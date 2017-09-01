Флагманские модели премиальных марок по праву считаются витринами передовых ноу-хау, мотивируя клиентов получать удовольствие по максимуму. Обновленный Mercedes-Benz S-Class – именно такой автомобиль. Воплощенные в нем технологии опережают время, а уровень комфорта и безопасности близок к эталонному

Консьерж шикарной гостиницы на окраине Цюриха рекомендует хорошенько отдохнуть перед тест-драйвом: «Здесь отличный парк, можно съездить в город посмотреть на дом, где жил Ленин, но я настоятельно рекомендую SPA. У нас есть два бассейна, зал ароматерапии, ванны с горячими камнями, хамам, сауна, комната «Ледяной рай» со льдом и снегом».

Признаюсь, я предпочел водные процедуры походу по ленинским местам без особых угрызений совести. Достаточно было себе напомнить, что я на редакционном задании – вживаюсь в роль VIP-клиента. А вкусив сладкой жизни, уже не мог остановиться: когда на следующее утро получил ключи от длиннобазного S560 4MATIC, то усадил за руль коллегу и… начал тестировать задний ряд. Причем опять нашел себе оправдание – нужно ведь ознакомиться со всем спектром новаций!

Но вот какое дело, чем больше меня окутывал комфорт S-Class, тем сильнее хотелось пересесть за руль. Нет, с удобством на заднем диване все в порядке, если не сказать больше. Просто не терпелось испытать в деле прорывные технологии, описанные в многостраничных мерседесовских релизах.

Статус подтвержден

Несмотря на то что сильных дизайнерских изменений в ходе модернизации S-Class не произошло, седан стал выглядеть еще роскошнее и представительнее. Такое ощущение создают блок-фары с тремя светодиодными полосами, передний бампер с более крупными нишами воздухозаборников, решетка радиатора со сдвоенными поперечинами и задние фонари, выполненные в виде кристаллов. Причем многие из этих элементов несут практическую нагрузку. Скажем, новые матричные фары оснащены 84 светодиодами вместо 56 у предшественника и светят дальше и ярче.

В салоне дизайнеры тоже провели, образно говоря, тонкую настройку. Пара 12,3-дюймовых дисплеев на передней панели теперь объединены в общий блок. Еще одно важное новшество – трехспицевое рулевое колесо, сменившее авангардный аналог с двумя спицами. На спицах баранки после рестайлинга прописались миниатюрные сенсорные панели. Сюда же с подрулевого переключателя перекочевали элементы управления круиз-контролем, и задавать лимит скорости стало удобнее.

А что же облюбованный мною задний ряд? Он напоминает в равной мере SPA-салон и рабочий кабинет. Правое кресло с удлинителем подушки легко превращается в подобие небольшой кровати. На планшеты, смонтированные на тыльной стороне спинок передних сидений, можно вывести навигацию, меню аудио- или массажной системы. Но самое большое впечатление произвела новая программа Energizing, объединившая климат контроль, ароматизатор, диодную подсветку, массаж и «музыку» в комплекс. Чтобы активировать программу такой всесторонней релаксации, надо лишь проставить галочку перед соответствующим пунктом в меню «мультимедийки». А если VIP-пассажир нуждается еще и в приватности, ему надо просто опустить шторки боковых и заднего стекол, разумеется, с помощью электропривода.

О материалах отделки можно сказать только одно: они безупречны. Мне больше всего понравилась комбинация стеганой кожи бежевого оттенка и коричневых деревянных накладок с пористой структурой. Особый настрой создает и усовершенствованная светодиодная подсветка, которая варьируется сообразно вашему вкусу. Эффектно выглядят световые акценты и в области высокочастотных динамиков, но это прерогатива версий, оборудованных акустической системой Burmester класса High-End.

Автономное плавание

Ездовая часть презентации, начавшаяся на швейцарских региональных трассах и продолжившаяся на безлимитных немецких автобанах, получилась не вполне стандартной. Хотя бы потому, что я проехал больше половины 500-километрового маршрута в полуавтономном режиме – проверял на деле, что такое третий класс автономности, когда машина может не только поддерживать боковой и фронтальный интервал, но и самостоятельно перестраиваться из ряда в ряд.

Не скрою, отпускать флагман в свободное плавание было страшновато. Ведь эксперимент проводился не в тепличных условиях полигона, а на реальной трассе с высокими скоростями и непредсказуемыми маневрами соседей по потоку. И все же я разогнал седан до 100 км/ч, активировал круиз-контроль и систему контроля рядности, после чего включил сигнал левого поворота. Через пару секунд, сверившись с бортовыми видеокамерами и радарами, S-Class самостоятельно повернул баранку влево и несколько вальяжно перестроился в соседний ряд. В этот момент мне захотелось крикнуть: «Браво»!

За обедом я обратился за комментариями к инженерам. По их словам, система работает надежно, хотя с некоторыми ограничениями. Так, автомобиль не станет перестраиваться для обгона на «встречку», а смена полосы попутного направления происходит медленнее, чем вы ожидаете. Но, как ни крути, шаг в сторону автономного вождения сделан колоссальный. Жаль только, что функции автоматического перестроения в соседний ряд, как и дистанционной парковки при помощи смартфона, на S-Class для российского рынка в ближайшие месяцы мы не увидим – еще не решен вопрос российской сертификации этих алгоритмов. Но дело движется, и при хорошем раскладе зеленый свет новациям дадут в 2018 году.

Однако в еще большей степени меня впечатлил активный круиз-контроль, который после рестайлинга стал работать в связке с системами навигации и считывания дорожных знаков. Теперь, если вы зафиксируете скоростной показатель, к примеру, 100 км/ч, система не станет слепо выполнять задание, а сверится сначала с картографическими данными. Если рельеф окажется сложным, S-Class будет самостоятельно притормаживать перед изгибами трассы и на крутых спусках. То же самое произойдет, если камера считает знак ограничения скорости. Когда же препятствия исчезнут, круиз-контроль автоматически вернется на заданный водителем скоростной рубеж. Хотя и тут есть одно но: ультрасовременная электроника S-Class не учитывает действующее в нашей стране неписаное правило «+19 км/ч». Поэтому, если вы решите ехать на «круизе» со скоростью, скажем, 75 км/ч при ограничении 60 км/ч, придется вносить поправки вручную клавишами на руле.

Деликатные манеры

В чем Mercedes-Benz S-Class остался себе верен на 100%, так это в настройках ходовой части. В этом я убеждаюсь уже на первом плече маршрута, которое проделываю на S560 4MATIC с пневматической адаптивной подвеской AIRMATIC, новым бензиновым V8 с отдачей 469 л.с. и ультрасовременным 9-диапазонным «автоматом». Такой автомобиль запомнился прежде всего фантастической плавностью хода. Даже когда демпфирующие элементы трудились в режиме Sport, седан без проблем сглаживал дорожные изъяны, которые я после продолжительных поисков обнаружил-таки на сельской швейцарской грунтовке.

Хороша и модернизированная гидропружинная подвеска Magic Body Control, по-прежнему работающая в связке со стереокамерой, сканирующей дорогу, и заранее настраивающая силу демпфирования для каждого колеса в отдельности. Главное улучшение «волшебной» подвески – новая функция противостояния кренам Curve. Если зайти на вираж на высокой скорости, электроника наклонит кузов внутрь поворота на угол до 2,65°, снизив перегрузки. Кроме того, «магическая» подвеска теперь работает до скорости 180 км/ч, в то время как до рестайлинга она выключалась уже при 130 км/ч. К слову, работу усовершенствованной системы Magic Body Control я испытал, когда пересел на длиннобазный заднеприводный S-Class, оснащенный тем же 469-сильным бензиновым V8. Для полноприводных же исполнений гидропружинная подвеска недоступна. В сравнении с версией на пневмоподвеске автомобиль с системой Magic Body Control показался мне чуть более собранным – баланс здесь немного смещен в сторону спортивности, а вертикальные колебания кузова, нет-нет да и проявляющиеся на версии с «пневматикой», почти не ощущаются.

Что же касается потенциала нового бензинового V8 модификации S560 4MATIC, то это, можно сказать, мастер спорта. Убедительное, но чрезвычайно деликатное ускорение отвечает идеологии флагманской модели в полной мере. Новый битурбированный агрегат является к тому же одним из самых экономичных бензиновых V8 в мире. Для снижения расхода топлива здесь применен целый спектр ноу-хау, в частности система деактивации части цилиндров при малых нагрузках.

Удалось познакомиться и с еще одной интересной новинкой – версией S400 d 4MATIC, оборудованной пневмоподвеской и новой рядной 340-сильной дизельной «шестеркой». Управлять разгоном такого автомобиля – одно удовольствие, и паспортные 5,2 с, отмеренные на ускорение до 100 км/ч, тому подтверждение. Высокопроизводительный мотор работает чрезвычайно тихо, избавлен от вибраций и при этом очень тяговит – пиковые 700 Нм достигаются на полке 1200–3200 об/мин! Плюс ко всему этот мотор, оснащенный двухступенчатым турбонаддувом и системой регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC, стал экономичнее версии прежнего V6 более чем на 7%.

В целом же все модификации Mercedes-Benz S-Class, которые удалось проверить в деле, оставили впечатление чрезвычайно быстрых, невероятно комфортных и «умных» автомобилей. Они дарят ощущение отрешенности от суеты и обладают очевидным драйверским потенциалом. А можно сказать и так: S-Class дает широчайшую свободу выбора любителям драйва, эстетики и сладкой жизни. Причем вне зависимости от того, что вам ближе – массаж в SPA или осмотр мест, где бывал Ленин.

Технические характеристики Mercedes-Benz S-Class S 400d 4MATIC L Габаритные размеры, мм 5271х1905х1496 Колесная база, мм 3165 Дорожный просвет, мм н/д Объем багажника, л 510 Диаметр разворота, м 12,3 Снаряженная масса, кг 2075 Тип двигателя дизельный L6 Рабочий объем, куб. см 2925 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/3600–4400 Макс. момент, Нм/об/мин 700/1200–3200 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,2 Расход топлива (городской), л/100 км 5,7 Объем бака, л 70