Едва придя на рынок, новый британский внедорожник с ходу завоевал титул Car of the Year в России, опередив почти три десятка конкурентов – такой выбор сделали члены жюри премии «ТОП-5 АВТО». В ходе тест-драйва мы оценили автомобиль в деле

Ранней весной в пойме Оки образуются коварные болотца, в которые так и хочется загнать серьезный внедорожник. Вот и сейчас я остановил новенький Defender перед затопленной ямой, о глубине которой мог только догадываться. Тут вспомнилась народная мудрость: «Не зная брода, не суйся в воду», но я решил наплевать на фольклорные предостережения и довериться английской технике. Вот только когда потоки воды обрушились на бампер и поднялись к фарам, сердце екнуло. И это несмотря на то, что я заранее активировал режим «Брод» системы Terrain Response 2. После чего электроника заблокировала центральный и задний дифференциалы, закрыла жалюзи радиаторов, перевела климат-контроль в режим рециркуляции, а пневмоподвеска подняла кузов с базовых 218 до 291 мм. Я же, точно подводник, начал следить за цифрами текущей глубины на дисплее. Конечно, помнил и о солиднейшем допуске на погружение (до 90 см), и о том, что в бардачке лежит пульт от лебедки Warn, установленной прямо на заводе. И все-таки, когда автомобиль вылез из «болота», я выдохнул.

Боевая готовность

Между тем наши с «британцем» ныряния заинтересовали местных рыбаков, которые побросали снасти и устроили мне настоящий допрос. Пришлось рассказать, что машина у меня с индексом 110, то есть с удлиненной до 3022 мм колесной базой и трехрядным салоном. При этом можно купить и «коротыша» – Defender 90, у которого между осями 2587 мм и два ряда кресел. К слову, у легендарного предшественника родом из 1980-х тоже были модификации 90 и 110, но, кроме этих цифр, изменилось практически все.

Прежде всего рама осталась в прошлом: у новинки теперь очень крепкий несущий кузов (жесткость на кручение – 29 000 Нм/град., что втрое больше, чем у рамных конструкций), он базируется на новой алюминиевой платформе, подвески полностью независимые, а линейка моторов для России включает бензиновый агрегат отдачей 400 л.с. и турбодизели на 200 (как у тестовой машины) и 249 л.с. Трансмиссия одна – 8-диапазонный автомат и постоянный полный привод с «понижайкой» и блокировками центрального и заднего дифференциалов.

Во внешности испытуемого мои новые знакомые усмотрели преемственность. Коробчатые формы и правда сохранены, хотя обводы по-модному зализаны ради аэродинамики и безопасности. За связь поколений отвечает и распашная пятая дверь с навесной запаской. А также светодиодный рисунок оптики, трапеции колесных арок и фирменные окошки Alpine Light в задней части крыши – примеры грамотной стилизации под ретро.

Шестым будешь?

В салоне спиннингисты припали к нарочито брутальному рулю и необычной передней панели. Магниевый каркас последней встроен в кузов и обшит мягкой синтетикой, а сверху организованы вещевые ниши и «поручни страха». Сюда же навешаны, точно елочные игрушки, 10-дюймовый дисплей медиасистемы Pivi Pro и настраиваемая цифровая приборка, на которую можно вывести в том числе навигационные подсказки. Окончательно же сразила рыбаков обшивка панелей дверей, прикрученная… ничем не прикрытыми болтами, – схема «гламур плюс брутальность» отлично работает.

Задний ряд впечатлил публику царским простором, а передний – третьим, центральным сиденьем. Объяснил ребятам, что это за опция. В «базе» пара широких передних кресел разделена боксом-подлокотником. У тестовой машины над трансмиссионным тоннелем тоже имеется мощная опора для локтей. Но, если ее поднять, получим креслице с ремнем безопасности. Попробовали прокатиться на первом ряду втроем – получилось весело, хотя не особенно удобно. Места для ног у того, кто по центру, в обрез. Сюда логично сажать ребенка, если, к примеру, есть желание ехать спереди втроем – папа, мама и «мелкий» по центру.

Ну и, разумеется, всех впечатлил багажник, причем не одним лишь нешуточным объемом (1075 л за спинкой дивана у версии с двумя рядами сидений). Понравилось, что полимерное покрытие пола легко мыть. Плохо же, что пластиковые ящики, в которых так удобно перевозить тот же улов, сколь­зят по дну «трюма», точно по льду, без крепежных сеток при таком раскладе не обойтись. Напоследок я показал, как можно разблокировать или запереть все двери с помощью подменного ключа-браслета Activity Key. Он, кстати, водонепроницаемый и со встроенным экраном – похож на часы. Вещь наиполезнейшая на рыбалке, если боишься утопить брелок-транспондер.

«Умный» вездеход

Однако в обширном списке гаджетов мой фаворит иной – это салонное зеркало ClearSight Rear View. Именно на Defender оно оправдывает себя на все 100%. Мало того что широкоугольная картинка устраняет слепые зоны в районе стоек и навесной запаски, так ты еще четко видишь, что происходит за «кормой» даже с наступлением темноты!

Тем более что крутить головой при маневрировании придется часто, уж больно толсты кузовные стойки! Я пожалел, что в комплектацию не вошла функция контроля слепых зон. Зато система кругового обзора позволяет вывести на монитор многочисленные ракурсы, и проблем с парковкой или на каком-нибудь узеньком мосту, к примеру, не возникнет.

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(седан 4-дв.) Поколение I Тест-драйвов 0

По трассе новый Def идет, как мощный катер по спокойной воде. Ни ямы любой конфигурации, ни колейность, ни дорожные стыки не способны сбить это сухопутное судно с курса. Свою лепту вносят и адаптивные амортизаторы, отслеживающие перемещения корпуса до 500 раз в секунду и оперативно задающие нужный уровень демпфирования. И пробить подвеску на ухабах можно не стараться – не получится!

Управляемость же при таком всеяд­ном шасси достаточно азартная. Конечно, в связке поворотов дают о себе знать и инерция, и боковые крены, но в целом «британец» рулится предсказуемо и породисто. Его руль «длинноват», однако насыщен внятным усилием. А электронные помощники (например, система удержания в полосе) весьма эффективны.

И еще откровение: базового 2-литрового 200-сильного турбодизеля этому крепышу хватает за глаза. Все дело в пиковой тяге 430 Нм, достигаемой уже при 1400 об/мин, и автомате, который не «тупит» и снабжен «спортивным» режимом. За счет этого большой внедорожник легок на подъем, а запас мощности не иссякает даже при ускорениях со 130 км/ч. Так что переплачивать за более производительный мотор я лично не стал бы. Тем более что до солярки этот автомобиль с постоянным полным приводом не жаден: в смешанном цикле расход порядка 10 л/100 км. Тормозная система неплохо справляется с задачей осаживать почти 2,5-тонную махину.

На бездорожье понравилась работа помощника на спуске. Он активен, даже если съезжать с горки задним ходом. Уже упомянутая система Terrain Response 2 анализирует тип поверхности и сама выбирает нужные настройки в режиме Auto. А еще в обширном меню режимов движения имеется индивидуальный алгоритм, когда можно через тачскрин блокировать центральный и задний дифференциалы или, скажем, ослабить отклик на газ.

Наконец, по геометрической проходимости новый Land Rover Defender – настоя­щий рекордсмен. Артикуляция подвесок составляет 500 мм, а углы въезда, съезда и рампы равны 38, 40 и 28° соответственно – настоящая мечта джипера, охотника, рыбака и просто любителя приключений. Что ж, с вердиктом экспертов премии «ТОП-5 АВТО» трудно не согласиться.

Технические характеристики Land Rover Defender 110 AT8 Габариты, мм 4758х2008х1967 Колесная база, мм 3022 Дорожный просвет, мм 218–291 Объем багажника, л 1075 Снаряженная масса, кг 2293 Диаметр разворота, м 12,8 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 430/1400–3000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 175 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 85

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.