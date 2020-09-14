Этого представителя «крупного рогатого» никто и никогда не решится нарубить на стейки. Даже на дороге…

Если вы раньше не ездили на Lamborghini, то завести мотор худо-бедно сможете, а вот тронуться с места без подсказки – вряд ли. Кнопка запуска силового агрегата находится под красным откидным предохранителем на центральном тоннеле. Кроссовер заводится с утробным рыком и недовольно подрагивает на холостых оборотах. Сдвигаю массивный рычаг «автомата» на себя, и… включается задняя передача. Все – ни в какую другую сторону селектор не двигается.

А я пару минут назад отказался от помощи симпатичной девушки, выдавшей мне автомобиль и предлагавшей объяснить, как им пользоваться. Но я ж, типа, бывалый капитан – вся грудь в орденах и кое-что в ракушках! Тем более что прежде на Lamborghini ездил, хотя и давно. Однако все равно не вспомнил, что же делать дальше. Пришлось, к своему стыду, звать девушку обратно…

Научная фантастика

Lamborghini Urus выглядит как персонаж из фантастического фильма, причем персонаж злой и очень агрессивный. В транспортном потоке от него шарахаются, как от исчадия ада, а прохожие сворачивают шеи, особенно гости столицы с юга и… дети. Последним этот кроссовер прямо таки западает в душу. Один пацан подъехал к нам на велосипеде во время съемки, да так и торчал рядом, пока фотосессия не закончилась. Правда, сначала он решил, что это Porsche.

Второй подошел на стоянке рядом с моим домом – он сразу назвал модель правильно, причем даже c ударением в Urus не ошибся (на первый слог). Этот мальчишка оказался смелее и попросил сфотографировать автомобиль. Когда же я предложил ему посидеть за рулем, он чуть дар речи не потерял, пробубнив себе под нос, что это ж вообще несбыточная мечта. В общем, я рад, что исполнил чье то вожделенное желание.

Под капотом «мечты», в отличие от дизайна, ничего фантастичного нет – все по науке. Впрочем, когда узнаешь, что 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор, известный по моделям Audi и Porsche, инженеры раскочегарили аж до 650 л.с., мысли о фантастике все же возникают. Двигатель обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч всего за 3,6 с, что, между прочим, рекорд среди кроссоверов, причем независимо от класса. Да и максимальная скорость 305 км/ч впечатляет. Быстрее только Bentley Bentayga Speed, да и то всего на 1 км/ч.

Что касается матчасти, то Urus как подданный концерна Volkswagen имеет множество соплатформенных родственников. Речь о Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg, а также о том самом Bentley Bentayga. И это совсем не плохо, а, наоборот, хорошо, так как данная платформа остается одной из лучших в мире. Для «итальянца» ее, разумеется, доработали в сторону спортивности, ужесточив подвеску и активные стабилизаторы, а также увеличив размер колес. Шутка ли – у тестового экземпляра установлены «катки» диаметром 23 дюйма! В базовой комплектации колеса 21-дюймовые, что тоже немало.

Он с детства не любил овал…

В дизайне интерьера итальянского кроссовера найти окружности крайне сложно. Разве что руль, хотя и он здесь совсем не круглый – с сильно скошенной нижней частью и мощными приливами в местах хвата. В остальном салон квадратно-ромбически-многоугольный. Например, дефлекторы системы вентиляции представляют собой шестигранники, точно так же, кстати, как и подстаканники, а форму дверных ручек и вовсе проблематично идентифицировать.

Если вы недавно ездили на одной из последних моделей Audi, то увидите массу знакомых элементов – таких, как сенсорные экраны, руль и различные клавиши. Графика приборов и сенсорных экранов при этом в Lamborghini собственная, даже пиктограммы меню оформлены в фирменном угловатом стиле. Но больше всего внимание привлекает блок запуска двигателя и выбора ездовых режимов на центральном тоннеле, напоминающий об органах управления в самолете.

Водитель может выбирать из четырех дорожных режимов и двух внедорожных. Но есть еще и стильный рычажок с многозначительной над­писью «Эго», где активируются индивидуаль­ные настройки, заранее заданные водителем. В целом эргономика понятная и нареканий не вызывает, если не считать проблемы с включением режима Drive автоматической коробки передач. Но об этом позже.

Посадка за рулем достаточно низкая для SUV и очень плотная. Сиденья жесткие, но благодаря отличному профилю неудобства от этого не испытываешь. То есть спорткаровские ощущения присутствуют, хотя и с некоторой натяжкой из-за того, что в окно видишь: ты сидишь отнюдь не в легковом автомобиле.

Второй ряд предлагается в двух вариантах – в виде обычного трехместного дивана или же двух раздельных кресел, как у моего тестового экземпляра. Кресла оснащены электрорегулировками, а между ними расположен такой же удобный подлокотник, как и впереди, – с раздельными настройками для правого и левого седока по вылету и высоте. Сиденья столь же жесткие, как спереди, и почти такие же удобные. Пространства для ног и над головой не запредельно много (к примеру, Audi Q7 просторнее), но вполне достаточно для долгих поездок. Имеется раздельная климатическая система.

Объем багажника зависит от конфигурации второго ряда кресел. С диваном он составляет внушительные 616 л, а с раздельными сиденьями – 574 л (из-за регулировки спинок по наклону). Впрочем, и этого вполне достаточно. Под полом расположена не накачанная «докатка». Для удобства погрузки можно опустить заднюю часть кузова нажатием соответствующей клавиши – пневмоподвеска «сдувается» за считаные секунды.

Ученье – свет!

Итак, пошел я звать обратно девушку, выдавшую мне автомобиль. Она, ничуть не удивившись, любезно согласилась помочь – видать, я такой не первый и, думаю, не последний. А ларчик просто открывался: для включения режима движения нужно было всего лишь потянуть правый подрулевой рычажок. Век живи – век учись! Но это еще не все. Дело в том, что подрулевые рычажки крутятся вместе с рулевым колесом, и потому при парковке надо внимательно следить, чтобы не ошибиться. Вот теперь вроде бы можно ехать. Хотя нет, надо еще разобраться с режимами езды.

Прямо на стоянке, если переключиться из базового режима «Страда» в «Спорт», кроссовер меняет звук двигателя на более громкий и приседает на пневмоподвеске на пару сантиметров. Еще одно нажатие селектора – и активируются настройки «Корса»: мотор прибавляет пару децибел и звучит грубее. Начну, пожалуй, с самого покладистого «Страда», а то бросаться с места в карьер страшновато.

Педаль акселератора сколь плавная, столь и быстрая. Передвижение в обычном дорожном темпе не вызывает никаких проблем. Руль довольно легкий и точный, с информативностью полный порядок. В общем, кроссовер едет практически так же, как и большинство других автомобилей, за исключением одной «маленькой» детали – он развращающе быстр, причем набирает скорость с нереальной легкостью. Так, независимые замеры показывают, что «итальянец» разгоняется до 100 км/ч даже быстрее паспортных данных – за 3,5 с! Правда, для этого нужно включить один из двух следующих режимов.

Режим «Спорт» крут, но эмоций больше от «Корса», потому что именно в нем автомобиль громко рычит и стреляет выхлопом, а коробка передач переключается с демонстративными толчками. Динамики это не прибавляет, зато впечатление производит, особенно на пассажиров, которые начинают умолять включить более спокойные настройки. Управляемость в любом из этих режимов бритвенно, по-кольцевому остра, но водитель держит все под полным контролем. Пожалуй, я бы попробовал его на треке. (Как, неужели я сказал это про кроссовер с высоким центром тяжести?)

Вот только сменил бы 23-дюймовые «катки» на что-нибудь попроще. Лучше на стандартные 21-дюймовые, а то тестовый экземпляр плавностью хода не блещет: неровности любого типа проходит с жесткими, резкими толчками (хотя и откровенно дискомфортным Urus не назовешь). Впрочем, это небольшая плата за скорость, филигранную управляемость и бурю эмоций, которые дарит автомобиль, в повадках которого есть что-то звериное. Однако заплатить все равно придется, и немало. Как раз к моменту сдачи номера в печать цена стала известна точно: 17 191 855 рублей и, внимание, 20 копеек! Впрочем, на нее лучше не ориентироваться, поскольку опции легко прибавят еще пару-тройку лимонов.

Технические характеристики Lamborghini Urus Габариты, мм 5112х2016х1638 Колесная база, мм 3003 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 158–248 Объем багажника, л 616 (574 в 4-местной версии) Снаряженная масса, кг 2197 Тип двигателя V8, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 3996 Макс. мощность, л.с./об/мин 650/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 850/2250–4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 305 Время разгона 0–100 км/ч, с 3,6 Расход топлива (средний), л/100 км 12,7 Объем бака, л 85

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.