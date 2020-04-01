Как выяснилось, этот английский внедорожник способен изменить ваше отношение к окружающей действительности

Помнится, Аркадий Райкин еще давным-давно говорил: «Эпоха была жуткая, просто жутчайшая, настроение было гнусное, и атмосфера была мерзопакостная». По-моему, сейчас ровно то же самое. Вот, например, пробки, способные довести до белого каления, – все подрезают, втискиваются без предупреждений, сигналят почем зря, ругаются друг на друга и даже хамят. Иногда думаешь, никаких нервов не хватит. Да еще эта противная зима без снега – слякоть, серость, грязь. И все-таки выход из всего этого депрессняка есть. Достаточно лишь… сесть в Range Rover! Причем лучше всего в его удлиненную версию, обозначаемую аббревиа­турой LWB (Long Wheelbase).

Длина имеет значение

Всем хорош обычный Range Rover, кроме одного: несмотря на пятиметровую длину, в нем на удивление мало места на втором ряду. Ну не то чтобы совсем мало, но от его габаритов ожидаешь куда большей отдачи. Видимо, создатели модели тоже это понимают и потому предлагают дополнительно удлиненный на 20 см вариант, причем все это расстояние выделяется задним пассажирам. Соответственно, на столько же удлиняется задняя дверь, что делает вид автомобиля более гармоничным, словно так и задумывалось с самого начала.

В остальном длиннобазная модификация от стандартной практически не отличается, если не считать надбавки в цене от 700 000 до 1 100 000 рублей (в зависимости от мотора). Двигатели – на любой вкус. Это 6- и 8-цилиндровые турбодизели (249 и 339 л.с.), бензиновые агрегаты (360, 525 и 565 л.с.), а также гибрид с совокупной отдачей 404 л.с. Привод, разумеется, только полный, коробка передач у всех модификаций автоматическая, а подвеска пневматическая – с широчайшим диапазоном регулировок.

Внедорожник выпускается давно, но модель постоянно совершенствуется. Так, из последних обновок стоит отметить пиксельные лазерно-светодиодные фары, луч которых в пять (!) раз ярче, чем у стандартных диодных фар, а также измененные решетку радиатора, бампер и капот, иные передние и задние сиденья с более мягкими подушками и увеличенным наклоном спинок да множество самых современных электронных ассистентов.

Раздвоение личности

Начну с того, что это первый Range Rover, в котором я не смог определиться, где мне больше нравится – спереди или сзади. Потому что на втором ряду места просто шикарные, и это несмотря на то, что мой тестовый экземпляр оснащен обычным трехместным диваном. Впрочем, не совсем обычным – его боковые спинки можно наклонять или поднимать, причем с помощью электропривода. Есть электрическая регулировка и у оконных шторок. О раздельной климатической системе для второго ряда, думаю, можно не упоминать, как и об огромном пространстве по всем направлениям, позволяющем практически вытянуть ноги.

Если же заказать раздельные кресла, то отсюда и вовсе не захочется выходить. Ведь регулировок станет больше, чем на передних креслах, включая функции подогрева, вентиляции и массажа, а также выдвижные подставки для ног. Между креслами появятся широкий подлокотник и центральный тоннель с подстаканниками, крышки которых имеют… Правильно, электропривод! Плюс раскладные столики, тоже, кстати, электрические. И как после всего этого сесть за руль?

Оказалось – легко! Сиденье высотой посадки напоминает трон, а удобством – домашнее кресло. И это здорово повышает самооценку и настроение. Поразительно как просто: чтобы вокруг все поменялось, надо лишь расположиться за рулем выше остальных! Здесь чувствуешь себя если не королем, то о-о-очень большим начальником, уж точно. Сразу хочется дать пару распоряжений соседям по транспортному потоку, а заодно и светофору. Подумать только, тут Я стою на перекрестке, а он не спешит переключаться на зеленый…

Чувство собственной исключительности вызывает также роскошный интерьер, напоминающий убранство дорогой яхты. Кожа с приятнейшим ароматом, дерево, металлизированные вставки и крупные экраны с великолепной графикой расслабляют и умиротворяют. Даже на сенсорные мониторы не хочется ругаться, хотя пользоваться ими в движении не слишком удобно. И, наконец, я вижу новые электронные приборы, к исполнению которых не придраться.

Движение покоя

Итак, я за рулем длиннобазной модификации Range Rover, под капотом которой сыто урчит 8-цилиндровый турбодизель, развивающий 339 л.с. На мой взгляд, лучший мотор для этого автомобиля. Работает он плавно и практически не слышен даже на высоких оборотах, а тянет так, словно способен сместить земную ось. При этом работа «автомата» незаметна, как неощутим и разгон. Я не могу понять, это внедорожник тронулся с места или Земля пришла в движение, в то время как мы еще стоим на месте.

«Британец» спокойно отзывается на повороты руля, диаметр которого по современным меркам великоват. Нет, не руля – штурвала. Информативность? Точность? Штурвал информативный и точный, но мне сей факт, честно говоря, до лампочки. Я просто неспешно плыву в транспортном потоке, причем никак с ним не пересекаясь: я – сам по себе, поток – от меня отдельно. Надо перестроиться из самого правого ряда в самый левый в вялоползущей пробке? Никаких проб­лем! Просто включаю поворотник – и на пути Range Rover вдруг образуется свободное пространство. Никто тебе не хамит, не подрезает, все неожиданно становятся вежливыми и почтительными…

Управляемость соответствует статусу. Автомобиль утюжит скоростную прямую и уверенно держится в пологих виражах, никак не обнаруживая высокий центр тяжести. Удивительно, но и в крутых поворотах ничего страшного не происходит, хотя здесь большая масса становится заметной. Однако это опять-таки неважно, потому что я не собираюсь на Range Rover носиться сломя голову. Поеду спокойно и буду наслаждаться комфортом. Ведь плавность хода отличная. Что интересно, при мягких настройках шасси внедорожник совершенно не раскачивается на волнистой дороге. Немного сильнее, чем хотелось бы, ощущаются неровности с острыми краями, но впечатление от этого не портится. Энергоемкость у подвески танковая – по проселку можно мчать практически с такой же скоростью, как и по асфальту. И шумоизоляция хороша: я не слышу даже широких 21-дюймовых шин, которые по определению тихими быть не могут.

При тест-драйве Range Rover вроде бы стоило проверить его на бездорожье. Не знаю, делают ли это его владельцы, но мне жалко пачкать полированные бока автомобиля в грязи. К тому же я ездил на нем по буеракам раньше – правда, на короткобазной версии. Тот автомобиль уверенно бороздил песчаные дюны в Марокко, лазил по камням Атласских гор и, словно катер, передвигался по реке с каменистым руслом. Единственное отличие длиннобазной модификации состоит в чуть худшей геометрии, сказывающейся на крупных неровностях, а в остальном все то же самое, в том числе потрясающая глубина преодоления брода – 90 см!

За всю историю наших тест-драйвов Range Rover LWB стал одним из немногих автомобилей, у которого практически нет недостатков. Он отлично выступил по всем дисциплинам. И даже высокую цену вряд ли можно считать минусом. Так, к длиннобазной версии без 8 млн с хвостиком не подступиться, а продвинутые варианты с легкостью переваливают за 10 млн рублей. А потому он никогда не станет массовым продуктом, и это хорошо.

Но главный вывод после тест-драйва, который мною сделан, состоит в том, что Range Rover преображает мир. Ведь когда я управлял этим внедорожником, от внешнего негатива не осталось и следа. Тем более что, как оказалось, Range Rover может и погодой управлять: удивительно, но во время моего теста в Москву наконец пришла зима. А когда тест закончился, то и снег растаял. Мистика, да и только…

Технические характеристики Land Rover Range Rover 4.4 TD AT LWB Габариты, мм 5200х2073х1869 Колесная база, мм 3122 Диаметр разворота, м 13,4 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 707 Снаряженная масса, кг 2658 Тип двигателя V8, турбодизель Рабочий объем, см³ 4367 Макс. мощность, л.с./об/мин 339/3500 Макс. момент, Нм/об/мин 740/1750–2250 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 217 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,4 Объем бака, л 86

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.