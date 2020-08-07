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Kia XCeed 2020 вид спередиKia XCeed 2020 вид спередиKia XCeed 2020 вид сбокуKia XCeed 2020 вид сзадиKia XCeed 2020 вид сзади
Kia XCeed 2020 передняя фара
Вам не кажется, что светодиодные фары Kia XCeed напоминают лапы, обрамляющие фирменную решетку радиатора tiger nose?
Kia XCeed 2020 передний бампер
Металлическая накладка на «губе» переднего бампера, по идее, призвана придавать хэтчбеку вид кроссовера
Kia XCeed 2020 боковое зеркало
Наружные зеркала в сравнении со стандартным Kia Ceed не изменились, разве что индикации объектов, попадающих в «слепые» зоны, на тестовом XCeed не было
Kia XCeed 2020 задний фонарь
Светодиодные ленты в задних фонарях напоминают скоростные шоссе с поворотами
Kia XCeed 2020 вид сзади
«Корма» XCeed выглядит очень спортивно!
Kia XCeed 2020 задний бампер
К сожалению, эти элементы в заднем бампере – всего лишь декорация,…
Kia XCeed 2020 глушитель
…а глушитель у модели всего один, и его патрубок не направлен ни в одно из «окон» в бампере
Kia XCeed 2020 дверь
И дизайн внутренних панелей дверей остался фактически без изменений
Kia XCeed 2020 салон
Для дорогого автомобиля на этой панели многовато вакантных мест для функциональных кнопок
Kia XCeed 2020 салон
Так оформлен интерьер начальной версии Kia XCeed. Как говорится, найдите десять отличий с обычным Kia Ceed
Kia XCeed 2020 приборная панель
«Младший» хэтчбек-кроссовер оснащается панелью приборов с аналоговыми шкалами
Kia XCeed 2020 приборная панель
1,4-литровый бензиновый турбомотор очень порадовал экономичностью
Kia XCeed 2020 приборная панель
Температура масла в трансмиссии в ходе испытаний на шоссе едва поднималась относительно «нуля»
Kia XCeed 2020 руль
Только здесь я обратил внимание на то, что две клавиши на левой спице руля разные на ощупь
Kia XCeed 2020 руль
А вот это – новшество: XCeed предлагает ручной выбор передач при помощи «лепестков»
Kia XCeed 2020 монитор
Камера заднего вида предлагает картинку с трехцветными динамическими направляющими. Датчики парковки есть спереди и сзади
Kia XCeed 2020 монитор
Автомобиль анализирует ваш стиль вождения. Мне он «приписал» 79 километров – такого запаса по пробегу я добился примерно за полтора часа движения на трассе
Kia XCeed 2020 климат-контроль
«Экраны» системы климат-контроля пользователи и журналисты называют блеклыми, плохо читаемыми белым днем. Мне они такими не показались
Kia XCeed 2020 салон
В «старшей» комплектации доступна беспроводная зарядка смартфонов, в «младшей» – только через зарядный разъем USB
Kia XCeed 2020 АМКП
Оригинальный джойстик «робота» находится в центре металлизированного «блюдца». Предустановленных режимов у трансмиссии два: обычный и спортивный
Kia XCeed 2020 АМКП
Опции в разных версиях XCeed распределены немного «неравномерно». Так, начальный вариант умеет самостоятельно парковаться
Kia XCeed 2020 передние кресла
Креслу водителя немного не хватает более выраженного поясничного подпора. Хотя бы с механической регулировкой
Kia XCeed 2020 передние кресла
Тестовая версия имела сиденья с отличной обивкой. Но в 1,6-литровом турбо-варианте кресла отделаны еще лучше!
Kia XCeed 2020 дверь
Крайние места заднего дивана во всех версиях XCeed оснащены устройствами подогрева. А зарядное гнездо USB доступно только в старшей комплектации
Kia XCeed 2020 задний диван
Задний диван в разных версиях модели имеет части спинок, складывающиеся в соотношении 2:3 и 2:1:2
Kia XCeed 2020 задний диван
Поверхность спинок заднего дивана в сложенном состоянии по уровню совпадает с фальшполом багажника, если он установлен на верхнем уровне
Kia XCeed 2020 багажное отделение
Длина рейки 2 м, прутков арматуры – 1,5 м, рулона сетки – 1 м
Kia XCeed 2020 багажное отделение
Верхний фальшпол можно установить на одном из двух уровней: повыше и пониже
Kia XCeed 2020 докатка
Еще одна странность модели: вроде бы она предназначена для плохих дорог и легкого бездорожья, а в качестве запаски предлагается докатка
Kia XCeed 2020 моторный отсек
На недостаток «прыти» автомобиля с 1,4-литровым турбомотором жаловаться не придется
Kia XCeed 2020 моторный отсек
Катушки зажигания на виду, под ними свечи, а где форсунки впрыска топлива? Они скрыты от посторонних глаз, но найти их нетрудно
Kia XCeed 2020 моторный отсек
В левой части моторного отсека устройства скомпонованы оптимально
Kia XCeed 2020 передний бампер
Автомобиль уперся «губой» переднего бампера в пустячную неровность местности. В плане геометрической проходимости он сильно проигрывает кроссоверам

Хэтчбек или кроссовер? А может быть, кросс-хэтчбек? По фирменной терминологии, это вообще купе-кроссовер. Интересно, что за «блюдо» приготовили на этот раз маркетологи и инженеры Kia. Только не спешите разочаровываться, познакомившись с XCeed. Я вот поспешил — и впоследствии это понял

То есть, самое первое впечатление было как раз благоприятным. Аккуратный салон с экраном-планшетом в центре торпедо, с интересной обшивкой сидений. Удобная посадка за рулем, четкая панель приборов, приятные на ощупь материалы отделки, особенно заметные после «Лады Весты». Что ж тут может разочаровать? В том-то и дело, что всё здесь отлично — только всё это я уже видел. Где? Да в обычном Kia Ceed, который был у нас на тесте около года назад. Абсолютно те же сиденья с аналогичной обивкой, приборы, экран-планшет, даже селектор такого же «робота». А где же Х? В чем особенность модели?

Когтистые лапы тигра

Первоначально нахожу только одну: в сравнении с обычным «Сидом» в «приподнятом» меньше опций. Нет значков системы контроля «слепых» зон в зеркалах, нет устройства подруливания в полосу. Остальное вроде всё есть, однако… маловато как-то для автомобиля, претендующего на звание кроссовера, пусть даже «паркетного». Сидишь внутри, да, повыше — но всего-то на три сантиметра, по фирменным данным.

Это, впрочем, не мешает ощущать себя на дороге как в сугубо легковом автомобиле. Ну, ничего кроссоверно-«приподнятого» — точно так же, как и в «Весте Кросс». Кстати, она считается основным конкурентом Xceed. В целом на рынке таких «кроссовок» много, с одной стороны, это Logan и Sandero у Renault, Largus, Granta, Vesta и Xray у «Лады», X-Line у того же концерна Kia, а с другой — Volvo V60 и V90 Cross Country, Subaru Outback, Audi A4 и A6, Allroad Quattro… Но «младшие» дешевле в полтора-два раза, а «старшие» в полтора-два раза дороже. А XCeed оценивается в 1,5 — 2,0 млн рублей.

И тут начинается вторая стадия разочарования, недоумение. За что такие деньги? Нет, я перечитываю свой обзор Ceed SW, вспоминаю свои ощущения от теста, и они в большинстве своем были положительными. Вполне европейское оформление и качество исполнения интерьера, особой яркости и какого-то вкусного «изюма», правда, нет, но за этим пожалуйте к «китайцам». А ходовые качества — динамика, приятная жёсткость подвески, «бдительность»  систем электронной страховки на скользкой дороге и подруливания в полосу на трассе — так просто отличные. Легко держит правильный курс на высокой скорости. В багажнике удобные подвижные перегородки для груза. И кузов SW – это тоже очень по-европейски, в Старом Свете универсалы очень даже в ходу.

Но и хэтчбеки вместе с ними. А какие у покупателя должны быть резоны купить автомобиль меньшего размера вместо большего, да еще более скромно оснащенный? Дизайн? Да, и стиль. Это же продолжение, развитие одного из первенцев данного направления – MG Rover Streetwise образца 2003-го года, английский Urban On-Roader, то есть, городской «надорожник», а не «вне-». Ну да, у XCeed похожие накладки на нижних частях дверей и порогах, на переднем и заднем бамперах, слегка «приподнятый» вид и сильно, купеобразно скошенная пятая дверь. На самом деле, в плане кузова мистер X от Kia имеет очень немного общего со стандартным «Сидом»-хэтчбеком, у первого значительная часть кузовных панелей — оригиналы. Та же пятая дверь.

Фары — ультрасовременные, светодиодные. У просто «Сида» они имеют сложную форму, у XCeed – еще сложнее. Мне они кажутся похожими на две массивные когтистые лапы, обрамляющие фирменную решетку радиатора tiger nose. Правда, не ищите здесь омывателей фар, а также подсветки поворотов — этого нет. И тем не менее, снаружи модель Х очень интересна, хотя это и скрадывается бесхитростным белым цветом тестового экземпляра. Этот автомобиль должен быть ярким, даже вызывающим, ему к «лицу» нарядные, спортивные оттенки, и один из них точно понравится многим, это — Quantum Yellow.

Хорошо, оставим в стороне стандартную «сидовскую» отделку салона и определенный дефицит опций. В конце концов, за разметкой в любых дорожных ситуациях лучше следить самому, а не доверяться электронике, которая способна ошибаться, реагируя на погоду, видимость и прочие условия. Давайте спросим нашего мистера Х, как он вообще едет, что предлагает в плане динамики, комфорта, управляемости, маневренности и прочего?

Минус полсекунды

Динамика соответствует обычному Kia Ceed, поскольку двигатель в обоих тестовых автомобилях был один и тот же — 1,4-литровый турбоагрегат с непосредственным впрыском мощностью 140 л. с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 242 Н•м в диапазоне от 1500 до 3200 об/мин. Привет кроссовой «Ладе Весте»: из Xceed не надо ничего вымучивать, выжимать «соки», благодаря характеристикам, мотор готов к отдаче с самых низов, ну, не скажу, что с 1500, но с 2000-2200 об/мин точно. «Робот» 7DCT при разгоне с низких оборотов способен при кик-дауне сбросить две передачи в обычном режиме и три — в спортивном. Для города самое то. «Вестовское» шасси заслуживает более мощного агрегата, а Kia XCeed его имеет, и нужно ли больше — вопрос.

Салон корейского кросс-хэтчбека спереди и сзади на пару сантиметров шире, чем в Lada Vesta, однако расстояние от переднего до заднего сиденья при посадке «за мной» на сантиметр меньше. В Интернете нахожу картинку: девушке модельной внешности и ростом 174 см здесь мало места для ног. Интересно: при моих 182 см колени вполне уместились, им достаточно и 19-сантиметрового пространства.

На самом деле, в Европе эта модель предлагается с шестью вариантами силовой установки: тремя бензиновыми, двумя дизельными и одним гибридным силовым агрегатом, и все они, кроме гибрида, могут быть с «механикой». Нашим покупателям доступны два мотора, оба только с преселективным «роботом» о двух сухих сцеплениях: это 1,4Т-GDi и 1,6-литровый мотор, также турбо, мощностью 200 л. с., такой же, как на спортвагоне ProCeed. Именно с ним XCeed  тянет на два с небольшим миллиона рублей.

А по мне, так и с 1,4-литровым агрегатом он тянет вполне нормально. Даже выстреливает при желании. Считаете, что ускорение в обычном режиме нельзя назвать «выстрелом»? Тогда используйте режим Sport, и ваши ощущения изменятся. Теперь автомобиль будет выстреливать при каждом нажатии педали «газа». Приятно? Очень — и абсолютные цифры хороши, но разность между ними возвращает с небес на землю: ускорение с 80 до 120 км/ч в нормальном режиме происходит примерно за 7,5 с, в спортивном — быстрее только на полсекунды.

К услугам владельца — ручной выбор передач при помощи подрулевых лепестков, в обычном «Сиде» этого нет. Перехожу на лепестки и спортрежим в городе, чтобы хоть как-то нарастить расход топлива. На трассе обтекаемое кросс-купе поражает экономичностью: при более мощном и «зажигательном» турбомоторе оно немного выигрывает даже у Hyundai Solaris с 1,6-литровым 123-сильным атмосферником. При этом также довольствуется 92-м бензином, но это, как я понимаю, опция для России: модификации, продающиеся в Европе, требуют 95-го.

Итак, трасса — не больше 6,5 л на сотню, город с пробками в спортивном режиме и с ручным выбором передач — 9 л. Дилерский центр в Москве, где я получаю тестовые Kia, расположен в таком месте, куда без пробок не доберешься. Либо только в глубокое ночное время, но тогда он не работает. Удачное стечение обстоятельств для пробы на городской расход бензина.

Вот свежие цены на кросс-хэтчбеки из Германии: Dacia Sandero Stepway – от 9000 до 15 000 евро, Kia XCeed – от 16 000 до 40 000 евро в зависимости от модификации. Но там на последние распространяется гарантия длительностью семь лет и 150 000 км пробега. В России — пять лет и 100 000 км.

Расставаться с автомобилем жаль, успел присидеться к нему, нравятся детали дизайна и общий абрис кузова. Внутренний червячок-рационалист, конечно, свербит: у Ceed SW багажник больше, XCeed имеет только около 420 л при пятиместном размещении пассажиров, да к тому же у него в «подполье» докатка и нет органайзера, как-то простовато всё сделано. Но в то же время с умом, потому что при двух седоках и сложенных сиденьях XCeed предлагает на полкуба больше пространства, чем универсал Lada Vesta SW, который чуть длиннее. И тем не менее, X-версия ближе к моему идеалу «разгонного» хэтчбека, каковым мне сейчас служит Lada Xray, багажник у последнего уж точно маловат.

Почему не следует разочаровываться

Влияет ли дорожный просвет на ход на трассе? Отрицательно — нет, ну или практически нет. Дело в том, что фирма-производитель сделала подвеску Х-модели почему-то мягче стандартной, что как-то не по-купейному. И это чувствуется: при резких маневрах автомобиль кренится. Но при этом приятнее проходит «лежачих полицейских» и не дубасит снизу по кузову, как Solaris. На грунтовке он собраннее и в плане качества изготовления, непонятный стучок исходит периодически только откуда-то справа сзади, но, похоже, это стучит по отделке замок ремня безопасности. В остальном — ни звука, только музыка и бренчание моей собственной поклажи. Система стабилизации своевременно «схватывает» на песке, хотя и чуть позже, чем на Ceed SW на льду, но это и понятно. Руль — 2,5 оборота от упора до упора, с электроусилителем на валу. В целом, управлять Х-вариантом приятно, он гораздо ближе в этом плане к легковым собратьям, чем, например, универсал Volvo XC60 Cross Country к седану Volvo S60. А уж дистанция между Subaru Outback и Legaсy вообще огромного размера.

То есть, в Kia нашли баланс, так называемую золотую середину между сугубо дорожными моделями и кроссоверами, и остался только вопрос: а стоило ли ее искать? Ведь те же кроссоверы, особенно их моноприводные версии, собственно, и были придуманы для тех водителей, которые не только не задумываются о преодолении бездорожья, но и вне асфальта проводят лишь малую толику времени. Нужен ли был еще более «серединный», вдвойне компромиссный вариант? Видимо, да, ведь в Европе он и присутствует, и оттуда, собственно, растет «корнями», вспомним и Rover Streetwise, и Volkswagen Cross Polo

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По случаю, мне довелось услышать желание одной молодой дамы, недавно находившейся в поиске автомобиля. Как я понял, вариант XCeed был бы для нее идеальным по сути, хотя и не по цене: ей очень нравился обычный Ceed, но сильно смущал его дорожный просвет в 140-150 мм. А кроссоверы? В них от вождения не те ощущения: обычные седаны и хэтчбеки все же намного лучше держатся за дорогу в поворотах, и чуть-чуть «приподнятая» версия была бы как раз кстати. Но на тот момент XCeed еще не появился в продаже, Kia X-Line показался ей простоватым, а «кроссовые» версии Lada она рассматривать отказалась даже после пробной поездки. В итоге ее выбором стал подержанный японский «паркетник».

То есть, интерес к таким вот «иксам» наблюдается, фирма-производитель наверняка постарается подогреть его соответствующей рекламой, плюс положительные отзывы журналистов и блогеров, которые постепенно заполняют Интернет-пространство… И все же, возвращаясь к началу текста, я напоминаю, что в первые дни знакомства с XCeed был разочарован, а также просил вас не разочаровываться с первой ложки. Почему?

Обычно на тесты предлагаются автомобили в максимальных комплектациях. Для того, чтобы мы могли оценить разнообразие и работу всех интересных устройств и систем, доступных на них. Так вот, XCeed попал к нам в одной из начальных версий, оснащенной относительно «просто». Из богатого набора опций, присутствующего у «старших», на нем были лишь помощник при парковке, дверь багажника с электроприводом и подрулевые лепестки ручного выбора передач. Версия Premium плюс к этому, например, имеет еще и систему контроля «слепых» зон, систему подруливания в полосу, автопереключение с дальнего света на ближний и обратно, систему экстренного торможения перед препятствиями. Но главное не это. Ее интерьер оформлен совершенно иначе. Здесь другие сиденья с контрастным «сотовым» рисунком и прострочкой боковин. С ними салон XCeed выглядит намного ярче и привлекательнее. А еще в нем 10,25-, а не 8-дюймовый экран мультимедиасистемы с расширенным функционалом и полностью электронная панель приборов.

Эти элементы и детали делают автомобиль вдвое более привлекательным. И понимаешь: да, вот именно таким и должен быть яркий городской кросс-хэтчбек для ведущих активный образ жизни. Да, стоит дороговато, чуь за два миллиона — но это та модель, о которой стоит мечтать, к покупке которой стоит стремиться. Добавим к этим деталям 200-сильный 1,6-литровый турбодвигатель, позволяющий с места разогнаться до сотни не за 9,6, а за 7,5 с, а также дорожный просвет в 184 мм, увеличенный за счет применения 18-дюймовых колес и шин 235/45 (у начальной версии клиренс составляет 172 мм, а 16-дюймовые диски «обуты» в шины 205/60), — и получим, как говорят, картину маслом…

Вот так у нас получился в этот раз «тест наоборот». Сначала пришлось почти что отговаривать вас от внимания к модели, поскольку ничем особенным она у нас это внимание не пробудила. А надо было лишь познакомиться с «максимальным» XCeed, и всё встало бы на свои места. На практике чаще случается, что да, высоко оцениваешь «максимум», а потом, методом последовательного сокращения списка оборудования начинаешь подбирать для себя версию, наиболее подходящую по соотношению цены и качества. Потому что понимаешь: без помощника при парковке, камеры заднего вида, электроскладывания зеркал и автоматической/автоматизированной трансмиссии прожить вполне можно, «суть» автомобиля, его ходовые качества и полезный объем останутся такими же. Скажем, рассматривая Lada Vesta SW Cross, я бы так и поступил: отказался бы от более мощного «ниссановского» мотора и вариатора, остановившись на 1,6-литровом российском агрегате с «механикой» при том же объеме салона и багажника. Но с XCeed картина иная. Если он вам понравился, то лучше поднапрячься финансово и достичь именно максимального уровня оснащения.

Kia XCeed предлагается в России в четырех вариантах исполнения, три из которых с 1,4-турбодвигателем мощностью 140 л. с. и один — с 1,6-литровым, мощностью 200 л. с. Трансмиссия — роботизированная с семью виртуальными «ступенями». Привод — только передний. Цены — от 1,5 до 2,04 млн рублей.

    

Технические характеристики Kia XCeed 1.4Т AMT

ГАБАРИТЫ, ММ

4395х1826х1483

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2650

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

172

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л

426 / 1378

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1436

ТИП ДВИГАТЛЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1353

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

140 / 6000 

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

242 / 1500 — 3200

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

9,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,5

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

50

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