Lada Niva Travel останется в строю надолго.

Вопрос об окончании жизненного цикла задавали и обычной Ниве, и УАЗикам. Считаете, что машинам пора на покой? Ан нет - они еще держатся в строю, и будут делать это еще долго. А как обстоят дела с Lada Niva Travel?

Если не брать во внимание измененную внешность, то Niva Traval это та же самая Chevrolet Niva. Конечно же, модель уже не молода - более двадцати лет конвейерной жизни - это вам не шутки, но если сравнить ее с тем же самым Uaz Hunter, то Niva на его фоне будет настоящей молодухой.

Надо заметить, что АвтоВАЗ продолжит выпускать внедорожник Lada Niva Travel как минимум до 2024 года. Новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) уже появилось в открытой базе. В то же время, в этом же году, как сообщают инсайдеры, АвтоВАЗ покажет совершенно новую Ниву, которая будет построена на узлах и агрегатах концернов Renault и Nissan. Так что для "Трэвэла" 2024 год может оказаться последним.