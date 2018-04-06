Летом прошлого года, во время представления Kia Picanto третьего поколения, журналисты познакомились со спортивной версией модели – GT Line. А сейчас компания начала новую линейку – X-Line. В этой «дисциплине» уже выступил хэтчбек Rio, следующей на очереди оказалась малышка Picanto. К чему ей внедорожный обвес?

По правде сказать, совсем ни к чему, однако попытка стоила свеч. Вспомним вернувшийся на наш рынок Nissan Juke с его возможностью персонификации, то есть, добавления ярких деталей внешней и внутренней отделки желтого и красного цвета. Нечто похожее демонстрирует и Picanto X-Line. У нее заметными желтыми «розетками» окантованы противотуманные фары, такого же цвета здесь «подложка» под фальшрешетку радиатора (она глухая) и полоса на заднем бампере. Плюс серебристые, как бы защитные, накладки на переднем и заднем бамперах и сдвоенная выхлопная труба.

Оттенки серого и других цветов

Это внешние детали, но есть и внутренние. На внутренних панелях передних дверей – контрастные пластмассовые накладки белого цвета с «горчичными» полосками. Нитью такого же колера прострочены «кожзамовые» обивки кресел и рулевого колеса. Салон тестовой версии выполнен в серых тонах нескольких оттенков. Сиденья – тоже двухцветные. «Кожзам», кстати, особенность: для других модификаций Picanto недавно были предусмотрены только тканевые варианты отделки. Честно говоря, мне не очень понравились серые цвета, но факт, что, благодаря им, в салоне X-Line светлее, чем если бы он был отделан только черным. К тому же не знаю, как смотрелась бы на черном фоне горчично-желтоватая прострочка.

К тому же это всё в плане отделки X-версии Picanto. Не так много. Да уж, в данном случае Juke в плане дизайна с большим отрывом перещеголял ее. У него особых, «персональных» деталей в разы больше.

Тем не менее, корейскую модельку нельзя оставить без внимания. После обновления она всерьез похорошела и стала практичнее. Что удивительно – при этом почти не изменившись в размерах. Только высота увеличилась, и та лишь на 5 мм, остальные параметры кузова остались без изменений. Но и в салоне стало, вроде бы, просторнее, и багажник нарастил объем (прежде было 205 л, теперь 255). Откуда что берется?

Секрет – в перекомпоновке. У модели была на 15 мм увеличена колесная база и уменьшен передний свес, а задний, напротив, вырос. Последнее, конечно, в плюс багажнику, но увеличившийся наклон спинок заднего дивана, по идее, должен был бы быть в минус. Однако мы имеем прибавку в 50 л, и это хорошо.

Но для чего хорошо? Пожалуй, только для сумок из супермаркета, теперь их сюда войдет штуки четыре, причем, женщина вряд ли за один прием принесет такую тяжесть. Да мало принести, ее еще надо будет, как штангистке, выжать и перевалить через бортик багажника, который возвышается на 25 см. Погрузочная высота у Picanto X-Line составляет 75 см, это на 11 см выше, чем у Toyota Rav4!

К сожалению, кроме хозяйственных сумок, в этот багажник едва ли поместишь что-то еще, особенно крупногабаритное. Да, части спинки заднего дивана складываются, и разблокировать их можно даже сзади, прямо со стороны багажника. Увеличенный объем пространства для поклажи при двухместном размещении седоков составит (по паспорту) 1010 л, длина возрастет с 53 до 115 см. Однако механизм складывания спинок предельно прост: они укладываются на единую неподвижную подушку дивана. И далеко не вровень с полом багажника, получается ступенька высотой 16 см. Выровнять пол можно с помощью опциональной полки, похожая идея реализована уже во многих моделях, в частности, Renault Sandero, Lada Vesta и Xray, Nissan X-Trail.

Семидюймовый сенсорный дисплей мультимедиасистемы возвышается теперь строго над центром торпедо. В предыдущем Picanto экранчик «музыки» был смещен вправо, и при первом же взгляде внутрь было видно, что автомобиль маленький. Теперь такое впечатление тоже создается, но позже – после посадки внутрь.

Но при росте 182 см я размещаюсь за рулем Picanto удобно. Правда, в одиночку. Если рядом окажется пассажир – здравствуй, друг, мы обязательно встретимся с тобой плечами, особенно будучи одетыми в зимнее. Ведь ширина салона спереди всего 129 см. Сзади на 7 см меньше, а место для ног «за мной» лишь около 20 см. Но зато немало пространства под передними сиденьями, ступни задних седоков не застрянут. А то и кое-что из вещей разместить можно.

По эргономике Kia Picanto X-Line не в числе лидеров, однако больших претензий к ней нет. Руль регулируется только по высоте, и это минус. Зато у него есть система подогрева. Греются и передние кресла, а вот ветровое стекло – нет. Семидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы в топовой версии Picanto возвышается над центром торпедо, логика управления предельно четкая и понятная. Отказ системы воспроизводить музыку с телефона, подключенного по Bluetooth, – скорее всего, случайный сбой. Функцию hands free устройство реализовало без проблем.

Наружные зеркала? Да, маленькие, но у этой модели их большими и не сделаешь, будет выглядеть «лопоухой». Остается соблюдать разумную осторожность при маневрах, особенно на скорости. Хотел бы отметить, что даже при неброском цвете «серебристый металлик» Picanto X-Line во время не была объектом притеснения на дороге, никакого неуважения со стороны «больших» я не испытывал (как бывало на маленьких моделях Lada). Вероятно, потому, в частности, что на этой малышке вполне можно поддерживать общепринятые скорости и динамику. Особенно в городских условиях.

Честный автомат

Ее «вооружение» – всего лишь 84-сильный трехцилиндровый мотор рабочим объемом 1,3 л. Максимальную мощность он развивает при 6000 об/мин, пик момента в 122 Нм приходится на 4000 об/мин. Всё говорит о высокооборотном характере двигателя. И на этот раз практика не расходится с теорией. Силовой агрегат «раскрывается» именно с набором оборотов.

Разгон с места до сотни у Picanto происходит за 13 с, таковы паспортные данные. А вот тестовые: ускорение с 60 до 80 км/ч требует 6-7 с, с 80 до 120 км/ч автомобиль разгоняется за 9-10 с. Кстати, живенько так. Во время предыдущих тестов мне казалось, что для этого ускорения требуется больше времени. Особенно у модели второго поколения (с 2011 г.), хотя двигатель перекочевал на третье (2017 г.) без официальных изменений. Для X-Line его настройки уж точно менять не стали.

Автомат на этой модели – «настоящий», гидромеханический, однако всего лишь четырехдиапазонный. В «дёрганом» характере работы его не упрекнешь, передачи меняются плавно. Скорее уж, трехцилиндровый двигатель слегка подрагивает на холостом ходу, но некритично. Дополнительных режимов-настроек у «пикантного» автомата нет, но есть возможность ограничить переключения вверх, выбрав отметку «3», «2» и даже «1».

Несмотря на высокооборотный характер мотора, недостаток тяги в низком диапазоне оборотов ощущается не так остро. В обычном режиме движения автомат меняет передачи при 2500-3000 об/мин, при активном же разгоне лучше довести обороты до отметок 4000 или даже 5000. Только не «заигрывайтесь» с ними: помните, что автомат здесь честный, если вы выбрали в качестве верхней третью или вторую ступень, агрегат даже при достижении критических для мотора оборотов самостоятельно вверх не переключится.

Можно ли ускорить автомобиль, выбрав, например, в качестве верхней третью ступень? Да, можно. В городском режиме наша малышка станет заметно шустрее. Но в этом ощущения, скорее всего, вас подведут. Я проверил на трассе: ускорение с 80 до 120 км/ч на высшей третьей передаче практически такое же, как и в режиме D: 9 секунд, может быть, на самую малость меньше.

Хотите еще подстегнуть автомобиль и сделать верхней вторую передачу? Не получится. Вернее, он, конечно, станет задорнее, но будет очень уж громко реветь на оборотах выше 4000. А разогнаться до 120 км/ч вообще не сможет: уже на сотне обороты уйдут в красную зону тахометра (немного превысят границу в 6500 об/мин), и... смены передачи вверх автоматически не произойдет. Вот так, агрегат здесь честный и неподкупный.

Так что в городе, если хочется «позадираться», переведите селектор в положение «3» и получите удовольствие от отдачи двигателя на высоких оборотах. Без шума не обойдется: Picanto предлагает далеко не тихий салон. Когда сидишь внутри, кажется, что «улица» очень уж близка (собственно, так оно и есть, двери тонкие, стойки кузова тоже). А при высоких оборотах мотора вспоминается полет на вертолете Robinson R44 с трубчатыми перекладинами вместо дверей.

Kia Picanto занимает в моем рейтинге самых экономичных автомобилей одно из первых мест, однако в этом тесте она не поразила меня сверхнизким расходом топлива. Возможно, причиной была практически постоянная высокая скорость на трассе – 120-130 км/ч (автомагистраль М2). При таких темпах этот городской микро-кроссовер потреблял шесть с небольшим литров 92-го (теперь официально разрешенного паспортом) бензина. Попытался сэкономить топливо с помощью круиз-контроля. Он здесь, на удивление, есть, и кнопки управления вынесены на спицу рулевого колеса, привет ретро-рычажкам на более дорогих и даже престижным моделях. Установил значение «120», обороты оказались несколько ниже, чем при управлении «вручную», однако много бензина сберечь не удалось, показатели расхода в обоих случаях были примерно равными.

Курсовая усойчивость у Picanto X-Line на высоких скоростях, конечно, невысокая. Уже при 100 км/ч автомобильчик начинает заметно рыскать, особенно, если в асфальте накатана колея. 120 км/ч на «круизе» уже не очень комфортны, хочется немного снизить скорость, хотя в плане отдачи мотора автомобиль вполне способен на большее. Ощутимы порывы бокового ветра. Ну, и шум приличный, о нем мы уже говорили.

Дорожный просвет у Kia Picanto X-Line заявлен на уровне 161 мм. Это на 11 мм больше, чем у стандартного Picanto (150 мм). Однако первый же замер показал: официальные цифры «лукавы». Под брызговиком в нижней части переднего бампера оказался просвет всего в 145 мм, точно не больше. Неудивительно, что при малейшем снежном слое на дороге автомобиль цепляется за него этим брызговиком. Так что выезды за пределы твердых покрытий ему фактически противопоказаны.

На снежных дорогах наша малышка изо всех сил цепляется нешипованными покрышками за лед и мокрую грязно-белую кашу. ABS мастерски расправляется с «микстом» из этой каши и оттаявшего асфальта, можно положиться на нее и на раскатанных покрытиях. А вот ESC при наборе скорости и в плавных поворотах «проснуться» не спешит. Скорее, ее срабатывание произойдет при разгоне на снегу с места, а также при попытке автомобиля забуксовать. До критических случаев я дело не довел, откапываться не пришлось, отключать «противобукс» тоже. Ради интереса отключил его, лишь гоняя Picanto по снежному кругу. Уж очень цепко электроника ограничивала резкие маневры, сбрасывала тягу двигателя чуть не до полной остановки. Надежно. И было, что ограничивать: при отключении страховки маленький автомобиль «распускался» очень заметно, справиться с ним, удержать в пределах безопасного пространства было значительно тяжелее. Опробовать бы его в таком режиме на асфальте... хотя при этом могут здорово пострадать шины.

Лучше спорт, чем бездорожье

Подвеска у Picanto жесткая, не слишком комфортная. Если адресовать эту модель, в основном, женской аудитории, то лучше бы немного смягчить упругие элементы. Хотя бы самую малость, а то на наших дорогах-направлениях слишком частыми будут пробои. Ходы подвесок незначительные, и увеличивать их некуда, иначе придется пожертвовать компактными размерами автомобиля.

С мужской же точки зрения, модель могла бы быть и еще жестче в плане подвески. Поскольку заслуживает этого, обладая относительно острым рулем (2,8 оборота от упора до упора, электроусилитель), вполне «взрослым» шасси, низким центром тяжести. Ну, еще желателен был бы и моторчик раза в два помощнее. То есть, создать бы настоящий вариант GT Line. Но об этом мы уже говорили прошлым летом. Вместо этого теперь тестируем X-Line, так сказать, псевдовнедорожную версию. Интересно, какие еще модели Kia, кроме Rio и Picanto, получат такие модификации? У АвтоВАЗа Largus, Kalina и Vesta имеют варианты Cross, чем ответят корейцы?

Пока их ответ связан. в основном, с дизайном, имиджевой составляющей. Rio X-Line, прямо скажу, опасно было выпускать на бездорожье. 170-миллиметровый просвет давал ей немного шансов. С Picanto X-Line дела обстояли еще хуже. Дважды за время теста, путешествуя между подмосковных дачных поселков, я вздрагивал, разворачиваясь на обычных снежных дорогах, до застревания оказывалось всего ничего (хорошо, что захватил с собой лопату). Причем, дороги эти были не тракторные, а такие, по которым передвигаются легковушки – «Тойоты», «Ниссаны», «Форды» местных жителей. Без каких-либо внедорожных задатков и особого имиджа. Picanto X-Line крыть было нечем, и немудрено. Лишь под задним бампером у нее мне удалось увидеть 28 см пространства (под приваренной посередине задней буксировочной проушиной – 26 см). А под брызговиком в нижней части переднего бампера рулетка показала всего-то 14,5 см. Вот вам и микро-, точнее, даже нано-кроссовер...

Подобная версия Rio, пусть тоже не боец на бездорожье, берет гораздо большей практичностью, да и внешне она мне нравится намного больше. Довести, дотянуть ее до настоящего маленького кроссовера, видимо, было слишком дорого, ведь требовалось не только на пару сантиметров «лифтануть» кузов. Специалисты знают, как это на самом деле непросто, ведь даже при незначительном «подъеме» меняются углы работы рулевых тяг, полуосей привода, характеристики управляемости, даже аэродинамика. Расчет и внедрение всех этих изменений едва ли сильно повысили бы популярность модели. Так что и с Picanto X-Line, думаю, решено было обойтись «малой кровью», понимая, что большого процента в суммарных продажах модели эта версия не составит. На мой взгляд, в случае с Picanto лучше было бы сосредоточиться на доведении до околоспортивных «кондиций» модификации GT Line. Но я не маркетолог, а этим ребятам виднее.

Технические характеристики KIA Picanto 1.2 AT X-Line: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ 3595 х 1595 х 1495 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2400 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 161 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 4,7 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 255 / 1010 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 913 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1248 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 84/6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 122/4000 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 161 РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С 13,7 ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л 35 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,4