Это двухдверное спортивное купе придумано для какой-то другой, лучшей жизни. И совсем не для каждого водителя

...Он был вдвое младше меня и в полтора раза легче. Но именно от него я узнал, что такое нокдаун. Только что мы стояли с ним друг против друга, работали в спарринге, и вдруг - как в кино, мгновенная смена кадра - спортзал почему-то повернут набок, пол стоит вертикально и прижат к щеке. И все твои тренировки, честно заработанные пояса – мимо. Не твой уровень, другая лига. Ты любитель, а он - профессионал. Чемпион Москвы.

С Lexus RC F, оказалось, похожая история. Но это выяснилось не сразу.

Спящий красавец

А пока я стою, отъехав сто метров от ворот пресс-парка, и вот уже десять минут не могу настроить в навигаторе Lexus RC F конечный пункт маршрута. Щелкающий под пальцем горизонтальный тачпад на центральном тоннеле, на главном экране в центре приборки – строка алфавита, из которого надо выбирать по буквам и составлять нужный адрес, у многих «немцев» так. Так да не так: контроллер тут – не удобная ребристая шайба с вращением и нажимом, а этот <censored> тачпад. Буквы залипают, экран зависает, все время промахиваешься мимо, улиц в самом центре Москвы навигатор не знает... Ладно, Lexus RC F, я и сам найду, куда и как ехать, это была просто проверка. Заодно и познакомимся по дороге.

Звук двигателя тут явно мыслился как особая «фишка». Садишься, нажимаешь кнопку «старт/стоп» – салон наполняется низким рокотом, и ты сразу понимаешь кто здесь главный. Звуки извне шумоизоляция гасит, а рокот силового агрегата в салон допускает, сразу настраивая тебя на серьезный лад. Как и сам салон - черная кожа, черно-серый карбон в тестовом автомобиле, пожалуй, подходят ему больше других, ярко-кричащих предлагаемых вариантов цвета. Часы на приборной панели – стрелочные, аналоговые. Намек понятен: традиции роскоши. Rolls-Royce, Mercedes, Lexus – такой ряд хотим достроить. Но вот чего точно не найти на приборном щитке Rolls-Royce – секундомера с возможностью записать время четырех трековых кругов, который в Lexus RC F расположен слева от руля. Так что тут вам не роскошь, тут спорт.

Вот и сиденье – пусть не жесткий «ковш», но на пути к нему. Регулировок всего три: подушка вперед-назад, вверх-вниз и наклон спинки. Но в целом – анатомическое удобство. Боковая поддержка мощная, и в спинке, и в подушке, - твердые высокие края, твердые там, где надо, мягкие там, где надо, очень удобный подголовник, интегрированный в спинку, в общем, - садишься и забываешь, как это обычно бывает с отличными сиденьями.

А вот к чему никак не могу привыкнуть – к мотоциклетному (кажется, так он называется) алгоритму включения поворотника. Рычаг во включенном положении не фиксируется, включается просто качанием, влево или вправо. Выключается или так же, обратным качанием, или автоматически, когда поворот завершен, обратным ходом руля. Вроде все как всегда, но рычаг все время в одном положениии, что во включенном, что в выключенном. И если ты привык ориентироваться не только на звук поворотника, но и на положение рычага, и оно всегда одно, «выкл», а у тебя поворотник моргает, - возникает постоянное легкое беспокойство, рождается когнитивный диссонанс.

Как написано в учебниках по деловому этикету, «у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Оно от Lexus RC F такое: автомобиль - ну совсем не для повседневной жизни. Или, если по-другому, повседневная жизнь моя, среднестатического городского водителя, – не та, чтобы этот автомобиль казался мне чем-то естественным. С первых же метров, когда тащишься в вялой пробке по МКАД на этом прекрасном футуристическом чудовище с утробно рокочущим глушителем, на вегетарианской скорости 70-80 км/ч, то при любой попытке ускориться даже до разрешенных, но совершенно смехотворных в случае с Lexus RC F 100 км/ч, понимаешь, сколько в нем всего - возможностей, которые для тебя явно избыточны. Чтобы не тратить много слов - спидометр Lexus RC F размечен до 340 км/ч, хоть автомобиль и задушен электронным ошейником до 270 км/ч.

Забытое упражнение из автошколы, поддерживать равномерное движение на низких скоростях, - не выполнимо. На скоростях до 40 км/ч постоянно «пережимаешь» педаль акселератора и двигаешься рывками, особенно в пробке. Рывок – торможение, рывок – торможение... Потому что – ну как иначе на таком автомобиле? Просто тащиться не получается, и я даже не пойму, по каким причинам, техническим или психологическим. Хотя с этим атмосферным V8 тяга с низов у Lexus RC F – как у паровоза, и кажется, остановить его невозможно. Возможно. Для этого здесь и стоят эти шестипоршневые впереди и четырехпоршневые сзади «Брембо», о которых впереди отдельный рассказ.

Тяжелый руль, как положено на спортивном автомбиле, чтобы крутить было тяжелей, защита от дурака. И даже по поведению в городских поворотах, на городских скоростях и в городских маневрах, - понятно, насколько это другой автомобиль. Принципиально другой. Все городские повороты и развороты это заднеприводный спорткар берет на скорости, словно не просыпаясь, не кренясь, как по рельсам. При этом активный дифференциал – главное оружие, позволяющее Lexus RC F на треке буквально ввинчиваться в повороты на спортивных скоростях, остается в обычном режиме, а ведь есть еще два - slalom и track.

При каждом (ура, пробке конец!) кик-дауне Lexus RC F словно дает тебе понять, из какого количества железа он состоит. Тут совсем не так, как, например, в некоторых люксовых европейских купе: нажал педаль – и улетел, как пушинка. Нет, Lexus RC F совсем не задумчив. Если дать по педали, он стартует так, что страшно, и легкость, с которой он набирает “сотню”, идеально сохраняя при этом траекторию, например, обгона, - пугает. Но есть стойкое ощущение (и не понимаю, за счет чего оно достигается) - что “пуляет” не какой-то легкомысленный алюминий, а тяжелая сталь. Lexus RC F может “летать”. Просто отдать ему команду «на взлет» — ответственное решение, серьезное обязательство: дальше придется самому соответствовать. Поэтому будить этого зверя попусту лишний раз поостережешься.

Энерговооруженность автомобиля очень достойная: на примерно одну тонну восемьсот кэгэ снаряженной массы - 5 литров объема и 477 сил, получается 0,27 л.с./кг; как результат - 4,5 секунды до сотни. Но это, повторюсь, не пушинка ни разу, нет, это бронетранспортер с ракетным двигателем, на худой конец – с газотурбинным. Не прогулочная яхта выходного дня, а (что-то у меня сегодня одна война в голове) тяжелый торпедный катер. С принципиальной невозможностью применить в мирной жизни тот арсенал, которым оснастили его конструкторы. Эта шапка - абсолютно не по сеньке. Мне, если развить метафору, гражданской шляпе-любителю.

Есть подозрение (и в некоторых интервью Юкихико Ягучи, создателя Lexus RC F, можно найти тому косвенные подтверждения), что это ощущение тяжести и жесткости создавалось специально. Чтобы человек никогда не сидевший в настоящем спорткаре, где комфорта нет совсем, где тяжело, грубо и страшно, почувствовал бы себя пилотом-гонщиком.

Что заставляет людей покупать такие автомобили? Кем надо быть, чтобы на них ездить? Если судить по истории прицепленных к тестовому Lexus RC F через блютус гаджетов, этим автомобилем время от времени управляет – ну или управлял - известный поп-певец, младший представитель эстрадной фамилии. Наверное, его формат жизни позволяет ему получать удовольствие от этой машины, использовать все ее возможности. Их – море, но они все – не про практичность. Всего одна деталь: по паспорту объем багажника Lexus RC F - 366 литров. Но не для того, чтобы багаж возить, придуман этот автомобиль, сразу дает понять огромный выступ запаски над полом, занимающий большую багажника. А вот для ночной жизни Lexus RC F – в самый раз. Когда подходишь к автомобилю вечером с ключом в кармане, начинается лайт-шоу «Пробуждение» - уже за метр автомобиль подсвечивает дверные ручки, медленно-медленно включает свет в салоне. Если взяться за ручку и открыть дверь, освещение загорится в полную силу. Если, не трогая ручку, развернуться и отойти, Lexus RC F “прокрутит пленку назад”: свет в салоне и подсветка ручек начнет медленно гаснуть. Шаг вперед – шаг назад, «светло – темно», - сразу вспомнят те, кто видел советский фильм про старика Хоттабыча и встречу этого почтенного джинна с настольной электрической лампой.

Восстание машины

Не знаю, придут ли мне штрафы, и сколько, но только за городом хоть как-то удалось машину почувствовать и «разъездить». На скорости от 140 км/ч Lexus RC F просыпается. На скорости от 160 км/ч у него начинает проявляться какой-то интерес к жизни. Потому что до этого он – в сонном царстве. Такую медлительность, такую сонность я видел в глазах профессиональных спортсменов, высоких мастеров единоборств, приходящих дать мастер-класс продвинутым любителям. Видно, что человек натренирован биться на таких скоростях, что с тобой ему просто скучно. Он может в спарринге проснуться на секунду, «убрать» тебя – и будет спать дальше. Вот и Lexus RC F на скорости 160 км/ч словно взбадривается, говоря: «ага! едем?» И вот что прикажете делать дальше обычному водителю? Нет, на нем совсем не страшно ехать эти 160 км/ч, пугает другое: захочется в полтора-два раза быстрее, а для этого уже мало дороги общего пользования и твоей подготовки.

Хотя тормоза в Lexus RC F, как я успел понять, сделаны, чтобы останавливать автомобиль именно с таких скоростей. Мы делали левый поворот со второстепенной дороги, и я, честно говоря, висел на хвосте у этого Sportage, торопясь убраться вслед за ним с перекрестка. И вдруг он неожиданно тормознул - пропуская пешехода на пешеходном переходе: видимо, зазевался, в последний момент заметил человека... Я раньше не думал, что выражение « встал, как вкопанный» имеет такой буквальный смысл. Lexus RC F действительно встал. Ты нажал на педаль – и именно в тот момент, когда ты это сделал, именно в этой точке пространства он остановился. Да, ремни безопасности тоже оказались на высоте.

Чистая победа

Как сказали бы искусствоведы, основной драматический конфликт этого автомобиля в том, что он создан, чтобы ехать быстро. Причем, он не просто может ехать быстро, а должен, это его единственная цель и предназначение. Только тогда его жизнь имеет смысл. А если скорости нет... он едет, да, но «не приходя в сознание». И существование его смысла лишено. И зачем он тогда?

А скорость в наших условиях это – или трек, или попадать на штрафы с камер. И вот, сам этого не ожидал, но скажу. После знакомства с Lexus RC F я начинаю не оправдывать, но понимать «золотую молодежь», которой достаются такие автомобили и которая начинает на них «жечь», собирая по несколько десятков штрафов в месяц. Потому что - а как иначе? Рутинное городское «тошнилово» невозможно – ни физически, ни психологически. Значит, надо нарушать. Или ехать на гоночную трассу. Или просто ездить на чем-то другом.

Прости, Lexus RC F, в этот раз спарринга не получилось, я в нокдауне. До следующей встречи – на треке. Но сначала мне надо потренироваться. Уровень не мой.

Технические характеристики Lexus RC F ГАБАРИТЫ, ММ 4705x1845x1390 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2730 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 130 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 366 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1765 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 4969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 477 при 7100 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 530 при 4800-5600об/мин ПРИВОД Задний ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 270 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,8