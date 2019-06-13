Представлен межгалактический Lexus

В честь выхода нового фильма легендарной франшизы «Люди в Черном» Lexus рассказал о специальной версии своего спортивного купе RC-F, которая встанет на защиту галактики.

Итак, автомобиль получил название Lexus QZ 618 Galactic Enforcer. По своей сути Lexus является настоящим космическим кораблем, так как он оснащен технологией Quasar, которая позволяет автомобилю перемещаться в любую точку вселенной за несколько секунд. Также автомобиль оснастили межгалактической системой позиционирования, а на случай встречи с инопланетянами — языковым помощником, который знает семь триллионов языков.

Учитывая, что Lexus состоит на службе в специальном подразделении, в автомобиле присутствует арсенал вооружения для оперативников, а сама машина защищена мощным силовым полем. В режиме маскировки окружающие люди будут видеть перед собой обычный Lexus RC-F. К слову, в недавнем обновлении автомобилю подправили внешность и техническую составляющую- спорткар оснащается пятилитровым двигателем V8 мощностью 472 л.с.