Заманчиво. А как у конкурентов?

Нам тоже важен этот вопрос, и потому мы каждый год заказываем исследования по стоимости запчастей и материалов у официальных дилеров наших конкурентов, у «серых» дилеров и по неоригинальным запчастям. А также изучаем аналитику независимых агентств. Тут все по своим местам расставило недавнее исследование компании «СЖС Восток Лимитед», входящей в Группу SGS – мирового лидера в области независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации. Оно показало, что если оценивать стоимость планового техобслуживания в России автомобилей восьми премиальных брендов у официальных дилеров, то большинство моделей Jaguar Land Rover в своих сегментах позволят тратить меньше, чем это делают владельцы машин других марок. При сравнении просто расценок на ТО, видно, что у нас они не выше, чем у коллег-соперников, но наши тарифы с сервисным пакетом на 30–50% ниже цен конкурентов. Хотя, признаюсь, у нас нет цели стать самыми «дешевыми» или сравняться с «серыми» дилерами. Важно понимание клиентом, что если он приобрел Land Rover или Jaguar, то сможет обслуживать его за адекватные деньги.