В четвертый раз в рамках тестов Motorpage встречаюсь с моделью Kia Picanto. Пролистал обзоры и обнаружил: многие мои прежние впечатления от него по-прежнему справедливы. Только одно из мнений изменилось — не женский это автомобиль. Почему бы? Ведь он и маленький, и симпатичный — именно такой, какие им нравятся...

Так-то оно так, и маленький, и симпатичный, и в чем-то даже практичный. Вспомним анекдоты о безразмерности дамских сумочек: чего только в них не помещается! Но, однако…

Статистика знает всё. Настолько всё, что мир, как таковой, постепенно превращается в математическую модель самого себя. Всё на свете просчитано, объяснено и переведено в «цифру». Тестируя Picanto в первый раз, я обнаружил интересный показатель: треть покупателей мини-автомобильчика в нашей стране — мужчины. Теперь довелось встретиться с ещё более интересным фактом: оказывается, женщины более ранимы, в случае ДТП они страдают серьезнее мужчин. Почему? Да потому, что им адресованы маленькие, а следовательно, более «опасные» автомобили!

Лирическое вступление

Вот так, стараются производители, выдумывают и ставят на конвейеры нечто «маленькое-но-миленькое», а выходит, что этим «подставляют» наших милых дам. Пытаюсь взглянуть на ситуацию, так сказать, с противоположной стороны — и прихожу к выводу: самый лучший автомобиль для женщины — мужской. То есть, большой (лучше огромный), мощный (лучше ОЧЕНЬ мощный), хорошо (читаем — богато) оснащенный, дорогой и, конечно, безопасный. Ну, что-то вроде «Роллс-Ройса». Главное — чтобы за рулем был мужчина. А женщина сидела бы рядом, а может быть, и сзади и предавалась самому любимому своему развлечению. Он за рулем, она в смартфоне — вот это обеспеченная, увлекательная жизнь, современный ее стандарт, цифровая модель нового мира.

Мы рассуждаем о «физике», то есть, о конструкции и параметрах двигателей и трансмиссий, жёсткости силовых элементов кузовов, настройках подвесок и рулевых механизмов, тонкостях ходовых качеств… Важно ли всё это противоположному полу, который стремится наличием автомобиля только обратить на себя внимание, произвести впечатление? Вот, я заявляю, что Picanto не женский автомобиль — а мне возражают, что уж точно и не мужской тоже. Да, выглядит, как этакий ридикюльчик (вспомним перевод этого слова c английского: ridiculous – смешной, забавный, а ещё нелепый). Так ведь создавалась модель для женщин, очень любящих всё подобное. Мужчина бы предпочел мини-аналог спортивного автомобиля, это понятно. Пусть даже на той же «тележке», с теми же агрегатами.

Нынешний набор агрегатов не слишком спортивен, чего уж там. 84 л. с., снятые с 1,3-литрового мотора — это ж уровень вазовских «копеек» 80-х годов прошлого века. Но не будем забывать, что Picanto легче, а значит, тяговооруженность у нее лучше. Сложное слово для женского восприятия? Выразимся проще: маленькому двигателю проще тянуть легкую машинку, чем тяжелую.

Всего лишь четырехдиапазонный «автомат»? Ну да, куда это сегодня годится, при том, что «гранды» предлагают уже и 9, и 10 ступеней. А на самом деле у «пикантовского» «автомата» есть неоспоримые преимущества. Первое — чем проще конструкция, тем она надежнее. Второе — при меньшем количестве ступеней легче выбрать ту, которая обеспечит наилучшую динамику.

Впервые я столкнулся с этим, когда обзавелся первой в своей жизни «автоматической» машиной, и передач у нее было как раз четыре. Выдающейся динамикой она не отличалась: массивная, тяжелая, рамной конструкции, на гигантских колесах, она имела всего-то 150-сильный бензиновый мотор. Но однажды, как раз на извилистом шоссе, да ещё с подъёмами и спусками, наш «пепелац», плюс ко всему солидно загруженный, вдруг «попёр», как бегун на допинге. Я тогда не сразу определил, что всего лишь случайно, локтем подтолкнул селектор автомата из позиции D в позицию 3. Для устройства это было сигналом переключаться не выше третьей — и как же это было здорово! Впоследствии не раз прибегал к этой функции.

Испробовал ее и на Picanto. В городском режиме поставил себе целью ездить на передачах не выше третьей, чтобы, во-первых, поднять динамику, а во-вторых, проверить автомобиль на экономичность в этом режиме. Динамика поднялась, а экономичность пострадала не так уж сильно. Около тридцати городских километров со средней скоростью примерно 30 км/ч обошлись в 9 с небольшим литров в пересчете на сотню.

Сигнализирует об опасностях вовремя

В процессе теста и от людей слышал, и в Интернете читал, что если бы «зарядить» Picanto, например, 1,4-литровым 150-сильным мотором от Kia Ceed, да с «механикой», да «ужесточить» подвеску — получилась бы действительно «веселая табуретка». Согласен полностью: для города было бы самое то! Маневренный, прыткий автомобильчик был бы по-настоящему своим в перегруженном и перенаселенном мегаполисе.

Женщины меня поддержат? Уверен, что да, только вот больший мотор им понравится лишь в плане большей его престижности. Потому что и из нынешнего, 1,3-литрового 84-сильного вполне можно «извлечь» приемлемую динамику. Только надо дать себе труд хотя бы использовать режим «3». Но если голова и руки заняты происходящим в соцсетях, о каком режиме можно говорить? И вообще, зачем их выбирать, если коробка автоматическая? Для приверженцев стиля «ретро» есть «механика».

Кстати, дорогие любительницы соцсетей, на вашем месте я бы в Picanto особо не отвлекался от дороги. Высокая крыша модели способствует увеличению площади остекления и улучшению обзорности, однако зеркала у модельки год от года почему-то лучше не становятся — остаются маленькими, аккуратненькими, но, увы, грешащими «слепыми» зонами. Правда, электронная функция контроля этих зон на Picanto работает просто отлично, не отказывайтесь от нее при покупке! Если автомобиль просто «заметит» соперника в опасной близости, он высветит на поверхности зеркала красный тревожный значок, а если вы в этот момент вознамеритесь перестроиться в опасный ряд, еще и громко запищит. Собственно перестроению не помешает (система работает с большим запасом), но — предупредит, гарантированно и наглядно. Раньше этой системы на автомобиле не было.

Схема подвесок у Picanto такова: спереди стойки «МакФерсон», сзади неразрезная торсионная балка. Тормоза спереди дисковые, сзади — барабанные. Колеса в зависимости от модификации могут быть 14-, 15- и 16-дюймовыми, на клиренсе размер колес не отражается.

Зато сохранился круиз-контроль, и с ним всё хорошо. Кнопки управления системой вынесены на спицу руля, дополнительного рычажка под рулем нет, шарить в его поисках не надо. Есть лишь пара претензий, а если точнее — придирок. При выборе функции «круиза» вы не видите индикацию зафиксированной скорости. А по положению стрелки спидометра ее определить трудно, стрелка то и дело «играет». И ее показатель не совпадает с данными цифрового спидометра: последний, предположим, индицирует 110 км/ч, а стрелка первого расположена чуть выше этой отметки.

Для обгонов на трассе «понижать» режим «автомата» не обязательно. Разница в ускорении с 80 до 120 км/ч между режимами D и «3» - всего секунда (соответственно, 12 и 11 с). Конечно, это ощутимо, любой гонщик признает, что выигрыш значительный. Но, как мы видим, в любом случае Picanto далеко не болид. Разгон четырехцилиндровой 1,3-литровой версии с «автоматом» с места до сотни — 13,7 с, а трехцилиндровой 1,0-литровой 67-сильной с пятиступенчатой «механикой» - 14,1 с. Выбора у покупателей / покупательниц нет: коробками версии с разными моторами не обмениваются.

Расход 1,3-литровой машинки на трассе составил в ходе теста 6,7 л на 100 км в «свободном» режиме и от 6,1 до 6,3 л — при «круизе» с фиксированной скоростью 110 км/ч. В этот раз я не экспериментировал с топливом: Kia допускает заправку 92-м бензином, но я применял только 95-й.

Несмотря на очень компактные размеры, автомобиль сравнительно устойчив на прямых даже при высоких скоростях. 120-130 км/ч набираются, конечно, долго, однако поддерживаются легко. Увы, со сменой поколений слабо снижается шум в салоне. В одном из тестов Motorpage участвовала Picanto с особыми «зелеными» покрышками, не по цвету, конечно, а по рисунку протектора и составу резиновой смеси. Ох, и шумными же они были! В нынешнем испытании от шинного шума я был в значительной мере избавлен, но экономичность при этом, как мне кажется, ухудшилась незначительно.

Не застрять бы на дачном участке...

Жёсткость подвески даёт о себе знать прежде всего в городе, на «лежачих полицейских», а также на грунтовых дорогах. Вот где Picanto демонстрирует свою «табуреточность». И все же, повторюсь, я солидарен с теми, кто желал бы дополнительно «ужесточить» малышку. Как показалось в предыдущих тестах, модель жестковата для привередливых пользовательниц. Интересно, если провести опрос, сколько их проголосует за увеличение жёсткости? Или, если при обновлении машины она возрастет, сразу же начнутся жалобы на нее?

Конечно, в плане управляемости Picanto необходим более «короткий» руль. Сейчас он совершает примерно два и три четверти оборота от упора до упора — и при таких габаритах машины кажется «длинным». Для увеличения спортивности желательно было бы и клиренс уменьшить, да только, наверное, не стоит. Сейчас он заявлен на уровне 161 см, вроде не так мало для городской модели, но посмотрите на фото: на лужайке дачного участка она фактически лежит порогами на траве. А в городе при парковке я доехал до бордюра по звуку: просвет под передним бампером по данным рулетки составил 170 мм, но дело испортили щитки перед колесами, они выступают вниз на добрых 4 см. Понятно, что прорваться по грунтовке на дачу еще худо-бедно можно, но выехать в лес или к речке на пикник — практически нет.

Примечательно, что на песчаной дороге оказалось затруднительным привести в действие ESC. Я пробовал поддавать «газу» при вывернутых вбок колесах — система срабатывала крайне неохотно. А вот на присыпанной песком асфальтовой площадке она «схватила» мгновенно, даже провокация не понадобилась. И ведь это хорошо, потому что подобные «неприятности» покрытия будут встречаться владельцам этой модели наверняка чаще, чем отсутствие покрытия вообще.

Было бы, наверное, весело покрутить Picanto на этой площадке — но, к сожалению, лето полностью избавило ее от снега и льда, а на асфальте крутиться — только жечь резину. Хотя, наверное, будь машинка мощнее и жёстче, отказать себе в этом удовольствии было бы труднее.

Но давайте уподобимся «мирным» дачникам и дачницам. Можно ли хоть что-нибудь уместить в салон этой модельки? Оказалось — да. Багажничек у нее очень мал по площади, его длина по полу всего 53 см, зато очень значительна глубина: под шторкой — аж 55 см. Способ складывания заднего дивана изменился, теперь его подушка остается неподвижной, а части спинки просто ложатся на нее. Все механизмы работают чётко, при движении ни сложенные, ни разложенные сиденья не скрипят и не постукивают, в любом положении фиксируются надежно. Салон в целом тоже собран на совесть.

Итак, удочки в сложенном состоянии лучше помещаются вот так, как на фото: на сложенные части спинки. Весло длиной 197 см «проникло» да-алеко в переднюю часть салона, пожалуй, там его лопасть будет мешать пассажиру. Ведь длина багажника при сложенной спинке сзади — максимум 128 см.

Объем багажника модели увеличился во втором поколении — с 200 до 255 л. В нынешнем, третьем по счету, он не изменился. А вот место для коленей пассажиров второго ряда, по моим подсчетам, убавилось. Прежде я садился сам за собой с запасом, пусть и минимальным. Сейчас — сажусь без запаса, 19 см — это предел для моих ног. Спереди салон имеет ширину всего около 130 см, между сиденьями остается лишь 14 см, контакт локтями с пассажиром обеспечен. Тем не менее, думаю, что оперировать рычагом коробки передач в «механической» версии будет вполне сподручно.

«Кожзам» обивки появился недавно и в третьем поколении Picanto не исчез. Красные вставки на боковинах кресел призваны подчеркнуть спортивность версии GT Line, однако, уверен, половина дам охотно отказалась бы от них из-за несоответствия их цвета своим нарядам. Не будешь же ради каждой поездки надевать красное, а в зеленом или синем на таких сиденьях окажешься сродни попугаю. Мне эти вставки тоже кажутся лишними, они подчеркивают «простоту» отделки и формы кресел. Впрочем, это нисколько не умаляет их удобства.

Панель приборов в Picanto пока остается «мужской» и «водительской». То есть, предлагает минимум дизайна и максимум функциональности. Уверен, что при следующей модернизации она станет цифровой, яркой, привлекательной и увлекательной. Например, такой, как в новых Skoda Octavia и Karoq, где расход топлива днем с фонарем не отыщешь. Также не сомневаюсь, что нынешняя панель женской части владельцев кажется скучной, но как только появится цифровая, они будут критиковать ее за излишнюю навороченность или еще за что-нибудь, не сомневайтесь — придумают.

В общем и целом, очередная встреча с Kia Picanto выявила у этой вроде бы типично женской модели массу вполне мужских качеств, что позволяет оценить ее в значительной степени положительно. Что касается «женскости» или «женственности», то, на мой взгляд, сколько ее ни прибавляй, всё будет мало, а когда станет через край, то выяснится, что все-таки какой-нибудь мелочи да недостает. Может быть, производителям попробовать привлекать к разработке женских моделей исключительно женщин — инженеров, проектировщиков, дизайнеров? Интересно, что у них получится изобрести, прежде чем они напрочь перессорятся между собой. А уж это последует обязательно. Потому что… просто потому что создать типично женский автомобиль если все-таки и возможно, то ОЧЕНЬ трудно. Наверное, для того, чтобы он получился, что-то должно измениться в самих женщинах, в их мировосприятии.

Пять комплектаций при двух двигателях и двух коробках передач — такова линейка Kia Picanto в России. Кстати, теперь модель собирается на калининградском «Автоторе». Стоимость 1,0-литровых 67-сильных версий с «механикой» 849 900 и 924 900 рублей, 1,3-литровых 84-сильных с «автоматом» — от 979 900 до 1 174 900 рублей. Доплата за цвет «металлик» составляет 6000 рублей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA PICANTO 1.2 4AТ ГАБАРИТЫ, ММ 3595 х 1595 х 1495 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2400 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 161 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 255 / 1010 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 913 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1248 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 84 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 122 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 4-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 161 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 13,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 35