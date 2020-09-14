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Цены
от 15 200 000
до 15 200 000
Lamborghini Urus 2019 вид сбоку
Этот кроссовер умеет быть комфортным семейным автомобилем, а может с легкостью отправиться на гоночный трек, где будет с упоением жечь широкую резину
Lamborghini Urus 2019 салон
Lamborghini Urus 2019 приборная панель
Приборная панель явно перегружена информацией
Lamborghini Urus 2019 руль
Именно этим подрулевым «лепестком» включается режим Drive
Lamborghini Urus 2019 центральная консоль
«Авиационный» блок управления ездовыми режимами внушает уважение
Lamborghini Urus 2019 подстаканники
Даже подстаканники здесь имеют многоугольную форму
Lamborghini Urus 2019 сенсорные кнопки
Свет управляется сенсорными кнопками
Lamborghini Urus 2019 двухзонный климат-контроль
Пассажирам второго ряда положен двухзонный климат-контроль
Lamborghini Urus 2019 второй ряд
Раздельные задние сиденья, несмотря на жесткость, очень удобны
Lamborghini Urus 2019 отделка салона
Lamborghini Urus 2019 багажное отделение
Багажный отсек достаточно вместительный, под полом – «докатка»
Lamborghini Urus 2019 боковое зеркало
Зеркала облицованы углепластиком...
Lamborghini Urus 2019 задний свес
...как и задний бампер с «четырехствольным» выхлопом
Lamborghini Urus 2019 задний спойлер
Спойлер на пятой двери сделан, разумеется, из карбона
Lamborghini Urus 2019 колесо
Карбоно-керамические тормоза обладают мертвой хваткой
Lamborghini Urus 2019 решетка радиатора
Всевозможные камеры и радары бдят за безопасностью
Lamborghini Urus 2019 моторный отсек
8-цилиндровый турбомотор – настоящий монстр
Lamborghini Urus 2019 вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Lamborghini Urus 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Lamborghini Urus 2019

Этого представителя «крупного рогатого» никто и никогда не решится нарубить на стейки. Даже на дороге…

Если вы раньше не ездили на Lamborghini, то завести мотор худо-бедно сможете, а вот тронуться с места без подсказки – вряд ли. Кнопка запуска силового агрегата находится под красным откидным предохранителем на центральном тоннеле. Кроссовер заводится с утробным рыком и недовольно подрагивает на холостых оборотах. Сдвигаю массивный рычаг «автомата» на себя, и… включается задняя передача. Все – ни в какую другую сторону селектор не двигается.

А я пару минут назад отказался от помощи симпатичной девушки, выдавшей мне автомобиль и предлагавшей объяснить, как им пользоваться. Но я ж, типа, бывалый капитан – вся грудь в орденах и кое-что в ракушках! Тем более что прежде на Lamborghini ездил, хотя и давно. Однако все равно не вспомнил, что же делать дальше. Пришлось, к своему стыду, звать девушку обратно…

Научная фантастика

Lamborghini Urus выглядит как персонаж из фантастического фильма, причем персонаж злой и очень агрессивный. В транспортном потоке от него шарахаются, как от исчадия ада, а прохожие сворачивают шеи, особенно гости столицы с юга и… дети. Последним этот кроссовер прямо таки западает в душу. Один пацан подъехал к нам на велосипеде во время съемки, да так и торчал рядом, пока фотосессия не закончилась. Правда, сначала он решил, что это Porsche.

Второй подошел на стоянке рядом с моим домом – он сразу назвал модель правильно, причем даже c ударением в Urus не ошибся (на первый слог). Этот мальчишка оказался смелее и попросил сфотографировать автомобиль. Когда же я предложил ему посидеть за рулем, он чуть дар речи не потерял, пробубнив себе под нос, что это ж вообще несбыточная мечта. В общем, я рад, что исполнил чье то вожделенное желание.

Под капотом «мечты», в отличие от дизайна, ничего фантастичного нет – все по науке. Впрочем, когда узнаешь, что 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор, известный по моделям Audi и Porsche, инженеры раскочегарили аж до 650 л.с., мысли о фантастике все же возникают. Двигатель обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч всего за 3,6 с, что, между прочим, рекорд среди кроссоверов, причем независимо от класса. Да и максимальная скорость 305 км/ч впечатляет. Быстрее только Bentley Bentayga Speed, да и то всего на 1 км/ч.

Что касается матчасти, то Urus как подданный концерна Volkswagen имеет множество соплатформенных родственников. Речь о Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg, а также о том самом Bentley Bentayga. И это совсем не плохо, а, наоборот, хорошо, так как данная платформа остается одной из лучших в мире. Для «итальянца» ее, разумеется, доработали в сторону спортивности, ужесточив подвеску и активные стабилизаторы, а также увеличив размер колес. Шутка ли – у тестового экземпляра установлены «катки» диаметром  23 дюйма! В базовой комплектации колеса 21-дюймовые, что тоже немало.

Он с детства не любил овал…

В дизайне интерьера итальянского кроссовера найти окружности крайне сложно. Разве что руль, хотя и он здесь совсем не круглый – с сильно скошенной нижней частью и мощными приливами в местах хвата. В остальном салон квадратно-ромбически-многоугольный. Например, дефлекторы системы вентиляции представляют собой шестигранники, точно так же, кстати, как и подстаканники, а форму дверных ручек и вовсе проблематично идентифицировать.

Если вы недавно ездили на одной из последних моделей Audi, то увидите массу знакомых элементов – таких, как сенсорные экраны, руль и различные клавиши. Графика приборов и сенсорных экранов при этом в Lamborghini собственная, даже пиктограммы меню оформлены в фирменном угловатом стиле. Но больше всего внимание привлекает блок запуска двигателя и выбора ездовых режимов на центральном тоннеле, напоминающий об органах управления в самолете.

Водитель может выбирать из четырех дорожных режимов и двух внедорожных. Но есть еще и стильный рычажок с многозначительной над­писью «Эго», где активируются индивидуаль­ные настройки, заранее заданные водителем. В целом эргономика понятная и нареканий не вызывает, если не считать проблемы с включением режима Drive автоматической коробки передач. Но об этом позже.

Посадка за рулем достаточно низкая для SUV и очень плотная. Сиденья жесткие, но благодаря отличному профилю неудобства от этого не испытываешь. То есть спорткаровские ощущения присутствуют, хотя и с некоторой натяжкой из-за того, что в окно видишь: ты сидишь отнюдь не в легковом автомобиле.

Второй ряд предлагается в двух вариантах – в виде обычного трехместного дивана или же двух раздельных кресел, как у моего тестового экземпляра. Кресла оснащены электрорегулировками, а между ними расположен такой же удобный подлокотник, как и впереди, – с раздельными настройками для правого и левого седока по вылету и высоте. Сиденья столь же жесткие, как спереди, и почти такие же удобные. Пространства для ног и над головой не запредельно много (к примеру, Audi Q7 просторнее), но вполне достаточно для долгих поездок. Имеется раздельная климатическая система.

Объем багажника зависит от конфигурации второго ряда кресел. С диваном он составляет внушительные 616 л, а с раздельными сиденьями – 574 л (из-за регулировки спинок по наклону). Впрочем, и этого вполне достаточно. Под полом расположена не накачанная «докатка». Для удобства погрузки можно опустить заднюю часть кузова нажатием соответствующей клавиши – пневмоподвеска «сдувается» за считаные секунды.

Ученье – свет!

Итак, пошел я звать обратно девушку, выдавшую мне автомобиль. Она, ничуть не удивившись, любезно согласилась помочь – видать, я такой не первый и, думаю, не последний. А ларчик просто открывался: для включения режима движения нужно было всего лишь потянуть правый подрулевой рычажок. Век живи – век учись! Но это еще не все. Дело в том, что подрулевые рычажки крутятся вместе с рулевым колесом, и потому при парковке надо внимательно следить, чтобы не ошибиться. Вот теперь вроде бы можно ехать. Хотя нет, надо еще разобраться с режимами езды.

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Прямо на стоянке, если переключиться из базового режима «Страда» в «Спорт», кроссовер меняет звук двигателя на более громкий и приседает на пневмоподвеске на пару сантиметров. Еще одно нажатие селектора – и активируются настройки «Корса»: мотор прибавляет пару децибел и звучит грубее. Начну, пожалуй, с самого покладистого «Страда», а то бросаться с места в карьер страшновато.

Педаль акселератора сколь плавная, столь и быстрая. Передвижение в обычном дорожном темпе не вызывает никаких проблем. Руль довольно легкий и точный, с информативностью полный порядок. В общем, кроссовер едет практически так же, как и большинство других автомобилей, за исключением одной «маленькой» детали – он развращающе быстр, причем набирает скорость с нереальной легкостью. Так, независимые замеры показывают, что «итальянец» разгоняется до 100 км/ч даже быстрее паспортных данных – за 3,5 с! Правда, для этого нужно включить один из двух следующих режимов.

Режим «Спорт» крут, но эмоций больше от «Корса», потому что именно в нем автомобиль громко рычит и стреляет выхлопом, а коробка передач переключается с демонстративными толчками. Динамики это не прибавляет, зато впечатление производит, особенно на пассажиров, которые начинают умолять включить более спокойные настройки. Управляемость в любом из этих режимов бритвенно, по-кольцевому остра, но водитель держит все под полным контролем. Пожалуй, я бы попробовал его на треке. (Как, неужели я сказал это про кроссовер с высоким центром тяжести?)

Вот только сменил бы 23-дюймовые «катки» на что-нибудь попроще. Лучше на стандартные 21-дюймовые, а то тестовый экземпляр плавностью хода не блещет: неровности любого типа проходит с жесткими, резкими толчками (хотя и откровенно дискомфортным Urus не назовешь). Впрочем, это небольшая плата за скорость, филигранную управляемость и бурю эмоций, которые дарит автомобиль, в повадках которого есть что-то звериное. Однако заплатить все равно придется, и немало. Как раз к моменту сдачи номера в печать цена стала известна точно: 17 191 855 рублей и, внимание, 20 копеек! Впрочем, на нее лучше не ориентироваться, поскольку опции легко прибавят еще пару-тройку лимонов.

   

Технические характеристики Lamborghini Urus

Габариты, мм

5112х2016х1638

Колесная база, мм

3003

Диаметр разворота, м

11,8

Дорожный просвет, мм

158–248

Объем багажника, л

616 (574 в 4-местной версии)

Снаряженная масса, кг

2197

Тип двигателя

V8, бензин, турбо

Рабочий объем, см³

3996

Макс. мощность, л.с./об/мин

650/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

850/2250–4500

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

305

Время разгона 0–100 км/ч, с

3,6

Расход топлива (средний), л/100 км

12,7

Объем бака, л

85

   

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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