Большие колеса, длинные пружины и еще с десяток инженерных ухищрений превратили старую добрую трехдверку в спецтехнику для бездорожья

Ранним утром еще по-зимнему темно, но тестовую Niva Legend Bronto я узнаю издалека по включенной светодиодной «люстре» на крыше. Парни из пресс-парка явно решили показать товар лицом и, кстати, правильно сделали. Сразу стало ясно, насколько полезным верхний свет окажется, к примеру, в лесу, когда широким светодиодным пучком можно осветить грунтовку или поляну на привале. И не спешите говорить, что такое оборудование можно установить на любую машину.

После недавних правовых ужесточений к «гаражному» тюнингу факультативную оптику разрешено водружать на автомобиль, лишь если она предусмотрена конструкцией и рекомендована заводом-изготовителем. Наш испытуемый может легально носить светодиодное «оружие». Ведь Niva Legend Bronto – совместный продукт АвтоВАЗа и его дочерней фирмы «ВИС-Авто», весь комплект оснащения и опций для этого внедорожника сертифицирован.

Без лишнего пафоса

Обыватель может принять Niva Legend Bronto за результат исключительно внешнего тюнинга, однако бравый вид – лишь вершина айсберга доработок. Принципиаль­ны три нововведения, которые переводят этот SUV в ранг экспедиционных машин. Во-первых, клиренс увеличен с 205 до 240 мм за счет установки оригинальных пружин, длинноходных амортизаторов и высокопрофильных шин на 15-дюймовых легкосплавных дисках. Во-вторых, усилена балка заднего моста. В-третьих, компанию блокируемому межосевому дифференциалу составили два межколесных «самоблока», и это серьезное подспорье в борьбе с диагональным вывешиванием. Наконец, передаточное отношение главной пары 5-ступенчатой механики изменено с 3,91 на 4,1 для усиления тяговых возможностей. Хотя и остальные доработки – добавление шумоизоляцион­ных материалов и более крепкие пластиковые бамперы для комплектации Prestige – тоже отнюдь не лишние.

В салоне о новациях сигнализирует лишь рулевое колесо, знакомое по Niva Urban. В сравнении с баранками других модификаций оно меньше в диаметре, и управляться с ним сподручнее. Правда, дизайн подкачал, да и клаксоном заведуют микроскопические кнопки на спицах в отличие от других Niva, где за подачу звукового сигнала отвечает массивная ступица.

Водительская зона стала главным украшением всего семейства Niva. Приборка хорошо читается, на тоннеле организована площадка под смартфон, под консолью дуэт 12-вольтовых розеток, и даже архаич­ные, казалось бы, рычаги «понижайки» и блокировки «цент­ра» выглядят органично. Вот только с непривычки подчас хватаешься за них, а не за длинную «кочергу» 5-ступенчатой механики.

Сиденья, частично обшитые экокожей, позиционируются как улучшенные. И, надо сказать, ни к длине подушки, ни к профилю и наполнителю претензий нет. Но плохо то, что их нельзя отрегулировать по высоте, а руль и вовсе жестко зафиксирован. Впрочем, стилю ретро соответствуют также тонюсенькие подрулевые переключатели и однодиновая магнитола.

К тому же «галерка» Niva по нынешним меркам откровенно тесновата, а пробираться в тыл салона и обратно неудобно. Да и высокие задние пассажиры легко натрут мозоли на коленях о спинки передних сидений. И все же здесь, на мой взгляд, уютнее, чем, скажем, на диване у Suzuki Jimny или на третьих рядах 7-местных компактных кроссоверов.

Багажник тоже скромный, на 265 л, и открывается не очень удобно – ручкой на стенке у левого переднего сиденья. Однако объем для поклажи увеличится до приемлемых 585 л, если сложить спинку дивана, к тому же этот «тольяттинец» добирает очки за счет внимания к мелочам. Так, в левую боковую стенку багажника врезана розетка на 12 В, а жесткая полка выполнена быстросъемной.

Курс – на бездорожье!

Технические данные информируют, что Niva Legend от «ВИС Авто» ускоряется до сотни за 18 с – на секунду медленнее стандартной версии, а ее скоростной потолок уменьшен на 5 км/ч, до 137 км/ч. Хотя заметить эту разницу почти нереально. Более того, машина с логотипом Bronto показалась мне даже чуть приемистей в городском трафике. И все благодаря укороченным передачам 5-ступенчатой механики. Хотя из-за изменения передаточного отношения главной пары теперь не так комфортно плестись в медленном трафике. Включишь «вторую» на черепашьей скорос­ти, и 1,7-литровый 83-сильный бензиновый мотор начинает захлебываться, приходится переключаться в самый «низ». Зато со «второй» можно смело начинать движение, к примеру, в нерасчищенном от снега дворе.

На шоссе Niva Legend Bronto уверенно держит 110 км/ч, не рыская и не сбиваясь с курса при торможении, даже несмотря на отсутствие системы стабилизации. Опасения, что колеса с большим внешним диаметром (29 дюймов!) ухудшат поведение «подросшего» SUV, не оправдались. Да и плавность хода, на мой взгляд, только улучшилась, ведь большие высокопрофильные колеса работают как дополнительный демпфер. Впрочем, правда и то, что «шиповка» ухудшила и без того небезупречную шумоизоляцию.

Ну и, конечно, мы «постреляли» из оружия главного калибра – опробовали джиперский потенциал Niva Legend Bronto в заснеженных полях и лесах. Честно говоря, въезжали в белоснежное болото после шквала предновогодних снегопадов «на нерве» – где именно под снегом шла грунтовка, было не вполне понятно, а трактора поблизости не наблюдалось. Однако увеличение клиренса до 240 мм и модернизация трансмиссии сделали свое дело: с включенной «понижайкой» и заблокированным центральным дифференциалом «тольяттинец» упрямо пер по целине – другого слова и не подобрать!

Я бы рекомендовал этот автомобиль тем, для кого езда по «пересеченке» – не исключение, а правило. Niva Legend Bronto успешно продирается вперед даже по колее, проложенной огромными грузовиками, – охотникам и рыболовам на заметку! Благодаря самоблокирующимся винтовым дифференциалам при пробуксовке колес одного борта момент перейдет на другой фланг, и в этом явное преимущество на ухабистой местности, где обычная Niva, не оснащенная таким инструментарием, может спасовать. Наконец, крепыш с увеличенным клиренсом и на «взрослых» колесах – это просто красиво. Все же не надо забывать, что верная клиентура ценит модель-легенду в том числе и за имиджевую силу.

Технические характеристики Lada Niva Legend Bronto Габариты, мм 3740×1740×1690 Колесная база, мм 2200 Дорожный просвет, мм 240 Объем багажника, л 265–585 Снаряженная масса, кг 1285 Диаметр разворота, м нет данных Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1690 Макс. мощность, л.с./об/мин 83/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 129/4000 Привод полный Трансмиссия механическая 5-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 137 Время разгона 0–100 км/ч, с 18,0 Расход топлива (средний), л/100 км 12,0 Объем бака, л 42