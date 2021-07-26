Превратившись в кроссовер, корейский хэтчбек вырос в размерах и кардинально изменил характер

Если вы думаете, что Kia XCeed это просто приподнятый обычный Ceed с брутальными бамперами, то сильно ошибаетесь. На самом деле у них только передние двери одинаковые. Все остальное у XCeed оригинальное, хотя оба автомобиля используют одну платформу. Вот и остановивший меня инспектор ДПС никаких родственных связей с обычным Ceed не обнаружил. Впрочем, мои документы его совершенно не интересовали – он просто решил выяснить, что же это за Kia такой новый. «Прикольная, – говорит, – машинка. Любовнице хочу купить такую». Я, честно говоря, даже опешил от подобной откровенности. И стал рассказывать об автомобиле.

Дополнительные миллиметры

В первую очередь я поведал о новом кузове, превосходящем обычный Ceed в длину на целых 85 мм. Колесная база, правда, не изменилась. А еще здесь заметно больше дорожный просвет. Так, если Ceed, имеющий адаптированную для плохих дорог подвеску, имеет клиренс 150 мм, то XCeed поднялся над асфальтом на 172 мм при наличии 16-дюймовых колес и на целых 184 мм, если «обут» в 18-дюймовые колеса.

При этом, в отличие от донора, адаптировать подвеску не было никакой необходимости. А ведь мы знаем, что частенько пакет для плохих дорог ухудшает ходовые качества автомобиля. Гаишник поцокал языком и сказал, что пока его все устраивает. Понравилась ему и линейка двигателей, хотя она и невелика.

Для XCeed в нашей стране предлагается два силовых агрегата. Тот и другой бензиновые, с турбонаддувом. Первый имеет объем 1,4 л и развивает 140 л.с. Второй двигатель 1,6-литровый, выдает немаленькие 200 л.с. и готов работать на 92-м бензине, в то время как первый требует не менее 95-го. Оба мотора сочетаются с безальтернативной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод только передний. Дело в том, что на четыре ведущих платформа Ceed не рассчитана.

Вернемся к подвеске. XCeed получил собственные настройки упругих элементов. Передние и задние пружины здесь имеют уменьшенную жесткость, а передние амортизаторы обзавелись гидравлическими буферами отбоя, чтобы лучше гасить удары при проезде ям. То есть новинка должна ехать комфортнее «донора», который для наших дорог явно жестковат.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Kia XCeed оснащен комплексом электронных ассистентов Drive Wise, включающим такие функции, как интеллектуальная система автоматической парковки, контроль слепых зон и удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, автоматическое управление дальним светом, автоматическое экстренное торможение, а также интеллектуальный круиз-контроль с помощником движения в пробке.

Чуть выше

Салон кроссовера, в отличие от кузова, от соплатформенного Ceed практически не отличается. Зато конкретно мой тестовый экземпляр имеет желтую контрастную прострочку в цвет кузова на сиденьях и дверных панелях. Есть желтые вставки и на передней панели, обрамляющие дефлекторы двухзонной климатической системы. В отделке много мягкого пластика с дорогой фактурой, имитирующей кожу. Качество сборки тоже на высоте. Эргономика правильная, привычная.

Поскольку я тестирую 200-сильную модификацию, которая сразу идет в одной-единственной, топовой комплектации, приборная панель виртуальная – диагональю 12,3 дюйма. Приборы отлично смотрятся и прекрасно читаются. В «стандартном» режиме спидометр и тахометр выглядят как аналоговые, а в «Спорте» становятся цифровыми. Центральный сенсорный дисплей «мультимедийки» имеет диагональ 10,25 дюйма. Монитор своевременно отвечает на касание, обладает четкой графикой и понятной логикой меню.

Геометрия посадки за рулем, по ощущениям, такая же, как в обычном Ceed, то есть очень удобная. Но благодаря тому, что 200-сильная модификация сразу идет на 18-дюймовых колесах, что (как уже говорилось) увеличивает клиренс до 184 мм, водитель XCeed сидит примерно на 3,5 см выше, чем в донорском хэтчбеке. Казалось бы, не много, тем не менее в потоке ты оказываешься выше большинства легковых автомобилей, несмотря на относительно низкое расположение за рулем. К форме сидений у меня никаких претензий, так как моя спина при долгих поездках ничуть не устала. Понравились ли сиденья гаишнику? Не знаю – за руль я его не пустил. Хотя интерьер в целом ему приглянулся.

На втором ряду пространства достаточно для автомобиля гольф-сегмента, однако не более того. Это значит, что человек среднего роста расположится без проблем, но и без излишеств. Более высокие седоки упрутся коленями в мягкую спинку переднего сиденья. Диван неплохо отформован, а центральная часть спинки откидывается и превращает­ся в удобный подлокотник.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Багажник объемом 426 л имеет двойной пол, в «потайной» отсек которого можно спрятать много всякой всячины. При раскладывании спинок второго ряда образуется ровная площадка, а объем возрастает до внушительных 1378 л. Имеется электропривод пятой двери, а также функция ее автоматического открытия: стоит постоять с ключом в кармане возле багажника в течение двух-трех секунд, и дверь откроется.

Золотая середина

Турбомотор мощностью 200 л.с. обес­печивает кроссоверу бодрый, но при этом спокойный и равномерный разгон. Реакции на нажатие педали акселератора своевременные и мягкие, турбопауза почти не ощущается. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями работает отменно – даже в пробках не дергает. Если включить «спортивный» режим, автомобиль по­едет резвее, хотя адреналина у водителя не прибавится, а на низкой скорости реакции на газ станут нервными. Так что, на мой взгляд, никакой «Спорт» здесь не нужен.

Руль, совершающий всего 2,5 оборота от упора до упора, настроен великолепно. На его повороты «кореец» отвечает точно и быстро, причем без излишней резкости. Реактивное усилие заметное, но не навязчивое, и с информативностью порядок. Честно говоря, я редко встречаю удачные настройки электроусилителя, и Kia XCeed – один из таких автомобилей.

Кроссовер меняет направление движения легко и непринужденно – почти как обычный Ceed. То есть быстрая езда по извилистой трассе никаких проблем не доставляет. Крены ощутимы, но не критичны, недостаточная поворачиваемость невелика, точность следования траектории высокая. И на прямой XCeed устойчив, разве что на колейность слегка реагирует. Думаю, такие настройки устроили бы и гаишника, и его любовницу.

Понравилась бы им и плавность хода. Благодаря смягченным настройкам подвеска достаточно лояльно относится к большинству городских неровностей, пасуя лишь на крупных выбоинах. За пределами асфальта, правда, энергоемкости уже не хватает, но так ведут себя многие кроссоверы этого класса. Шумоизоляция приемлемая. Немного напрягает гул от шин, хотя это опять-таки типично для компактного автомобиля.

Оценивая баланс управляемости и плавности хода, отмечу, что он не столько потерял в первом, сколько выиграл во втором по сравнению с донорской моделью. А значит, по моему сугубо личному мнению, это самый правильный автомобиль данного семейства, учитывая реалии наших дорог. И это частично оправдывает высокие цены. Так, версия мощностью 140 л.с. стоит от 1 754 900 рублей, а за 200-сильный вариант просят и вовсе 2 304 900. Мягко говоря, немало.

…В последний день тест-драйва, когда я уже собирался ехать сдавать Kia XCeed в пресс-парк, ко мне подошел мужчина в возрасте «слегка за сорок». И… «Прикольная, – говорит, – машинка. Любовнице такую хочу купить». Наученный опытом, я уже не опешил от такой откровенности, а просто стал рассказывать об автомобиле…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA XCEED 1.6 T-GDI Габариты, мм 4395х1826х1495 Колесная база, мм 2650 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 184 Объем багажника, л 426 Снаряженная масса, кг 1452 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 265/1500–4500 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.