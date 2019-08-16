Так Антон Павлович Чехов говорил о человеке, который, по его мнению, обязан быть прекрасным и в плане внешности, и одежды, и души, и мыслей. Мне кажется, его слова в полной мере должны относиться и к моделям марки Mercedes. Потому, что они априори не могут быть некрасивыми, ненадежными, некачественными. Потому что они – иконы, идолы, эталоны, всегдашние объекты для подражания

Причем, не только седаны и особенно купе, которые в последнее время стали просто-таки шедеврами дизайна. Интересен и скромный, по меркам бренда, семейный компакт-вэн В-класса. При первом взгляде на него ничего не скажешь, ни о чем не догадаешься. На антураже создатели модели явно сэкономили, получилось подобие Renault Megane первого поколения. Но взгляните внутрь, а лучше присядьте за руль – и вы в момент растаете.

Деталь номер А 177 820 29 01

Этот салон – сочетание традиционных высококачественных материалов отделки и самых высоких, я бы сказал, высочайших технологий. Эти два слитых друг с другом дисплея… так и хочется поскорее запустить мотор, чтобы они ожили. Запускаю – и они оживают, проявляя фантастического разрешения картинки!

Оба экрана одинаковы по общей площади, но полезное пространство у них разное. У правого экрана оно имеет диагональ 10 дюймов, у левого задействована только центральная часть, которая значительно меньше. Вы можете сменить на ней круг спидометра на круг тахометра. А его, в свою очередь, превратить в эконометр, который по окончании поездки выдаст вам оценку, насколько правильно (в представлении бортового электронного «мозга») вы использовали педаль «газа», тормоза, разгонялись, замедлялись, двигались накатом – и на какое количество километров сумели сэкономить топливо. Даже не особо стараясь, десятка два наберете. Или это тонкий расчет машины, делающей вам комплимент?

Более подробно проанализировать как результат, так и процесс вождения можно с помощью правого дисплея. В нем чего только не «зашито». Можно увидеть даже реализацию крутящего момента – и, забегая вперед, я несколько раз попытался реализовать его на всю катушку. Не получилось, в чем есть зерно правды. Слишком уж легко достижение максимального момента демонстрировали модели BMW X1 и Suzuki Vitara. А вот B-класс и еще Kia Proceed не обольщают водителя.

Есть и еще «изюминка» у центральной панели. На ней можно увидеть, насколько сильно вы продавили педаль «газа» или тормоза. И если утопить «газ» до пола можно, то тормозную педаль – нет. Не выйдет. Может быть, в экстренной ситуации? Но тогда вам просто будет не до этой индикации. Впрочем, она интересна в любом случае.

Не менее интересно управление всем этим электронным «хозяйством». Видите маленькие черные квадратики на спицах рулевого колеса? Это ТАЧПАДИКИ! Да-да, вот такие микроскопические чувствительные панельки, касаясь которых пальцами, можно менять картинки на дисплеях. Левым тачпадиком управляется панель приборов, правым – центральный дисплей, не перепутайте.

В этом плане совершенно лишним выглядит нормального размера тачпад на центральном туннеле. Работает он безупречно, но даже не дублирует, а является третьим управляющим элементом для центрального дисплея. Ведь этот дисплей еще и сенсорный! Играйся с ним – хоть заиграйся. На стоянке можно видеофайлы проиграть с флэшки (но тронешься с места, и кино мгновенно прервется).

Но «Мерседес» свято блюдет свои особенности, и просто так, с кондачка, тронуться с места не получится. Пытаясь добиться поступательного движения автомобиля, я даже потеребил грибок с кожаной «шляпкой» на центральном туннеле. Он оказался неподвижным: это просто опора для правой руки, на него удобно облокотиться, когда двигаешь пальцем по тачпаду. Всё. А где же рычаг, рукоятка, селектор, кнопки для начала движения, ну хоть что-то??

Каюсь, но мне пришлось залезть в пухлый том инструкции к автомобилю. Какой же я болван! В новейшем В200 за функции движения отвечает правый подрулевой рычажок-кочережка. Точно такой же, как на старых «американцах», только миниатюрный. Расчет на заокеанскую публику? Но, во-первых, такие автомобили для нее маловаты, а во-вторых, и кочережка им под стать. Могут не разглядеть. Если уж следовать американскому стилю, то надо ставить кочергу. И еще возвращать к жизни стояночный тормоз-«ножник», а тут вместо него кнопка электронного устройства, к которой, к тому же, можно вообще не прикасаться: умный компактвэн и затормозит, и растормозит себя сам.

Регулировки у передних сидений механические, только поясничный подпор «электрифицирован». Посадка удобная, но простор над головой «нивелирует» скорость, кажется, что едешь слишком быстро. Ширина салона спереди, по моим замерам, составляет 139 см, сзади 133 см, простор для ног при посадке «за мной» около 23 см. Сзади на полу возвышается 17-сантиметровый туннель, который может мешать ногам среднего пассажира.

Ура, поехали! Кочережка отвечает на самые слабые прикосновения, ну точно для женских пальчиков. Движения ее просты и коротки, мимо нужной позиции не промахнешься, а для тех, кто привык за много лет с этого рычажка управлять очистителем и омывателем стекла, предусмотрена защита от «дурака». Нажатие кнопки в торце кочережки не приведет к активации режима Р на полном ходу.

Левый рычажок чудовищно перегружен. Сколько функций на него возложено? Десятка полтора. С трудом, но заставляешь его прыснуть жидкостью на ветровое стекло или очистить миниатюрным дворником заднее. Но управление круиз-контролем перенесено на руль, старорежимного третьего рычажка здесь нет.

Перед началом теста мои коллеги напутствовали меня: обязательно послушай музыку в В200, она тебе должна понравиться. Да с удовольствием бы, только как? Телефон, словно, нарочно, капризничает с подключением по Bluetooth, а может быть, премиальная модель не хочет спариваться с бюджетной. Перезагружаю свое устройство – не помогает. Проверяю дома – Bluetooth исправен, с другими устройствами мой девайс легко коннектится.

Ладно, попробуем вставить флэшку. Только куда? Гнезда USB нет, есть маленькие гнездышки, напоминающие микро-USB, но на самом деле немного другие. А я, было, порадовался, что у меня найдется переходник. В итоге нашелся переходник фирменный, в пакетике с каталожным номером А 177 820 29 01 (Electrical cable). Кто-то заботливо спрятал его под фальшпол багажника. От нас не спрячешь. Итак, «маэстро, урэжьте…»… Что бы такое послушать первым из моей разнообразной подборки?

Случайно первой оказывается любимая бардовская песня. Казалось бы, стоит ли ждать богатства звуковой палитры от голоса и гитары? Тем не менее, звук действительно поражает детализацией. Вот уж поистине слышно каждый нюанс низкого, почти мужского голоса исполнительницы. Что говорить о более серьезных и многоголосных композициях, коими я действительно наслаждался. При возможности – хотя бы с половинной громкостью, при которой двери были готовы выгнуться наружу. Да, над звуком тут подумали и поработали. Только название аудиосистемы скрыли. Но могу точно сказать, что система Bowers&Wilkins в премиальном Volvo S90, в режиме имитации Концертного зала Гётеборга – отдыхает.

Странно, казалось бы. Высококачественное воспроизведение музыки обычно обеспечивают элементы акустики из ценных пород дерева или особых материалов. Но оглядимся в «Мерседесе» – и увидим: вот оно, дерево. Есть и на торпедо большая вставка, и на дверях элементы поменьше. А светлая кожа сидений мягкая… так и хочется сказать: как у младенца. Конечно, чуть погрубее, но все равно мягкая. И, честно признаюсь, совсем не хочется увидеть ее здесь практичной черной. В-класс довольно-таки практичный, поскольку относится к компактвэнам. Но прежде всего это предмет роскоши. Даже, средоточие предметов роскоши, маленькая богатая гостиная, которая ожидает вас у подъезда городской многоэтажки, загородного коттеджа или гостиницы в другом городе. Круглые дефлекторы системы вентиляции, пусть здесь их и много, не создают ощущения нахождения в кабине пилота, точно так же, как и дисплеи, каковые, кстати, давно уже устанавливаются на самолетах Cessna и Boeing, заменяя россыпь стрелочных приборов. Нет, здесь блестящие элементы подчеркивают «дороговизну» атмосферы. А дополняет ее яркая, но приятная амбиентная подсветка, которая может переливаться, меняя цвета. На этом элементе здесь точно не сэкономили.

Только для асфальта

Впрочем, как оказалось, семейный компактвэн премиум-класса, какие бы впечатления он ни вызывал у водителя, пассажиров и сторонних наблюдателей, нисколько не чужд «полету». Такого задора я от него совершенно не ожидал. Тем более, зная, что под капотом – всего лишь 150-сильный мотор, правда, с турбиной, но объемом 1,3 л, что для предмета роскоши на колесах является чуть ли не оскорбительным. Не спешите.

Расход топлива поначалу обескуражил. В процессе фотосъемки автомобиль сумел «намолотить» на холостом ходу аж два десятка литров на сотню! Но на трассе, даже при высоких скоростях, его аппетит падал до 6,0 л. А в городском режиме, хоть пришлось и в длинной пробке потолкаться, я отметил 8,0-литровый расход, когда совершил рейс с Варшавского шоссе на Ленинградское через Третье транспортное кольцо. Высокая экономичность достигается благодаря плавно и оперативно работающей системе start/stop (ее совсем не хочется отключать!) и системой отключения двух средних цилиндров двигателя при небольших нагрузках в диапазоне 1250-3800 об/мин.

Вернее, не спешите рвать с места, потому что скромный на вид автомобильчик может реально рвануть. Да так, что мало не покажется. Это живчик, «огонь», хотя, повторюсь, ну совершенно не создает у тебя ощущения, будто ты занял место в кабине пилота на небольшом самолете. Тем не менее, динамика радует, и даже очень. По паспортным данным, 100 км/ч с места он набирает за 8,2 с.

Городской разгон (60-80 км/ч) замерять нет смысла: он мгновенный. А вот трассовый (80-120 км/ч) впечатляет: в режиме Comfort – немногим более шести секунд. А в спортивном и того быстрее: в «шестерку» точно уложишься! Только не забывай переключаться в него, поскольку после каждой остановки и выключения мотора автомобиль вернется в комфортный режим. Есть еще экономичный, но при такой динамике экономить и «тормозить» совершенно не хочется.

А приходится! Даже на московских улицах низко сидящий компактвэн способен чиркнуть «брюхом». Мне довелось услышать этот звук, когда я преодолевал набережную, где сняли асфальт и начали укладку плитки. Мораль: этому предмету роскоши за пределами дорог с твердым покрытием делать совершенно нечего. Тем более, что привод у него для нашего рынка может быть только передний.

Коробка передач у В-класса – семиступенчатая роботизированная. Плавность переключений радует, толчки заметны лишь при очень резком добавлении «газа». В остальном трансмиссия понравилась.

Техническая характеристика сообщает, что клиренс у модели всего 125 мм. Скорее всего, да, где-то под серединой кузова. Под пластиковым брызговиком моторного отсека моя рулетка показала 140 мм.

Но на гладких дорогах приятно разгоняться, хотя, признаться, ощущения низко расположенного центра тяжести В-класс не дарит. Как не увеличивает напряженность несколько «рассалбленного» рулевого колеса в настройках режима Individual. Во всяком случае, увеличения спортивности баранки я не почувствовал. К тому же она здесь длинная совершает целых три оборота от упора до упора.

У сравнительно компактного автомобиля завидный по объему багажник: 455 л. При складывании спинки заднего дивана он возрастает до полутора кубометров. Под фальшполом – дополнительная пустота: запаска не предусмотрена. Минимальная длина багажника по полу 82 см, высота под шторкой 42 см, погрузочная высота – 62 см. Пятая дверь оснащена электроприводом с возможностью остановки ее движения в любом удобном положении.

И еще: по подвеске этот компактвэн очень жёсткий! Вот прямо очень. Можно сказать – машина для автобанов. По динамике она, пожалуй, обставит BMW Active Tourer, своего ближайшего конкурента (собственно, и созданного в качестве «ответа» В-классу), на котором мне довелось поездить и по России, и по Баварии. Пожалуй, в плане динамики я отдал бы предпочтение модели из Штутгарта. Ну, и роскошью она затмевает баварскую.

Но жёсткость оборачивается не таким уж приятным явлением. Или между ними нет связи? Дело в том, что салон «Мерседеса» на неровных дорогах далеко не «беззвучен». Нежелательные звуки доносятся из-под элементов интерьера и спереди, и сзади. В плане изоляции от звуков снаружи В-класс на высоте, и подвеска работает беззвучно, и мотор относительно тих, и колеса не «шлепают» по стыкам и трещинам асфальта. Заметен только шум от шин Pirelli Cinturato P7. У меня на собственной машине стоят такие же, и я не знал, что они настолько шумные. Просто мой автомобиль излучает немало других звуков.

Но если бюджетной модели это простительно, то премиальной... Немцы-то, конечно, этого не услышат. У них плохих дорог вообще мало, а таких, на какой я сумел растрясти «Мерседес», думаю, нет вообще. Но как быть нам? Как быть тем, кто хочет жить и ездить по-европейски, на качественных машинах, по качественным дорогам? Или приобретение замечательного автомобиля окажется сродни приобретению дополнительной гостиной к новой квартире или коттеджу? Но, правда, в этой гостиной будет так приятно слушать музыку… Вот я, не задумываясь, променял бы на нее билеты в Концертный зал города Гётеборга.

Mercedes B-класса предлагается в России в исполнениях В180 и В200. Обе версии оснащаются одним и тем же 1,3-литровым турбодвигателем, но «180-я» имеет мощность 136 л. с., а «200-я» 150 л. с. Коробка передач в обоих случаях роботизированная (7-ст.). Цены – 2 070 000, 2 113 000 (В180) и 2 280 000 рублей (В200). За доплату модификацию B200 Progressive можно оснастить 18-дюймовыми колесами вместо 17-дюймовых, адаптивными амортизаторами, многорычажной задней подвеской вместо скручиваемой полузависимой балки, шинами run flat, а также российским пакетом, предусматривающим увеличение дорожного просвета на 15 мм. Допоборудование повышает цену автомобиля на 100 000 рублей, и даже больше.

Технические характеристики Mercedes-Benz B200 ГАБАРИТЫ, ММ 4422 х 1796 х 1562 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2729 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 125 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 455 / 1540 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1425 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1332 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 250 / 1620 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 223 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 8,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 43