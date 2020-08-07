Хэтчбек или кроссовер? А может быть, кросс-хэтчбек? По фирменной терминологии, это вообще купе-кроссовер. Интересно, что за «блюдо» приготовили на этот раз маркетологи и инженеры Kia. Только не спешите разочаровываться, познакомившись с XCeed. Я вот поспешил — и впоследствии это понял

То есть, самое первое впечатление было как раз благоприятным. Аккуратный салон с экраном-планшетом в центре торпедо, с интересной обшивкой сидений. Удобная посадка за рулем, четкая панель приборов, приятные на ощупь материалы отделки, особенно заметные после «Лады Весты». Что ж тут может разочаровать? В том-то и дело, что всё здесь отлично — только всё это я уже видел. Где? Да в обычном Kia Ceed, который был у нас на тесте около года назад. Абсолютно те же сиденья с аналогичной обивкой, приборы, экран-планшет, даже селектор такого же «робота». А где же Х? В чем особенность модели?

Когтистые лапы тигра

Первоначально нахожу только одну: в сравнении с обычным «Сидом» в «приподнятом» меньше опций. Нет значков системы контроля «слепых» зон в зеркалах, нет устройства подруливания в полосу. Остальное вроде всё есть, однако… маловато как-то для автомобиля, претендующего на звание кроссовера, пусть даже «паркетного». Сидишь внутри, да, повыше — но всего-то на три сантиметра, по фирменным данным.

Это, впрочем, не мешает ощущать себя на дороге как в сугубо легковом автомобиле. Ну, ничего кроссоверно-«приподнятого» — точно так же, как и в «Весте Кросс». Кстати, она считается основным конкурентом Xceed. В целом на рынке таких «кроссовок» много, с одной стороны, это Logan и Sandero у Renault, Largus, Granta, Vesta и Xray у «Лады», X-Line у того же концерна Kia, а с другой — Volvo V60 и V90 Cross Country, Subaru Outback, Audi A4 и A6, Allroad Quattro… Но «младшие» дешевле в полтора-два раза, а «старшие» в полтора-два раза дороже. А XCeed оценивается в 1,5 — 2,0 млн рублей.

И тут начинается вторая стадия разочарования, недоумение. За что такие деньги? Нет, я перечитываю свой обзор Ceed SW, вспоминаю свои ощущения от теста, и они в большинстве своем были положительными. Вполне европейское оформление и качество исполнения интерьера, особой яркости и какого-то вкусного «изюма», правда, нет, но за этим пожалуйте к «китайцам». А ходовые качества — динамика, приятная жёсткость подвески, «бдительность» систем электронной страховки на скользкой дороге и подруливания в полосу на трассе — так просто отличные. Легко держит правильный курс на высокой скорости. В багажнике удобные подвижные перегородки для груза. И кузов SW – это тоже очень по-европейски, в Старом Свете универсалы очень даже в ходу.

Но и хэтчбеки вместе с ними. А какие у покупателя должны быть резоны купить автомобиль меньшего размера вместо большего, да еще более скромно оснащенный? Дизайн? Да, и стиль. Это же продолжение, развитие одного из первенцев данного направления – MG Rover Streetwise образца 2003-го года, английский Urban On-Roader, то есть, городской «надорожник», а не «вне-». Ну да, у XCeed похожие накладки на нижних частях дверей и порогах, на переднем и заднем бамперах, слегка «приподнятый» вид и сильно, купеобразно скошенная пятая дверь. На самом деле, в плане кузова мистер X от Kia имеет очень немного общего со стандартным «Сидом»-хэтчбеком, у первого значительная часть кузовных панелей — оригиналы. Та же пятая дверь.

Фары — ультрасовременные, светодиодные. У просто «Сида» они имеют сложную форму, у XCeed – еще сложнее. Мне они кажутся похожими на две массивные когтистые лапы, обрамляющие фирменную решетку радиатора tiger nose. Правда, не ищите здесь омывателей фар, а также подсветки поворотов — этого нет. И тем не менее, снаружи модель Х очень интересна, хотя это и скрадывается бесхитростным белым цветом тестового экземпляра. Этот автомобиль должен быть ярким, даже вызывающим, ему к «лицу» нарядные, спортивные оттенки, и один из них точно понравится многим, это — Quantum Yellow.

Хорошо, оставим в стороне стандартную «сидовскую» отделку салона и определенный дефицит опций. В конце концов, за разметкой в любых дорожных ситуациях лучше следить самому, а не доверяться электронике, которая способна ошибаться, реагируя на погоду, видимость и прочие условия. Давайте спросим нашего мистера Х, как он вообще едет, что предлагает в плане динамики, комфорта, управляемости, маневренности и прочего?

Минус полсекунды

Динамика соответствует обычному Kia Ceed, поскольку двигатель в обоих тестовых автомобилях был один и тот же — 1,4-литровый турбоагрегат с непосредственным впрыском мощностью 140 л. с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 242 Н•м в диапазоне от 1500 до 3200 об/мин. Привет кроссовой «Ладе Весте»: из Xceed не надо ничего вымучивать, выжимать «соки», благодаря характеристикам, мотор готов к отдаче с самых низов, ну, не скажу, что с 1500, но с 2000-2200 об/мин точно. «Робот» 7DCT при разгоне с низких оборотов способен при кик-дауне сбросить две передачи в обычном режиме и три — в спортивном. Для города самое то. «Вестовское» шасси заслуживает более мощного агрегата, а Kia XCeed его имеет, и нужно ли больше — вопрос.

Салон корейского кросс-хэтчбека спереди и сзади на пару сантиметров шире, чем в Lada Vesta, однако расстояние от переднего до заднего сиденья при посадке «за мной» на сантиметр меньше. В Интернете нахожу картинку: девушке модельной внешности и ростом 174 см здесь мало места для ног. Интересно: при моих 182 см колени вполне уместились, им достаточно и 19-сантиметрового пространства.

На самом деле, в Европе эта модель предлагается с шестью вариантами силовой установки: тремя бензиновыми, двумя дизельными и одним гибридным силовым агрегатом, и все они, кроме гибрида, могут быть с «механикой». Нашим покупателям доступны два мотора, оба только с преселективным «роботом» о двух сухих сцеплениях: это 1,4Т-GDi и 1,6-литровый мотор, также турбо, мощностью 200 л. с., такой же, как на спортвагоне ProCeed. Именно с ним XCeed тянет на два с небольшим миллиона рублей.

А по мне, так и с 1,4-литровым агрегатом он тянет вполне нормально. Даже выстреливает при желании. Считаете, что ускорение в обычном режиме нельзя назвать «выстрелом»? Тогда используйте режим Sport, и ваши ощущения изменятся. Теперь автомобиль будет выстреливать при каждом нажатии педали «газа». Приятно? Очень — и абсолютные цифры хороши, но разность между ними возвращает с небес на землю: ускорение с 80 до 120 км/ч в нормальном режиме происходит примерно за 7,5 с, в спортивном — быстрее только на полсекунды.

К услугам владельца — ручной выбор передач при помощи подрулевых лепестков, в обычном «Сиде» этого нет. Перехожу на лепестки и спортрежим в городе, чтобы хоть как-то нарастить расход топлива. На трассе обтекаемое кросс-купе поражает экономичностью: при более мощном и «зажигательном» турбомоторе оно немного выигрывает даже у Hyundai Solaris с 1,6-литровым 123-сильным атмосферником. При этом также довольствуется 92-м бензином, но это, как я понимаю, опция для России: модификации, продающиеся в Европе, требуют 95-го.

Итак, трасса — не больше 6,5 л на сотню, город с пробками в спортивном режиме и с ручным выбором передач — 9 л. Дилерский центр в Москве, где я получаю тестовые Kia, расположен в таком месте, куда без пробок не доберешься. Либо только в глубокое ночное время, но тогда он не работает. Удачное стечение обстоятельств для пробы на городской расход бензина.

Вот свежие цены на кросс-хэтчбеки из Германии: Dacia Sandero Stepway – от 9000 до 15 000 евро, Kia XCeed – от 16 000 до 40 000 евро в зависимости от модификации. Но там на последние распространяется гарантия длительностью семь лет и 150 000 км пробега. В России — пять лет и 100 000 км.

Расставаться с автомобилем жаль, успел присидеться к нему, нравятся детали дизайна и общий абрис кузова. Внутренний червячок-рационалист, конечно, свербит: у Ceed SW багажник больше, XCeed имеет только около 420 л при пятиместном размещении пассажиров, да к тому же у него в «подполье» докатка и нет органайзера, как-то простовато всё сделано. Но в то же время с умом, потому что при двух седоках и сложенных сиденьях XCeed предлагает на полкуба больше пространства, чем универсал Lada Vesta SW, который чуть длиннее. И тем не менее, X-версия ближе к моему идеалу «разгонного» хэтчбека, каковым мне сейчас служит Lada Xray, багажник у последнего уж точно маловат.

Почему не следует разочаровываться

Влияет ли дорожный просвет на ход на трассе? Отрицательно — нет, ну или практически нет. Дело в том, что фирма-производитель сделала подвеску Х-модели почему-то мягче стандартной, что как-то не по-купейному. И это чувствуется: при резких маневрах автомобиль кренится. Но при этом приятнее проходит «лежачих полицейских» и не дубасит снизу по кузову, как Solaris. На грунтовке он собраннее и в плане качества изготовления, непонятный стучок исходит периодически только откуда-то справа сзади, но, похоже, это стучит по отделке замок ремня безопасности. В остальном — ни звука, только музыка и бренчание моей собственной поклажи. Система стабилизации своевременно «схватывает» на песке, хотя и чуть позже, чем на Ceed SW на льду, но это и понятно. Руль — 2,5 оборота от упора до упора, с электроусилителем на валу. В целом, управлять Х-вариантом приятно, он гораздо ближе в этом плане к легковым собратьям, чем, например, универсал Volvo XC60 Cross Country к седану Volvo S60. А уж дистанция между Subaru Outback и Legaсy вообще огромного размера.

То есть, в Kia нашли баланс, так называемую золотую середину между сугубо дорожными моделями и кроссоверами, и остался только вопрос: а стоило ли ее искать? Ведь те же кроссоверы, особенно их моноприводные версии, собственно, и были придуманы для тех водителей, которые не только не задумываются о преодолении бездорожья, но и вне асфальта проводят лишь малую толику времени. Нужен ли был еще более «серединный», вдвойне компромиссный вариант? Видимо, да, ведь в Европе он и присутствует, и оттуда, собственно, растет «корнями», вспомним и Rover Streetwise, и Volkswagen Cross Polo…

По случаю, мне довелось услышать желание одной молодой дамы, недавно находившейся в поиске автомобиля. Как я понял, вариант XCeed был бы для нее идеальным по сути, хотя и не по цене: ей очень нравился обычный Ceed, но сильно смущал его дорожный просвет в 140-150 мм. А кроссоверы? В них от вождения не те ощущения: обычные седаны и хэтчбеки все же намного лучше держатся за дорогу в поворотах, и чуть-чуть «приподнятая» версия была бы как раз кстати. Но на тот момент XCeed еще не появился в продаже, Kia X-Line показался ей простоватым, а «кроссовые» версии Lada она рассматривать отказалась даже после пробной поездки. В итоге ее выбором стал подержанный японский «паркетник».

То есть, интерес к таким вот «иксам» наблюдается, фирма-производитель наверняка постарается подогреть его соответствующей рекламой, плюс положительные отзывы журналистов и блогеров, которые постепенно заполняют Интернет-пространство… И все же, возвращаясь к началу текста, я напоминаю, что в первые дни знакомства с XCeed был разочарован, а также просил вас не разочаровываться с первой ложки. Почему?

Обычно на тесты предлагаются автомобили в максимальных комплектациях. Для того, чтобы мы могли оценить разнообразие и работу всех интересных устройств и систем, доступных на них. Так вот, XCeed попал к нам в одной из начальных версий, оснащенной относительно «просто». Из богатого набора опций, присутствующего у «старших», на нем были лишь помощник при парковке, дверь багажника с электроприводом и подрулевые лепестки ручного выбора передач. Версия Premium плюс к этому, например, имеет еще и систему контроля «слепых» зон, систему подруливания в полосу, автопереключение с дальнего света на ближний и обратно, систему экстренного торможения перед препятствиями. Но главное не это. Ее интерьер оформлен совершенно иначе. Здесь другие сиденья с контрастным «сотовым» рисунком и прострочкой боковин. С ними салон XCeed выглядит намного ярче и привлекательнее. А еще в нем 10,25-, а не 8-дюймовый экран мультимедиасистемы с расширенным функционалом и полностью электронная панель приборов.

Эти элементы и детали делают автомобиль вдвое более привлекательным. И понимаешь: да, вот именно таким и должен быть яркий городской кросс-хэтчбек для ведущих активный образ жизни. Да, стоит дороговато, чуь за два миллиона — но это та модель, о которой стоит мечтать, к покупке которой стоит стремиться. Добавим к этим деталям 200-сильный 1,6-литровый турбодвигатель, позволяющий с места разогнаться до сотни не за 9,6, а за 7,5 с, а также дорожный просвет в 184 мм, увеличенный за счет применения 18-дюймовых колес и шин 235/45 (у начальной версии клиренс составляет 172 мм, а 16-дюймовые диски «обуты» в шины 205/60), — и получим, как говорят, картину маслом…

Вот так у нас получился в этот раз «тест наоборот». Сначала пришлось почти что отговаривать вас от внимания к модели, поскольку ничем особенным она у нас это внимание не пробудила. А надо было лишь познакомиться с «максимальным» XCeed, и всё встало бы на свои места. На практике чаще случается, что да, высоко оцениваешь «максимум», а потом, методом последовательного сокращения списка оборудования начинаешь подбирать для себя версию, наиболее подходящую по соотношению цены и качества. Потому что понимаешь: без помощника при парковке, камеры заднего вида, электроскладывания зеркал и автоматической/автоматизированной трансмиссии прожить вполне можно, «суть» автомобиля, его ходовые качества и полезный объем останутся такими же. Скажем, рассматривая Lada Vesta SW Cross, я бы так и поступил: отказался бы от более мощного «ниссановского» мотора и вариатора, остановившись на 1,6-литровом российском агрегате с «механикой» при том же объеме салона и багажника. Но с XCeed картина иная. Если он вам понравился, то лучше поднапрячься финансово и достичь именно максимального уровня оснащения.

Kia XCeed предлагается в России в четырех вариантах исполнения, три из которых с 1,4-турбодвигателем мощностью 140 л. с. и один — с 1,6-литровым, мощностью 200 л. с. Трансмиссия — роботизированная с семью виртуальными «ступенями». Привод — только передний. Цены — от 1,5 до 2,04 млн рублей.

Технические характеристики Kia XCeed 1.4Т AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4395х1826х1483 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 172 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 426 / 1378 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1436 ТИП ДВИГАТЛЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1353 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 140 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 242 / 1500 — 3200 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50