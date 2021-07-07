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О Land Rover Defender 110

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Ленд Ровер Дефендер 110

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Land Rover Defender 110 (2020) вид спередиLand Rover Defender 110 (2020) вид спереди
Land Rover Defender 110 (2020) вид сбоку
Новая архитектура кузова обеспечивает 291 мм клиренса и лучшую в классе внедорожную геометрию при углах въезда, рампы и съезда для версии 110 в 38, 28 и 40° соответственно
Land Rover Defender 110 (2020) вид сзади
Land Rover Defender 110 (2020) салон
Лаконичная передняя панель водружена на поперечную балку из магниевого сплава
Land Rover Defender 110 (2020)приборная панель
Land Rover Defender 110 (2020) монитор
Ракурсы системы кругового обзора меняются нажатиями на тачкрин
Land Rover Defender 110 (2020) АКППLand Rover Defender 110 (2020) передние кресла
Land Rover Defender 110 (2020) задний диван
Откидное кресло в центре переднего ряда числится в списке опций
Land Rover Defender 110 (2020)пятая дверь
Распашная пятая дверь снабжена фиксатором промежуточных положений
Land Rover Defender 110 (2020) багажное отделение
Land Rover Defender 110 (2020) камера
С камеры в антенне картинка транслируется на цифровое зеркало ClearSight
Land Rover Defender 110 (2020) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Land Rover Defender 110 AT8 (2020)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Land Rover Defender 110 AT8 (2020)

Едва придя на рынок, новый британский внедорожник с ходу завоевал титул Car of the Year в России, опередив почти три десятка конкурентов – такой выбор сделали члены жюри премии «ТОП-5 АВТО». В ходе тест-драйва мы оценили автомобиль в деле

Ранней весной в пойме Оки образуются коварные болотца, в которые так и хочется загнать серьезный внедорожник. Вот и сейчас я остановил новенький Defender перед затопленной ямой, о глубине которой мог только догадываться. Тут вспомнилась народная мудрость: «Не зная брода, не суйся в воду», но я решил наплевать на фольклорные предостережения и довериться английской технике. Вот только когда потоки воды обрушились на бампер и поднялись к фарам, сердце екнуло. И это несмотря на то, что я заранее активировал режим «Брод» системы Terrain Response 2. После чего электроника заблокировала центральный и задний дифференциалы, закрыла жалюзи радиаторов, перевела климат-контроль в режим рециркуляции, а пневмоподвеска подняла кузов с базовых 218 до 291 мм. Я же, точно подводник, начал следить за цифрами текущей глубины на дисплее. Конечно, помнил и о солиднейшем допуске на погружение (до 90 см), и о том, что в бардачке лежит пульт от лебедки Warn, установленной прямо на заводе. И все-таки, когда автомобиль вылез из «болота», я выдохнул.

Боевая готовность

Между тем наши с «британцем» ныряния заинтересовали местных рыбаков, которые побросали снасти и устроили мне настоящий допрос. Пришлось рассказать, что машина у меня с индексом 110, то есть с удлиненной до 3022 мм колесной базой и трехрядным салоном. При этом можно купить и «коротыша» – Defender 90, у которого между осями 2587 мм и два ряда кресел. К слову, у легендарного предшественника родом из 1980-х тоже были модификации 90 и 110, но, кроме этих цифр, изменилось практически все.

Прежде всего рама осталась в прошлом: у новинки теперь очень крепкий несущий кузов (жесткость на кручение – 29 000 Нм/град., что втрое больше, чем у рамных конструкций), он базируется на новой алюминиевой платформе, подвески полностью независимые, а линейка моторов для России включает бензиновый агрегат отдачей 400 л.с. и турбодизели на 200 (как у тестовой машины) и 249 л.с. Трансмиссия одна – 8-диапазонный автомат и постоянный полный привод с «понижайкой» и блокировками центрального и заднего дифференциалов.

Во внешности испытуемого мои новые знакомые усмотрели преемственность. Коробчатые формы и правда сохранены, хотя обводы по-модному зализаны ради аэродинамики и безопасности. За связь поколений отвечает и распашная пятая дверь с навесной запаской. А также светодиодный рисунок оптики, трапеции колесных арок и фирменные окошки Alpine Light в задней части крыши – примеры грамотной стилизации под ретро.

Шестым будешь?

В салоне спиннингисты припали к нарочито брутальному рулю и необычной передней панели. Магниевый каркас последней встроен в кузов и обшит мягкой синтетикой, а сверху организованы вещевые ниши и «поручни страха». Сюда же навешаны, точно елочные игрушки, 10-дюймовый дисплей медиасистемы Pivi Pro и настраиваемая цифровая приборка, на которую можно вывести в том числе навигационные подсказки. Окончательно же сразила рыбаков обшивка панелей дверей, прикрученная… ничем не прикрытыми болтами, – схема «гламур плюс брутальность» отлично работает.

Задний ряд впечатлил публику царским простором, а передний – третьим, центральным сиденьем. Объяснил ребятам, что это за опция. В «базе» пара широких передних кресел разделена боксом-подлокотником. У тестовой машины над трансмиссионным тоннелем тоже имеется мощная опора для локтей. Но, если ее поднять, получим креслице с ремнем безопасности. Попробовали прокатиться на первом ряду втроем – получилось весело, хотя не особенно удобно. Места для ног у того, кто по центру, в обрез. Сюда логично сажать ребенка, если, к примеру, есть желание ехать спереди втроем – папа, мама и «мелкий» по центру.

Ну и, разумеется, всех впечатлил багажник, причем не одним лишь нешуточным объемом (1075 л за спинкой дивана у версии с двумя рядами сидений). Понравилось, что полимерное покрытие пола легко мыть. Плохо же, что пластиковые ящики, в которых так удобно перевозить тот же улов, сколь­зят по дну «трюма», точно по льду, без крепежных сеток при таком раскладе не обойтись. Напоследок я показал, как можно разблокировать или запереть все двери с помощью подменного ключа-браслета Activity Key. Он, кстати, водонепроницаемый и со встроенным экраном – похож на часы. Вещь наиполезнейшая на рыбалке, если боишься утопить брелок-транспондер.

«Умный» вездеход

Однако в обширном списке гаджетов мой фаворит иной – это салонное зеркало ClearSight Rear View. Именно на Defender оно оправдывает себя на все 100%. Мало того что широкоугольная картинка устраняет слепые зоны в районе стоек и навесной запаски, так ты еще четко видишь, что происходит за «кормой» даже с наступлением темноты!

Тем более что крутить головой при маневрировании придется часто, уж больно толсты кузовные стойки! Я пожалел, что в комплектацию не вошла функция контроля слепых зон. Зато система кругового обзора позволяет вывести на монитор многочисленные ракурсы, и проблем с парковкой или на каком-нибудь узеньком мосту, к примеру, не возникнет.

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По трассе новый Def идет, как мощный катер по спокойной воде. Ни ямы любой конфигурации, ни колейность, ни дорожные стыки не способны сбить это сухопутное судно с курса. Свою лепту вносят и адаптивные амортизаторы, отслеживающие перемещения корпуса до 500 раз в секунду и оперативно задающие нужный уровень демпфирования. И пробить подвеску на ухабах можно не стараться – не получится!

Управляемость же при таком всеяд­ном шасси достаточно азартная. Конечно, в связке поворотов дают о себе знать и инерция, и боковые крены, но в целом «британец» рулится предсказуемо и породисто. Его руль «длинноват», однако насыщен внятным усилием. А электронные помощники (например, система удержания в полосе) весьма эффективны.

И еще откровение: базового 2-литрового 200-сильного турбодизеля этому крепышу хватает за глаза. Все дело в пиковой тяге 430 Нм, достигаемой уже при 1400 об/мин, и автомате, который не «тупит» и снабжен «спортивным» режимом. За счет этого большой внедорожник легок на подъем, а запас мощности не иссякает даже при ускорениях со 130 км/ч. Так что переплачивать за более производительный мотор я лично не стал бы. Тем более что до солярки этот автомобиль с постоянным полным приводом не жаден: в смешанном цикле расход порядка 10 л/100 км. Тормозная система неплохо справляется с задачей осаживать почти 2,5-тонную махину.

На бездорожье понравилась работа помощника на спуске. Он активен, даже если съезжать с горки задним ходом. Уже упомянутая система Terrain Response 2 анализирует тип поверхности и сама выбирает нужные настройки в режиме Auto. А еще в обширном меню режимов движения имеется индивидуальный алгоритм, когда можно через тачскрин блокировать центральный и задний дифференциалы или, скажем, ослабить отклик на газ.

Наконец, по геометрической проходимости новый Land Rover Defender – настоя­щий рекордсмен. Артикуляция подвесок составляет 500 мм, а углы въезда, съезда и рампы равны 38, 40 и 28° соответственно – настоящая мечта джипера, охотника, рыбака и просто любителя приключений. Что ж, с вердиктом экспертов премии «ТОП-5 АВТО» трудно не согласиться. 

      

Технические характеристики Land Rover Defender 110 AT8

Габариты, мм

4758х2008х1967

Колесная база, мм

3022

Дорожный просвет, мм

218–291

Объем багажника, л

1075

Снаряженная масса, кг

2293

Диаметр разворота, м

12,8

Тип двигателя

дизельный L4

Рабочий объем, см³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

430/1400–3000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

175

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,3

Расход топлива (средний), л/100 км

7,6

Объем бака, л

85

     

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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