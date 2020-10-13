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13 окт 2020

Российские Mercedes-Benz отозвали из-за опасных бамперов

Российские Mercedes-Benz отозвали из-за опасных бамперов
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт согласовал очередной отзыв автомобилей Mercedes-Benz, который затронул 204 минивэнов Mercedes-Benz Vito (тип 447). Из-за небезопасных бамперов в ремонт отправят автомобили, проданные в России с августа 2019 года по февраль 2020 года

На сайте ведомства уточняется, что причиной акции стали передние бамперы, не соответствующие законодательным требованиям по защите пешеходов. В сервисных центрах Mercedes-Benz на отозванных минивэнах бесплатно усилят облицовку нижней части переднего бампера.

Владельцев проблемных автомобилей предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, свершившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта. Текущий отзыв стал уже 31-м для российского Mercedes-Benz с начала 2020 года, а для минивэнов Vito – восьмым. Ранее Vito и V-Class отправляли в ремонт из-за проблем с программным обеспечением, травмоопасных подголовников, пожароопасных аккумуляторов и различных дефектов электроники.

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