Наиболее компактные автомобили в модельной гамме штутгартской компании многие считают ненастоящими «Мерседесами». Новый B-Class пытается переубедить неверующих

Честно говоря, к числу таких неверующих относится и автор этих строк. Я еще помню времена, когда самым маленьким носителем трехлучевой звезды был C-Class, а передний привод у бренда не мог привидеться даже в страшном сне. А теперь пожалуйста – передний привод, двигатель со смешным объемом 1,3 л, да еще и минивэнистый кузов. Ну что это за Mercedes-Benz такой?

Выбор небольшой

В России продаются всего две модификации В-Class, и обе с одним 1,3-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором, имеющим разную степень форсировки: на версии В 180 он выдает 136 л.с., а у варианта В 200 мощность составляет 150 «лошадей». В Европе второй вариант развивает 163 л.с., для нас же его дефорсировали ради снижения налоговой ставки. Интересно, что, судя по характеристикам, более мощная модификация экономичнее. Коробка передач в обоих случаях одна – роботизированная с двумя сцеплениями.

За границей предлагаются дизельные и полноприводные варианты, но нам о них можно лишь мечтать. Зато помимо стандартной подвески в России можно заказать пакет «для плохих дорог» с увеличенным на 15 мм клиренсом. Однако, основываясь на опыте езды в других Mercedes-Benz, я бы с этим пакетом рисковать не стал: у «старших» моделей проходимость он улучшает несильно, но ухудшает и управляемость, и плавность хода.

Мой тестовый В 200, к счастью, подобной «нагрузкой» не обременен, да и колеса у него самые что ни на есть базовые – 17-дюймовые, а шины обычные, не Runflat. Чудеса, да и только! Я уж привык, что в пресс-парке Mercedes-Benz (как и многих других брендов) чаще всего держат лишь навороченные по полной программе версии на огромных опционных колесах, что на наших дорогах оборачивается сплошными минусами. Помнится, на B-Class предыдущего поколения на 18-х «ранфлетах» даже по Москве ездить было сущей пыткой из-за постоянной тряски. Тогда я совсем не проникся маленьким Mercedes-Benz. Посмотрим, как будет в этот раз.

Скромно, но со вкусом

В салоне тестового экземпляра тоже видно, что комплектация далеко не топовая. Так, сиденья имеют механические регулировки. Следовательно, там, где на дверных панелях должны быть фирменные «мини-креслица» электрических настроек, ничего нет. Но еще больше удивляет базовый «усеченный» экран приборов при том, что справа находится полноценный монитор «мультимедийки». Вокруг первого экрана зияют черные поля, которых нет при опциональных «нормальных» приборах. Да и на правом экране пунктов меню маловато – нет даже навигации, хотя соответствующая клавиша на центральном тоннеле есть.

Впрочем, несмотря на бюджетную комплектацию, интерьер все равно по мерседесовски уютен, а отделочные материалы соответствуют премиальному статусу бренда. У кресла водителя великолепный профиль и исчерпывающий диапазон регулировок, благодаря чему удобно устроиться здесь сможет человек любого роста, комплекции и кривизны позвоночника. Мне, правда, хотелось бы сесть пониже, так как посадка высокая, практически минивэновская. Хотя это вопрос личных предпочтений.

К эргономике вопросов нет благодаря трек-падам на спицах рулевого колеса, позволяющим управлять всеми функциями (за исключением разве что настройки «климата»), не снимая рук с баранки. Работает и голосовое управление интерфейсом. После фразы «Привет, Мерседес» электронная девушка вежливо интересуется, чем она может мне помочь. Прошу включить «Наше радио» – и она включает. Однако русскоязычный интерфейс пока выполняет не много функций. За границей, помнится, «девушка» прекрасно знала, кто такие Владимир Путин и Барак Обама, и прокладывала маршрут к ресторану с учетом моих личных вкусовых предпочтений. «Россиянка» к такому уровню общения пока не готова.

На втором ряду для столь компактного автомобиля пространства предостаточно. Диван удобен по форме, а под передними сиденьями много места для ступней. Словом, ездить «на дальняк» здесь вполне комфортно для двоих седоков. Отмечу легкодоступные крепления Isofix для детских кресел. Просторен и багажник с небольшой погрузочной высотой. Примечательно, что электропривод для закрытия пятой двери включается не только при нажатии на кнопку, но и если просто надавить на дверь сверху.

Гармония

При трогании с места роботизированная коробка передач совершает некоторую заминку, зато в «пробочных» режимах никаких рывков, типичных для этого типа трансмиссии, не наблюдаю. Турбомотор, несмотря на небольшой объем, отвечает на нажатие педали акселератора своевременно даже на низких оборотах – турбопауза почти незаметна. Тяга мощная и ровная в пределах разрешенных в России скорос­тей. В паспортные 8,2 с разгона до «сотни» не верится – кажется, что машина разгоняется как минимум на секунду… быстрее. А если включить «спорт»-режим, реакции на подачу топлива становятся даже слишком резвыми.

Педаль тормоза настроена отлично. Замедлением управляешь, лишь меняя усилие на педали, что позволяет очень точно его дозировать.

Рулевое управление по современным меркам «длинное»: баранка совершает более трех оборотов от упора до упора. Но мне «острее» и не нужно – автомобиль отвечает на любое движение рук незамедлительно и плавно, поворачивая колеса именно на тот угол, который необходим. К тому же делает это удивительно точно. И с информативностью полный порядок и в околонулевой зоне, и при значительных углах поворота.

Курсовая устойчивость на автомагистрали – как у большого Mercedes-Benz. Это значит, что машина летит стрелой, не реагируя ни на какие дорожные невзгоды. Ее не может сбить с курса даже глубокая колея. А на извилистом загородном шоссе B-Class с энтузиазмом ныряет в повороты, никак не обнаруживая своей передне­приводной сущности. Недостаточная поворачиваемость практически отсутствует даже на мокром асфальте, что является заслугой великолепной работы системы стабилизации, подтормаживающей внутреннее к повороту колесо и тем самым заправляющей автомобиль в вираж.

А как с плавностью хода? Очень хорошо! Шасси упругое, отлично гасит большинство неровностей. При этом никакой раскачки на волнах асфальта. Задняя подвеска настроена чуть жестче передней, но не настолько, чтобы седоки второго ряда жаловались на дискомфорт. И звукоизоляция на высоте, даже шумные покрышки Pirelli Cinturato не беспокоят, едва заметно озвучивая свое существование. Двигатель на высоких оборотах слышен отчетливо, но громким его «голос» назвать нельзя.

Пожалуй, благодаря этому B-Class я все-таки поверил в переднеприводный Mercedes-Benz. Автомобиль получился настолько гармоничным, что вызывает сплошь положительные эмоции, причем по всем параметрам, будь то вместимость, эргономика, качество отделки, управляемость или плавность хода. А недавно он еще и пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP заработал. Вот только цена по мерседесовски кусается. Так, версию В 180 можно приобрести минимум за 2 070 000 рублей, а модификация В 200 обойдется не менее чем в 2 280 000 рублей. Если же оснастить автомобиль всеми привычными приборами, электрорегулировками сидений и рядом других функций, цена легко перевалит и за трехмиллионную отметку.

Технические характеристики Mercedes-Benz B 200 Габариты, мм 4422х1796х1562 Колесная база, мм 2729 Диаметр разворота, м 11 Объем багажника, л 455 Снаряженная масса, кг 1410 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1332 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 230/1570–4000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 205/55 R17 Макс. скорость, км/ч 223 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,7 Объем бака, л 43

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.