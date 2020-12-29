Lamborghini Urus

Среди всех спортивных люксовых марок Lamborghini единственная может похвастаться тем, что уже выходила однажды в сегмент кроссоверов, вернее сказать, внедорожников. Случилось это в далеком 1986 году, модель называлась LM002. Спустя более 40 лет Urus стал, нет, не продолжением, а переосмыслением того опыта. По сравнению с далеким «предком», «Урус» уже не столь радикально нарушает рамки «фамильного» дизайна, до 100 км/час разгоняется за более приемлемые для «итальянца» 3,6 секунды вместо почти десяти у предшественника, ну и, в целом, имеет с ним мало общего. Разве что, до сих пор неприемлемое для других Ламборгини переднее расположение двигателя...

Что приходит на ум, когда предстоит тестировать внедорожный Ламборгини? Что понятия спорткара и внедорожника никак не «монтируются» в сознании. То есть, конечно, зная про Porsche Cayenne и Maserati Levante, понимаешь, что это уже реальность, что надо бы смириться и принять этот факт. Но нет, все равно, сложно...

В отличие от большинства конкурентов кузов Urus купеобразныйНа вид «Урус» - приподнятый над дорогой и немного растянутый в высоту спорткар. Это если формулировать предельно простым и понятным языком. А так-то одного взгляда достаточно, чтобы в который раз удостовериться в очевидном - итальянский дизайн всегда на высоте, в особенности, когда речь идет о спортивных автомобилях. С другой стороны, званию почти эталона сложно постоянно соответствовать.

В случае с Urus дизайнерам немного подфартило. Все-таки кроссовер менее требователен к стилистической безупречности, чем классический спорткар. Хочешь-не хочешь, а приходится «поднимать» SUV над дорогой, делать более объемным и практичным салон. А это все компромиссы, отход от чисто спортивной природы.

Тем не менее, снаружи и внутри спорт-гены Ламборгини у итальянского кроссовера проявляются очень явно. Говорят, что дизайн другого Lamborghini - Huracan - был вдохновлен шестигранной формой кристаллической структуры углерода. Ровно это же применимо и к «Урусу». «Шестигранники» окружают вас в салоне, они повсюду - от формы воздуховодов вентиляции и подстаканников, до узора прострочки обивки на сиденьях.

Кстати, в салоне нашего тестового «Уруса» углерод себя больше никак не проявил, нет карбоновых вставок или других деталей интерьера, выполненных из этого материала. Вот если бы на тест к Motorpage попал «итальянец» в версии URUS GRAPHITE CAPSULE, тогда мы бы увидели обилие карбона на центральных консоли, тоннеле и на торпедо. Зато в нашем случае салон блистает белоснежной обивкой сидений и прочих поверхностей.

Снаружи отсылок к теме «шестиугольников» поменьше. Наиболее активно дизайнеры сдобрили ими решетку радиатора и использовали как форму для колесных арок.

Расположившись внутри суперспортивного кроссовера, сразу обращаю внимание на блок управления настройками, который, вместе с доминирующей в центре него (шестигранной по форме!) кнопкой запуска двигателя, вызывает ассоциацию с приборами в кабине истребителя. Для всего этого у дизайнеров Ламборгини припасено даже специальное название - Tamburo. Помещен «Тамбуро» между двумя передники сиденьями у основания центральной консоли.

Если по местоположению души в теле человека до сих пор не прекращаются споры, то в «Урусе» оно четко определено. Слева от кнопки запуска двигателя на небольшом рычажке так и написано Anima, что в переводе с итальянского значит «душа». В данном случае, правда, правильней будет говорить не о ней самой, а о ее состояниях, то бишь, режимах движения. Здесь итальянцы настаивают на том, чтобы мы выучили еще несколько слов на их родном языке. Нам предлагаются режимы Strada (дорога, в смысле «трасса»), Sport, Corsa (бег, в смысле «гонка»), Sabbia (песок), Terra (земля, в смысле «грунт»), Neve (снег).

На противоположной от кнопки запуска двигателя стороне расположен другой рычажок с одним, понятным даже тем, кто не знает латыни, словом «Ego». Оно, как нельзя более точно, обозначает, что с его помощью можно вызвать управление индивидуальными настройками. Не устраивают стандартные шесть, тогда экспериментируйте сами...

Первые три режима - Strada, Sport и Corsa - в плане агрессивности ускорения и реакций автомобиля идут по нарастающей. В этом смысле название Sport немного вводит в заблуждение. Здесь Спорт - это не предел динамики, а лишь следующая ступенька после нормального, обычно-повседневного, режима Strada.

Для поездок в городе, где мне и довелось, в основном, тестировать Urus, первый, дорожный, режим самый оптимальный. С ним постоянно чувствуется, что вы управляете Ламборгини, но в городе он позволяет передвигаться без избыточно острых реакций автомобиля на нажатие педали газа и держать под контролем, насколько это вообще возможно и необходимо, расход топлива. Тогда можно будет похвалить себя за бережливость и оставаться в пределах приличных 12-15 литров на сотню километров в смешанном цикле.

При переходе в Sport, а тем более, в режим Corsa, можно спокойно забыть не только об экономичности, но и размеренности передвижения. В этих режимах, наконец-то, всерьез просыпается Anima Lamborghini! Пока какой-то из них включен, вы забываете, что находитесь в кроссовере и чувствуете только мощное ускорение, вдавливающую вас в водительское кресло перегрузку и незамедлительную реакцию автомобиля на движения руля и, особенно, нажатие педали тормоза. Слышал об аналогии мгновенной остановки «Уруса» с ударом о стену. Возможно, это не очень воодушевляющее сравнение, зато во многих ситуациях установленные здесь карбон-керамические тормоза, действительно, максимально гарантируют вашу безопасность. В условиях города хватало не только их тормозной силы, но и сопротивления перегреву. Как они повели бы себя на гоночном треке? Вопрос риторический. «Урус» и трек... А зачем им встречаться? Все-таки кроссовер, пусть и Ламборгини, он - не для гонок.

За его «кроссоверность» отвечают 3 оставшихся условно-внедорожных режима: «песок», «грунт» и «снег». Случилось так, что на тест Motorpage.ru Urus попал летом. Поэтому не пришлось воспользоваться режимом Neve («Снег»), хотя для нашего климата это было бы очень кстати. Заезды на грунтовку или неглубокий песок - когда абсолютно не было ни желания, ни смысла доводить дело до вызова трактора - не вызвали у меня сомнений в возможностях оставшихся режимов Sabbia и Terra. Хотя, если честно, то для преодоления того «бездорожья», куда я направлял «Урус», вполне бы хватило просто усилий центрального межосевого дифференциала, который постоянно и стандартно распределяет крутящий момент в пропорции 40:60 в пользу «задка». То есть, можно было бы обойтись без подключения спецрежимов бездорожья, при которых не только меняются настройки системы стабилизации, активизируется задний межколесный дифференциал, но и кузов приподнимается в максимально высокое положение - до клиренса в 248 мм.

Как бы мне не хотелось разбираться в тонкостях внедорожных режимов этого кроссовера, признаюсь, главное, что перевешивало все остальное - это желание почувствовать спортивную, гоночную суть Ламборгини. Она же раскрывается только через динамику и скорость. За это здесь отвечает четырехлитровая V-образная би-турбо «восьмерка», которая сама по себе заслуживает отдельной статьи. Но, если вкратце, то V8 до этого устанавливался у Lamborghini только на трех моделях: Urraco в 1972-м, Silhouette в 1976-м и Jalpa в 1981-м. А вот турбированным движок на «Урусе» стал впервые в истории марки.

Мотор разгоняет Urus до 100 км/час за 3,6 секунды. Такой показатель, как и максимальная скорость в 305 км/час, и 650 лошадиных сил мощности, и максимальный крутящий момент в 850 Ньютон-метров говорят сами за себя. Но только в случае, если перед нами чистокровный спорткар, а не спорт-кроссовер - пятиметровый «увалень» с колесной базой больше 3-х метров, на 50 сантиметров выше того же «Авентадора» и на полтонны его же тяжелее... Тем и хорош тест-драйв, что дает возможность не верить никому на слово, а убедиться самому.

Что же, убеждаюсь. При разгоне по прямой единственное, что напоминает о том, что я в SUV, высокая посадка. Динамика - бескомпромиссно на уровне спорткара, ощущение тяжести или грузности автомобиля отсутствует абсолютно. Полный привод при резком ускорении только в помощь. Да, в поворотах фактор «кроссовера, несколько больше, чем полагается для спорткара, приподнятого над землей» проявляется. Но любое поползновение накрениться гасится активными стабилизаторами. Есть и обратная сторона медали - подвеска по-спортивному жестко ведет себя на различных неровностях дороги, самые крупные из которых отзываются подергиваниями на руле и вибрациями кузова, правда, проходящими в салон уже почти угасшими. Однако за рулем СПОРТИВНОГО кроссовера, подобные «нервные» реакции не раздражают, а просто лишний раз подчеркивают, что движение автомобиля полностью под твоим контролем, к тебе поступает вся информация, пусть даже и негативная - о состоянии дороги. К слову о контроле, в модели установлены 23 сенсора, мониторящие состояние и дорожного покрытия, и автомобиля, и окружающей обстановки. Все - в помощь водителю, разумеется.

Urus не самый быстрый среди других моделей Ламборгини, но вот по количеству дисплеев обошел всех «родственников». Помимо экрана цифровой панели приборов имеется 2 тач-скрина на центральной консоли, верхний - для управления различными настройками и мультимедиасистемой автомобиля, нижний - для климат-контроля и некоторых дополнительных функций.

И все же, управляя автомобилем более чем за 15 000 000 рублей, ловлю себя на мысли, что обилие электронных помощников, цифровых мониторов, изысканная отделка салона и близкая к идеальной эргономика воспринимается здесь как должное. Все это не просто необходимый «минимум», но и то, что можно получить вместе с ключами от многих других автомобилей. А вот ощущение от скорости, звука мотора и растворения в управлении спорткаром - уникально для Lamborghini.

Резюмируя, могу рекомендовать покупать Urus вместе с каким-то из приглянувшихся вам «обычным» Lamborghini, типа «Авентадора» или «Уракана». В нашей стране это сезонные автомобили, в данном случае, для использования, например, зимой.

Если вы любите скорость, а эта итальянская марка только про нее, то весной-летом можно будет гонять на каком-нибудь из купе-родстеров, а осенью-зимой переходить на SSUV, или SUPER SUV, как именует URUS сам его производитель. Да, конечно, здесь в вашем распоряжении скромный V8 в отличие от «уракановского» V10 или «авентадоровского» V12. Но ведь и на зимние условия надо скидку делать. По мне так максималка «Уруса» за триста км/час для российских ноября-марта вполне терпима. В линейках других марок роскошных спорткаров тоже можно теперь подобрать такие сезонные пары. Поэтому главный вопрос - выбор марки - единственный, который остается вам для себя решить. Ламборгини была бы достойным выбором, на мой взгляд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAMBORGHINI URUS ГАБАРИТЫ, ММ 5112x2016x1638 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3003 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 158-248 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 616-1596 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2200 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый, двойной турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3996 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 650 при 60000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 850 при 2250-4500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 305 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 3,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 12,7