у версий Sport и Sahara это Command-Trac с передаточным числом «понижайки» 2,72:1, у модификации Rubicon (побывавшей на тесте Motorpage) — Rock-Trac с совершенно фантастической «понижайкой» 4,0:1, однако, как мы видим, тоже не всесильной. Стоимость версии Sport 4 010 000 рублей, Sahara — 4 410 000 рублей, Rubicon — 4 840 000 рублей.

Технические характеристики Jeep Wrangler ГАБАРИТЫ, ММ 4334 х 1894 х 1839 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2459 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 277 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 142 / 430 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1819 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 272 / 5250 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 400 / 3000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 199 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 11,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 66