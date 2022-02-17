Автомобильный портал Motorpage
Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler

Jeep Wrangler (2021) вид сбоку
Jeep Wrangler (2021) вид сбоку
Jeep Wrangler (2021) салонJeep Wrangler (2021) приборная панель
Jeep Wrangler (2021) задний диван
Комфорт на втором ряду чисто условный – жестко, тесно, внедорожно
Jeep Wrangler (2021) колесо
Посадочные 17 дюймов для колес внедорожника – самое то
Jeep Wrangler (2021) 8АКПП
Wrangler никогда не изменял механическому рычагу управления «раздаткой»
Jeep Wrangler (2021) монитор
О том, насколько «занырнул» внедорожник, сообщает табло на центральном мониторе
Jeep Wrangler (2021) багажное отделение
В багажнике Wrangler каким-то чудом расположился сабвуфер, который нисколько не отнял от и без того мизерного погрузочного пространства
Технологическая карта тест-драйва Jeep Wrangler (2021)
Технологическая карта тест-драйва Jeep Wrangler (2021)
Land Rover Defender 90 (2020) вид сбоку
Land Rover Defender 90 (2020) вид сбоку
Land Rover Defender 90 (2020) салонLand Rover Defender 90 (2020) приборная панель
Land Rover Defender 90 (2020) задний диван
«Галерка» Defender лучше приспособлена для перемещения пассажиров
Land Rover Defender 90 (2020) кресло
Электрорегулировки передних кресел – еще одно преимущество «британца»
Land Rover Defender 90 (2020) 8АКПП
Джойстик переключения передач хоть и не идеал эргономики, но вполне удобен
Land Rover Defender 90 (2020) салонное зеркало
Можно использовать просто как зеркало, а можно – как экран для задней видеокамеры
Land Rover Defender 90 (2020) багажное отделение
Места для поклажи в Defender заведомо больше, в том числе благодаря гибко трансформируемым креслам второго ряда
Технологическая карта тест-драйва Land Rover Defender 90 (2020)
Технологическая карта тест-драйва Land Rover Defender 90 (2020)
Jeep Wrangler (2021) и Land Rover Defender 90 (2020) вид сзади

Два разных подхода на бездорожье и не только: устоит ли проверенное железо «американца» под напором новаторской британской электроники?

Каждый, кто провел за рулем хотя бы пару лет, когда нибудь застревал. В снегу, в колее, наконец, просто «садился» в песке. Многие цепляли картером за камни, отрывали защиту... Кое-кто получал и фатальные травмы типа пробоя картера или разрушения деталей трансмиссии. Но тот, кто терпел на бездорожье фиаско, наверняка жаждет отмщения с помощью универсального оружия – настоящего внедорожника. Об этом оружии мечтают все, однако заводят почему-то только единицы.

Не смотрите, что на фото нет экстрима. В разумных пределах он имел место, когда фотограф уехал «проявлять пленку» и появилась возможность макнуть оба автомобиля в смрад сумрачного внедорожного межсезонья без риска испачкать или посадить на брюхо в самый разгар съемки. Забегая вперед, скажем: несмотря на заурядные шины (обычные шиповки), поездили без последствий. А риск бежать за трактором и связанный с этим вброс адреналина лишь подстегнули уверенность в том, что покидать обжитые места даже на полноценных «проходимцах» лучше не стоит.

И все же перед нами два бескомпромиссных внедорожника. Крепкий кузов, тяговитый мотор, понижающая передача в трансмиссии, мощные рама и мосты… Хотя постойте-ка, неужели с появлением нового Defender именно два последних пункта перестали считаться обязательными атрибутами в этом классе авто? Мы не уверены, но «Деф» как-то научился без них обходиться – это факт.  

Имитатор

В 2019-м перед появлением новейшего Defender нам было любопытно, как британские маркетологи обоснуют отсутствие рамы и мостов у своего главного внедорожного идола. Конечно же, гробить его в «окололадожских» трофи-рейдах – удовольствие, доступное лишь миллионерам-филантропам. При таких-то ценах! Однако машина вышла убедительной. А на бездорожье новичок полностью отвечает за все промахи и амбиции прошлой модели. Иначе говоря, Defender все объяснил за себя сам.

Итак, у нас 3-дверный Land Rover Defender 90 с базовой 200-сильной дизельной «четверкой» Ingenium 2.0 D4H и 8-диапазонной классической автоматической коробкой передач. С полностью независимой подвеской с пневмоэлементами и постоянным полным приводом. В основе самый жесткий в истории Land Rover несущий кузов – алюминиевый монокок, который втрое жестче любой рамной архитектуры. Помогает усовершенствованная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 со своими инструментами: 2-ступенчатой (с понижающей передачей) раздаточной коробкой; системой контроля движения под уклон (HDC), внедорожным круиз-контролем (АТРС), функцией помощи при трогании с места на скользком покрытии, системой конт­роля экстренного торможения и бог весть еще какой электроникой...

Все это, включая внушительные медийные возможности и продвинутые системы безопасности, собрано в 85 блоков управления, которые, взаимодействуя, превращают Defender в суперкомпьютер-вездеход, способный обрабатывать около 21 тыс. системных запросов одновременно и обновляться по беспроводному алгоритму. И почему после всего этого нас должна удивлять стоимость такой эм-мммм… трехдверки? Внушительные стартовые 5  324 000 рублей уже не кажутся запредельными. Разве что эта сумма станет преградой для выезда автомобиля на реальное, не провешенное флажками и указателями глубины брода бездорожье. Ну чисто психологически…

Спасатели Малибу

Jeep еще дороже! Эта модель словно слиток золота – всегда желанный, для которого несвойственно со временем терять в цене: загляните в объявления о продаже 20-летних машин и убедитесь. В России 3-дверную «заряженную» под бездорожье модификацию Rubicon c безальтернативной бензиновой 2-литровой «турбочетверкой» на 272 л.с. и 8-ступенчатым классическим автоматом производитель оценил минимум в 5 895 000 рублей. Тогда как наша версия за счет специальной окраски, парадных дисков и ряда безопасных опций легко выскочила за 6 млн.

Благодаря репутации, база которой формировалась еще в суровые годы поставок по ленд-лизу, Jeep должен был бы продаваться в России, как горячие пирожки на перроне Белорусского вокзала под «Прощание славянки», если вы понимаете, о чем я. Но, увы, не продается – дорого и слишком сердито, хотя он и пользуется известным авторитетом на дорогах и вне таковых. Так или иначе, у нас Wrangler – игрушка для брутальных мужиков, тогда как в США его покупают для пляжных развлечений калифорнийских школьниц. Гоняют там без крыши и без дверей, которые легко снимаются. Что говорить, даже лобовое стекло до сих пор можно откинуть на щеголяющий внешними замками капот.

Битва «экстрасексов»

Спорить о внешности этих машин непродуктивно – она яркая и, безусловно, делает продажи. Настоящий автомобильный секси, когда вида автомобиля достаточно для особого восприятия его владельца вне зависимости от пола. Ясно, что дизайн Wrangler – базис его популярности, отход от которого повлечет катастрофу. Не исключаем, что и облик нынешнего Defender всерьез зацепил аудиторию. Правда, одна барышня на парковке с умилением назвала наш Land Rover плюшевым – англичанам стоит задуматься о дефиците брутальности, женщины такие вещи видят насквозь.

Очень большой маленький автомобиль. Так можно назвать 3-дверный Defender. Он пытается казаться компактным, хотя на поверку им не является. Именно таким должен был стать Discovery. Здоровенные колеса внушают уважение, как и два больших задних кресла. Именно два, посадка третьего пассажира сзади возможна, но нежелательна из-за форм-фактора дивана. Зато третий, если носит брюки не более 44-го размера, может расположиться спереди. Здесь в качестве опции компоновщики предусмотрели расположенное по центру спецкресло со складывающейся при необходимости в подлокотник спинкой. Впрочем, кому что нужнее: кресло, свободный проход на задний ряд или широкий бокс-подлокотник размером с багажник.

Wrangler неожиданностей не принес. Мы свыклись с теснотой и ничтожным объемом багажника его 3-дверной версии. Нет, спереди будет комфортно даже великану. Но, если в машину сядут четверо, места не останется. Ну может, в некое подобие багажника войдет пара пакетов из супермаркета. Сзади очень по-спартански: вход узкий, «сидушки» низко, колени высоко, для ног места мало. Но черт возьми! Здесь весело, даже сидя скрючившись на втором ряду! При этом плотная и, чего уж там, не слишком дружелюбная набивка кресел донельзя повышает самооценку: смотрите, вот мы! Скачем на непробиваемой подвеске – не поскупились отвалить шесть лимонов за внедорожное багги с разборным кузовом!

ПОЛОСА РАЗГОНА
Jeep часто становится жертвой взбалмошного характера собственного турбомотора. Иной раз «движок» рвет вперед, когда от него прыти вовсе не требуется. Решение простое – переходим в полагающийся в «базе» для версии Rubicon режим Off Road+, который тушит пожар на акселераторе.

Ни горы, ни овраги…

Электронная начинка «брита» выглядит более продвинутой против конкурента. Еще бы, Defender задуман как полностью автономная единица. Иначе говоря, чтобы покорять бездорожье, спецподготовка вам не потребуется. Электроника дозирует тягу, распределяя момент по осям и колесам, манипулирует тормозами, пневмоподвеской и определяет степень блокировок межосевого и заднего дифференциалов. Водителю остается выбрать величину клиренса и, собственно, нужный внедорожный режим – «Грязь/колея», «Трава/гравий/снег», «Камни малый ход», «Песок»… Кстати, есть новинка – режим «Брод». Нырнем на 90 см?

Взять все в свои руки тоже можно. Но только если вы готовы (а главное – сумеете) инициировать «индивидуальный» режим настроек системы Terrain Response 2 через 10-дюймовый сенсорный экран. Если же талантов сисадмина и аса трофи-рейдов за вами не водится, не тушуйтесь. Всегда остается руль, им можно задавать направление.

Алгоритм работы трансмиссий у претендентов разный. Jeep распределяет тягу через многодисковую муфту, зато снабжен дифференциалами с жесткими блокировками на обеих осях. Land Rover же опирается на классический центральный «дифф», а «железная» межколесная блокировка у него только сзади, переднюю имитируют тормоза. Принудительно заблокировать центр и заднюю ось «британец» позволит лишь в недрах индивидуального режима системы Terrain Response 2.

Максимальный стандартный дорожный просвет Land Rover с пневмоподвеской – 291 мм – намного больше солидных 252 мм, которые предлагает Jeep. А ведь коснись Defender брюшком грунта, «пневма» вздернет его до немыслимых 327 мм. Но даже на такой высоте, если увяз, для него будет доступен последний шанс – резерв подъема еще на 3 с лишним см! Чем на это ответит Wrangler? Пожалуй, лишь функцией, позволяющей «распустить» передние стабилизаторы. Для езды по снегу или целине – не вариант, без них машина почти не слушается руля, но, если нужно вскарабкаться по скалам или «взобраться на дерево», самое оно.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Управлять внедорожными установками при желании можно не только посредством центрального дисплея. В распоряжение системы Terrain Response 2 от Land Rover отдан... один из селекторов климатической системы – полезная взаимовыручка.

Чье железо крепче?

Поклонники английской модели (те самые, с окоченевшими ногами и синяком на левом локте), конечно же, восприняли компьютеризацию в штыки – будет глючить! Будет, но кому нужен архаичный «Деф», спрос на который в последние годы жизни был исчезающе мал? Кое-кто из коллег-автожурналистов уже не раз ловил бортовую электронику новенького Defender на различных глюках. Правда, с нами внедорожник капризничать не стал, отработал четко, даже несмотря на заморозки и повышенную влажность.

В салоне Wrangler уже нет столь продуманного лоска, но нет и архаики, а фана ощутимо больше. Jeep, кстати, тоже не брезгует помощью электроники. В работу дифференциалов она не лезет, зато может приструнить тормозами буксующие колеса. С муфтой и эластичным турбомотором «янки» стал гораздо более быстрым (против предшественников) на снегу, а значит, и на песке. Неожиданно маневренный при парковке, с парктрониками и камерой заднего вида, он ловко шныряет по тесным московским дворам. Однако непробиваемость подвески по-прежнему берет свое – крены кузова велики, а на скорости короткий внедорожник весело «козлит».

При прочих равных на бездорожье, когда ползти по немыслимым уклонам, глядя фарами в небо, для обоих не составляет труда, асфальтовые дисциплины остались за новичком с британских островов. На трассе Defender – типичный кроссовер с плотным шасси и где-то даже увлекательной управляемостью. Пусть и с менее резким спуртом до сотни. Плюс ездовой и прочий комфорт, которых «американец» лишен. Зато менее удобный в повседневном использовании Wrangler берет харизмой и спецэффектами, когда на бездорожье иной раз мосты настолько перекошены по отношению друг к другу, что кажется, будто они вот-вот отвалятся.

    

Технические характеристики Jeep Wrangler

Габариты, мм

4334×1894×1839

Колесная база, мм

2459

Диаметр разворота, м

10,4

Дорожный просвет, мм

252

Объем багажника, л

142–430

Снаряженная масса, кг

1883

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1995

Макс. мощность, л.с./об/мин

272/5250

Макс. момент, Нм/об/мин

400/3000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

156

Время разгона 0–100 км/ч, с

нет данных

Расход топлива (средний), л/100 км

10,0

Объем бака, л

66

                

Технические характеристики Land Rover Defender

Габариты, мм

4323×2008×1969

Колесная база, мм

2587

Диаметр разворота, м

12,0

Дорожный просвет, мм

216–291

Объем багажника, л

397–1563

Снаряженная масса, кг

2208

Тип двигателя

дизельный L4 

Рабочий объем, см³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

430/1400

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

175

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,2

Расход топлива (средний), л/100 км

7,6

Объем бака, л

89

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler:

Land Rover Defender 90 - land rover defender 90 (2020) «защитник вольности и прав»
Тест драйв
26 мая 2021

Land Rover Defender 90
"«Защитник вольности и прав»"
Jeep Wrangler - jeep wrangler (2018) в бой с тяжелым вооружением
Тест драйв
19 марта 2021

Jeep Wrangler
"В бой с тяжелым вооружением"
Land Rover Freelander, Land Rover Defender 90 - land rover defender и land rover freelander 2
Сравнительный тест
22 августа 2012

Land Rover Freelander, Land Rover Defender 90
"Герои Похъёлы "
Jeep Compass, Jeep Liberty, Jeep Wrangler
Сравнительный тест
09 февраля 2011

Jeep Compass, Jeep Liberty, Jeep Wrangler
"Принцип спичечного коробка (Patriot, Compass, Wrangler (2011))"
Land Rover Defender 90
Тест драйв
31 января 2011

Land Rover Defender 90
"Взбодрить аксакала (Land Rover Defender 90)"

Модели в этом тест-драйве

Land Rover Defender 90

1990 - сегодня

Поколений
2 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 3-дв.
Тест-драйвов
8 смотреть
Отзывов
1 смотреть
Технические характеристики
Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Defender 90 Подробности
Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Defender 90 - Land Rover Defender 90 2020 вид сбоку Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Defender 90 - Land Rover Defender 90 2020 вид спереди Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Defender 90 - Land Rover Defender 90 2020 вид спереди Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Defender 90Все фото

Jeep Wrangler

2006 - 2020

Поколений
2 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 3-дв., универсал 5-дв.
Тест-драйвов
8 смотреть
Отзывов
2 смотреть
Технические характеристики
Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Wrangler Подробности
Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Wrangler - Jeep Wrangler 2018 вид спереди сбоку Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Wrangler - Jeep Wrangler 2018 салон Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler Wrangler - Jeep Wrangler Unlimited 2018 вид спереди Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler WranglerВсе фото

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 8 5 7