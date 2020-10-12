Теперь это не утилитарное средство для преодоления бездорожья – модель нового поколения совсем, просто совсем другая

Можно сказать, что первый тест драйв Land Rover Defender состоялся. Пока, правда, лишь на подмосковном полигоне, но в нынешнюю эпоху коронавирусной истерии и это можно считать достижением. К тому же, как показало первое очное знакомство с новым поколением легендарного внедорожника, это блюдо надо вкушать постепенно: очень уж многогранный у него характер, познать который за одну встречу невозможно.

Новая глава

Кратко расскажу о технической начинке модели, которая изменилась кардинально. Прежде всего Defender вместо рамы получил несущий кузов, который благодаря современным технологиям на бездорожье ведет себя лучше, чем рама. Новинка использует серьезно модернизированную (аж на 95%!) платформу от последней модели Discovery. Ну а с прежним Defender у нее вообще ничего общего, кроме названия, разумеется.

По сравнению с Discovery колесная база увеличилась на 99 мм и достигла 3022 мм, передний свес стал короче, радиаторы расположились выше и сместились в глубину кузова, в моторном отсеке появились усилители, а в порогах – дополнительные лонжероны. Более жестким стало днище. Общая жесткость кузова на кручение тоже выросла.

Базовая подвеска пружинная (дорожный просвет 225 мм), но для нас эта информация неактуальна, так как все новые «Дефы», официально поставляемые в Россию, по умолчанию будут оснащены пневматической подвеской. С ней клиренс в стандартном положении составляет 216 мм, а во внедорожном режиме – 291 мм. Если этого окажется мало и внедорожник вдруг умудрится сесть на днище, автоматика сама поднимет его еще на 35 мм. Но если и этого будет недостаточно, водитель имеет возможность принудительно поднять автомобиль еще на 35 мм, в результате увеличив дорожный просвет до 361 мм. В таком задранном положении можно ехать, не превышая скорости 8 км/ч.

Глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм. При этом воздухозаборники расположены в передних крыльях за колесными арками – точно в том месте, где спадает поднятая автомобилем волна при движении через водную преграду. И таких тонкостей в конструкции новинки множество. Например, передняя часть крыши, которая при движении по бездорожью сильно страдает от камней из-под колес впередиидущего внедорожника, у нового Defender облицована специальным полимером, не боящимся царапин. А уж про новую электронную архитектуру, обновляющуюся «по воздуху», впору делать отдельный материал.

Перед глазами – небо!

Пока для России заявлены три модификации. Две из них оснащены 2-литровым турбодизелем, развивающим 200 либо 240 л.с., а третья – 3-литровым бензиновым наддувным агрегатом, мощность которого достигает 400 л.с. Занимаю место за рулем 240-сильной дизельной версии.

Посадка за рулем теперь человеческая – локоть больше в стекло не бьется. Понимаю, поклонники старой модели скажут, что на Defender надо ездить с открытым окном (потому и посадка специфическая – близко к двери), выглядывая наружу, чтобы определять курс движения по бездорожью. Но новой модели это не нужно. Потому что здесь есть функция «прозрачный капот», благодаря камерам позволяющая обозревать пространство прямо перед колесами.

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Дизайн салона, на мой взгляд, великолепный. Эдакая смесь хай-тека и утилитарности. Отделочные материалы одновременно практичные и качественные. Сиденья очень удобные, с довольно мягкой набивкой и анатомичным профилем. Эргономика отличная благодаря грамотному расположению органов управления и новейшему, интуитивно понятному интерфейсу с прекрасной графикой. Пожалуй, мне здесь нравится даже больше, чем в новом Discovery.

Понятно, что с импровизированными неровностями внедорожного полигона новый Defender справляется играючи. Хотя мне, честно говоря, иногда становилось страшновато. Например, на 100-процентном подъеме (45°), когда в лобовое стекло видишь только небо, или на 40-градусном боковом уклоне, где кажется, что внедорожник сейчас встанет на «уши». А автомобилю все нипочем. Глубокий брод, канавы, ступеньки: препятствий было много, но внедорожник справился с ними практически без напряжения.

После бездорожья я отправился на скоростной трек. И здесь, на удивление, Defender оказался не промах. Не спорткар, конечно, и крены великоваты, но траекторию держит четко, демонстрируя хороший баланс и адекватные реакции на повороты рулевого колеса. Новые электронные тормоза (без механичес­кой связи с педалью) работают отлично, не вызывая нареканий ни к эффективности, ни к информативности. Подвеска очень мягкая – заметно мягче, чем у соплатформенного Discovery.

Сравнивать новый Defender с предшественником, что сравнивать турбореактивный истребитель с кукурузником. Он превосходит «ветерана» во всем, причем не на голову, а намного больше. А если кто-то скажет, что, превратившись из утилитарного средства для преодоления бездорожья в высокотехнологичный премиальный автомобиль, Defender потерял свое лицо, я просто предложу ему проехаться на старой модели, а потом на новой. Уверен, этого будет достаточно, потому что больше ездить на старой модели не захочется никогда.