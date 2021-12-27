Общественное мнение в свое время возвело этот автомобиль на трон. Но соответствует ли этому статусу новое поколение модели?

Признаюсь, последний раз я тестировал его в далеком 2010-м. Это был W221 в версии S500 L 4MATIC, весьма недурно укомплектованный за космические, как мне тогда казалось, 6 800 000 рублей. Отлично помню первые ощущения. Влажные от волнения пальцы – как бы не оставить на коже или стекле следов. Страх при парковке – любая из деталей, если что, пробьет в семейном бюджете громадную дыру. Восторг обладания самым продвинутым автомобилем…

За исключением цены, сегодня мало что изменилось. Сохранился даже эффект аватара. Вы словно тот самый безногий солдатик из фильма. Вас загружают в капсулу, после чего в параллельной реальности, огромный и бесстрашный, вы соблазняете ушастенькую туземку, седлаете дракона, становитесь вождем и выигрываете войну. И все же новый S-Class – «223-й» – воспринимается иначе, чем предшественники. Почему?

Его не видно на улице – он полностью растворился в потоке и больше не давит авторитетом, как прежде гипнотизировал окружающих великий и ужасный «140-й». Гаишники перед вами уже не заискивают, а случайные прохожие не падают ниц. Нынешний дизайн смыл готику предыдущих кузовов, обнажив функционал. К примеру, коэффициент лобового сопротивления равен 0,22. И уж, конечно, за эти беспрецедентные цифры стоит благодарить не только дизайнеров, но и инженеров. Как подтверждение их компетенции – фактический расход топлива дизельной 249-сильной версии на трассе – 6,1 л/100 км, если держать скорость в легитимных пределах.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Новый S-Class – первый в мире автомобиль с фронтальными подушками безопасности для задних пассажиров. Кроме того, прогнозируя боковое столкновение, электроника опциональной гидропневматической подвески E-Active Body Control максимально задирает подвеску, чтобы удар пришелся в более жесткий порог.

Кибернетическое завтра

Пусть во флагмане и не осталось почти ничего демонического, на отражение в зеркале ему в целом жаловаться грех. Хотя есть нюансы. Например, спереди на «гриле», словно интеллигентские очки на носу, нелепо торчит одна из шести камер. Могли бы и спрятать, как раньше. Ведь удалось найти укромные места для остальных камер, для пяти радаров и 12 сонаров. А при взгляде на «корму» подобострастно возликовать мешает печальная форма оптики. Ну чистый Пьеро: «Не нужна мне малина, не страшна мне ангина…» Но даже в таком виде S-Class прекрасен, как самый тяжкий грех.

Может, все дело в интерьере, который запросто раздавит неподготовленного человека. Лично я – уже подготовленный и теперь даже с завязанными глазами безошибочно распознаю эту модель даже по запаху. Наверное, так должно пахнуть в гостиной, где вам сообщат о многомиллионном наследстве. Кстати, попасть в салон бывает непросто: на страже – моторизованные ручки дверей, на ходу прячущиеся заподлицо с кузовом, а с приближением чип-ключа выезжающие наружу. Ручки иной раз отпирают двери с заминкой. Быть может, имеет значение направление вектора прикладываемых усилий? Но дальше начинается космос и кибернетическое завтра, пришедшее уже сегодня.

Кресла невероятно удобны. Что находится внутри каждого из них – неясно. Видимо, котики, которые и делают лапками деликатный массаж, заставляя забыть все, что вы прежде знали о комфорте. Форма и настройки кресел идеальны, подушка под шеей и даже подлокотники сзади – с обогревом. А как вам адаптивная, в зависимости от скорости, жесткость пружин под пятой точкой?

У вас есть быстрый планшет? Выбросьте его. Потому что реальную скорость работы оптимизированного ПО можно встретить только здесь. Новый процессор на 50% мощнее и быстрее прежнего. Отклики на манипуляции с сенсорами и кнопками молниеносны. Ни один из пяти (включая приборную панель) имеющихся в машине планшетов не подвис ни на долю секунды! Скользящие касания сенсоров позволяют мгновенно делать громче/тише, листать меню вверх/вниз или вправо/влево. Причем сенсоры дают обратную связь – эффект нажатия, звук щелчков.

Кнопок в традиционном понимании практически нет. Ими включается лишь свет на потолке и регулируется мощность обдува на дефлекторах-воздуховодах климатической системы, ну и непотопляемая парочка – кнопки пуска двигателя и аварийной сигнализации. Ах да, традиционные клавиши оставили еще для управления электростеклоподъемниками. А вот электрорегулировки кресел на этот раз, увы, подкачали. Фирменный мерседесовский джойстик в форме кресла, расположенный на каждой из дверей, тоже лишился подвижности. То есть теперь по факту это акселерометр, считываю­щий направление прикладываемого усилия. Иначе говоря, джойстики кресел стали «дубовыми» и не смещаются в сторону нажатия. Это неприятно и непривычно. Скорее всего, узлы будут часто выходить из строя из-за несоразмерности прикладываемых к ним усилий.

Жизнь – театр

Рычаг переключения передач 9-диапазонного автомата, который расположен справа под рулем, Mercedes-Benz эксплуатирует уже давно. И это самое удобное и компактное из того, что люди придумали для управления автоматической трансмиссией. Выбором дизайнерских тем развлекает цифровая приборная панель. А «навигация» порадовала динамическими подсказками поворотов (функция дополненной реальности) на проекционном и центральном дисплеях. Не осталась в долгу и климатическая система. У нее полно обязанностей: гидратация, ионизация, фильтрация, наконец, ароматизация воздуха в салоне, не говоря уже о поддержании нужной температуры. Кроме того, персональный микроклимат можно сформировать не только вокруг, но и... внутри каждого из четырех кресел автомобиля, для чего имеются настройки распределения нагрева или вентиляции.

Предположу, что S-Class при всем его инженерном прагматизме не автомобиль в утилитарном смысле слова, а театральный персонаж. И если жизнь – это театр, а люди в нем – актеры, то наш Mercedes-Benz S 350d не что иное, как призрак оперы. Или как минимум дорогая декорация стоимостью 15 715 000 рублей со списком опций на пять страниц формата А4 мелким шрифтом. Он способен превратить любую поездку в перформанс. И благодарить за это во многом стоит систему градиентной подсветки салона, позволяющую выбирать из множества цветов и оттенков актуальные. Точнее, функцию Energizing Comfort.

Объяснить сложно, это надо ощутить. При помощи графики на центральном дисплее, звука, климатических настроек, ароматизации и соответствующих массажных па автомобиль вьет вокруг седоков заранее выбранный эмоциональный кокон. Уют, свежесть, тепло, наслаждение… Самая загадочная тема – витальность. Сам Mercedes-Benz дает ей бесстрастное определение: «стимуляция посредством бодрящей подсветки и стимулирующей музыки». До сих пор не могу отойти… Кстати, у подсветки салона, помимо эстетических, есть и сугубо практические функции. При опасном сближении автомобиля с другими участниками движения она предельно доходчиво сигнализирует об этом ярко-красным импульсным светом.

ПОЛОСА РАЗГОНА

На скорости «за 200» – никакой вибрации, ноль раскачки, никаких скачков или уводов. Запас мощности ощущается даже в режиме Sport+. Дополнительных действий рулем не требуется, хочется лишь... еще увеличить скорость. Но куда, спрашивается?

Неравный бой

Ездить на нынешнем S-Class – все равно что гулять ночью по крышам. Романтика. Причем получать удовольствие можно не только сзади, но и за рулем. Шумоизоляция и подвеска отсекают окружающую суету. Из машины струится наружу мягкий неземной свет, а вы вместе с автомобилем, ощущая себя рок-звездой, пожирае­те пространство с задумчивостью бензопилы. У вас под рукой самая продвинутая на сегодня оптика Digital Light, способная не только менять форму светового пучка, но и в ряде стран с соответствующим законодательством – проецировать на дорогу предупреждающие символы и вспомогательную маркировку по типу уже упомянутой дополненной реальности. Вместо светодиодов в каждой фаре прячется более миллиона подвижных микрозеркал, которые и отражают свет мощных проекторов.

Дизельная модификация – наименее могучая, но ее 249 л.с. и 600 Нм момента хватает для убедительного разгона до сотни за 6,2 с. Динамика, впрочем, тут не главное. Впечатляет комфорт, с которым седан разменивает пространство на время. Здесь имеет место командная игра, когда доведенные почти до идеала виброизоляция и жесткость кузова, помноженные на идеально сбалансированные электроусилитель и тормоза, дают невероятный эффект. Комфорт несравнимый, а желание управлять этим автомобилем непреодолимо.

Сидя за рулем, вы и не подозреваете, насколько неравный бой технологий с враждебной действительностью идет под днищем. И технологии однозначно побеждают. На руле чувствуются лишь намеки на подколесный треш. Информация на руле не досаждает, она – своего рода разведданные, без которых вам не победить в войне. Оборотов у того руля от силы два – при активной подруливающей задней оси ему больше и не требуется. И хотя 21-е колеса способны доворачивать задней осью лишь на 4,5°, даже так огромный седан разворачивался буквально на пятачке диаметром около 6 метров. Трудно представить, насколько маневренным окажется S-Class на 20-х колесах, которые позволяют задней оси поворачивать на 10°.

Пневматическая подвеска отлично справляется при маневрах, заваливая кузов внутрь поворота. И вообще, с такими союзниками, как полный привод 4MATIC, пневмоподвеска и особенно подруливающая задняя ось, седан демонстрирует выдающиеся способности. Скорость перестроения ограничена лишь здравым смыслом. Крены при маневре минимальны. Чем больше угол подруливания задней оси, тем реже в процесс вмешивается ESP.

Так что в итоге? Нынешний S-Class сделал заметный реверанс в сторону водителя, оставив кое-что и пассажирам. Он набит сенсорами и планшетами, но может открыть люк или поднять шторку над задним стеклом по одной лишь голосовой просьбе. А если вы заскучали, расскажет... свежий анекдот. Да, флагман по-прежнему больше всех «отжимается и подтягивается», не снимая при этом смокинга. Но, если вдруг вам окажется мало и вы до смерти боитесь невзрачности, берите версию Mercedes-Maybach, она как минимум на 18 см длиннее, ощутимо роскошнее и на несколько миллионов дороже…

Технические характеристики Mercedes-Benz S-Class Габариты, мм 5289×1954×1503 Колесная база, мм 3216 Радиус разворота, м 6,4 Дорожный просвет, мм 130 Объем багажника, л 540 Снаряженная масса, кг 2080 Тип двигателя дизельный L6 Рабочий объем, см³ 2925 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3400–4600 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1200–3200 Привод полный Трансмиссия автоматическая 9-диапазонная Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 65