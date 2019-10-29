Из-за купейности такие автомобили либо любят, либо... не принимают. Они - противоречие. Для одних - удачное сочетание стиля, спортивности и функциональности, для других - дисбаланс в восприятии - "ни то ни сё" странной формы. Тем интереснее присмотреться к яркому представителю премиальных SUV-купе - Mercedes-Benz GLC Coupe 300d 4MATIC

Дизайн

Я из тех,"других", кто не принимает "купированные" кроссоверы, но хорошо понимаю "первых". Пытаюсь быть объективным и вижу, что в этой модели удалось добиться гармонии двух разных автомобильных философий. В ней успешно породнились стремительная динамика купе и брутальная харизма внедорожника.

На контрасте сразу вспоминается больший по размерам и по классу GLE Coupe. Вот где внедорожная сущность проявляется намного сильнее купешной.

Кросс-купе, или купеобразные кроссоверы, интересны историей своего появления. Сначала перспективную идею скрещивания безликого в своей утилитарности кроссовера с кузовом от четырехдверного купе использовал малоизвестный корейский производитель. Эксперимент ставили на модели из массового сегмента. Мир не принял. После большого перерыва повторил попытку один из известнейших автогигантов. В премиальном сегменте. Мир насторожился и несколько лет присматривался. На этот раз старания не были напрасными и привели к чему-то среднему между созданием новой рыночной ниши и открытием золотоносной жилы.

Его начали выпускать в 2016-м, а весной этого года провели рестайлинг. В новом образе GLC Coupe предстал всего через несколько недель после своего брата в обычном кроссоверном кузове.

При покупке внешний вид младшего кросс-купе Mercedes-Benz - решающий аргумент в его пользу. Покупатель выбирает не столько GLC Coupe, сколько Coupe GLC.

Жаль не моё это, не моё... Но с готовностью отдаю должное выразительности его дизайна. Как могу, абстрагируюсь от собственных предпочтений и вкусов и присматриваюсь к этому автомобилю.

Сглаживая линию крыши, купейность пригибает GLC к земле, динамизирует и спортизирует его боковой силуэт. Отдельное спасибо за это более выраженному наклону передних стоек кузова. Взгляду предстает широкий приземистый автомобиль с высокой подоконной линией и относительно небольшими стеклами. Лёгкая подкачанность, свойственная сейчас телам почти всех Мерседесов, гипертрофируется просторными колесными арками. Их объём заполняют широкие шины на 20-дюймовых легкосплавных многоспицевых дисках AMG. Мощная, доминирующая передняя часть, которая без изменения оставлена от кроссовера GLC, и высокий дорожный просвет обличают в этом купе внедорожник.

Внутри

Сажусь за руль и мое неприятие его внешности остается снаружи. Интерьер по дизайну аналогичен салону "единокровного" GLC.

Внутри несколько центров притяжения взгляда: новейшая цифровая приборная панель, 10.25-дюймовый дисплей мультимедийной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience, в переводе - "Пользовательский Опыт Мерседес-Бенц") и массивная центральная консоль с тремя крупными воздуховодами вентиляции.

Экран MBUX доминирует, что подчеркнуто двумя узкими рядами кнопок, расположенных чуть ниже: для управления климат-контролем и быстрого доступа к основным функциям. Несмотря на то, что климатической и прочими системами можно управлять непосредственно через тачскрин мультимедийки, дублирование кнопками оказалось очень уместным и удобным во время движения.

Спорным могу назвать расположение кнопки включения сигнала аварийной остановки. Она максимально удалена от водителя, не выделена среди других, хотя бы размером... Это решение показалось странным. От новых владельцев GLC Coupe оно потребует привыкания, и я бы им рекомендовал сразу после покупки немного попрактиковаться в быстром включении "аварийки".

Селектор переключения передач 9-ступенчатогой "автомата" выполнен как правый подрулевой переключатель. С одной стороны, мне больше нравиться, когда рычаг АКПП расположен на центральном тоннеле. С другой - его отсутствие в привычном месте дало, в прямом смысле, простор для размещения тачпада, кнопок включения дисплея и системы MBUX, парктроника, активации/деактивации системы "Стоп-старт" и переключения режимов движения.

Когда я разбирался во внушительном наборе функций и систем GLC, то понял, что для владельца будет важно не только их количество, но и удобный интерфейс для работы с ними. Особенно во время движения. Здесь выбор из 5 вариантов взаимодействия :

С помощью тачскрина

С использованием кнопок TOUCH CONTROL на мультифункциональном руле

С помощью тачпада на центральном тоннеле

С помощью опционального ассистента GESTURE CONTROL

Голосовое управление

Все зависит от личных предпочтений. Я во время теста чаще использовал кнопки на руле.

Руль - удобный в хвате, спортивного дизайна. На его левой спице управление адаптивным круиз-контролем DISTRONIC. А вот справа, прямо под вашим большим пальцем руки оказывается мини-тачпад TOUCH CONTROL. С его помощью легко управлять и дисплеем на центральной консоли, и цифровой панелью приборов с диагональю 12.3 дюйма.

Оба дисплея радуют великолепной графикой и большим разрешением. Технологии теперь позволяют настроить вид панели приборов по своему вкусу и по настроению. Хотите - он будет "Спортивный" с оцифровкой желтого цвета и серо-голубым фоном панели приборов, в понедельник подойдет "Классический". С голубым цветом подсветки и красными стрелками приборов. Есть еще "Прогрессивный" - вместо "стрелок" появятся цифровые показатели спидометра и тахометра с подсветкой ржаво-красного цвета. Для любителей нюансов и перфекционистов есть функция выбора дизайна внутри каждого из стилей панели приборов. Например, вместо одометра можно вывести данные бортового компьютера или навигацию, информацию о режиме "ЭКО" или... экран управления телефоном.

Настраиваться можно очень долго, и процесс увлекает. Чем еще себя порадовать? Перехожу в раздел "Комфорт" и в "Подсветку". Тут опять выбор и немаленький. Всего я насчитал 10 вариантов подсветки салона, плюс можно сделать многоцветную анимацию и "поиграть" с яркостью.

Жаль, что функции массажа в этой комплектации нет.

Зато GLC Coupe полагается музыкальная система Burmester - производителя аудиотехники Hi End. Профиль звучания настраиваю по своему вкусу, используя эквалайзер, фейдер, режимы Pure и Surround. Не назову себя меломаном с тонким музыкальным слухом, но по мне - Burmester звучит прекрасно.

И тут самое время вспомнить о прекрасном качестве шумоизоляции. Если купеобразный кузов и играет какую-то роль помимо эстетической, то это, как раз, улучшение аэродинамики. При движении я не ощущал дискомфорта, никаких назойливых звуков со стороны шин, двигателя, от набегающих потоков воздуха.

Мой "Пользовательский Опыт Мерседес-Бенц" в обращении с одноименной мультимедийной системой быстро убедил - для того, чтобы попробовать хотя бы часть ее возможностей понадобится намного больше времени, чем у меня было на весь тест-драйв.

За ощущение премиальности в салоне отвечают безупречные материалы отделки, в нашем случае - искусственная кожа ARTICO бежевого цвета и обильные вставки "под рояльный лак" на центральной консоли и на спицах руля. Для разграничения и акцентов служат алюминиевые элементы на торпедо и дверях.

Проблемы с размещением различных мелких и не очень предметов возникнуть не должно, хотя у каждого из нас свои требования. GLC предлагает подлокотник с огромным вместительным двустворчатым ящиком (с 2-мя портами USB). Бардачок - маленький. В дверях большие ниши под стаканы или бутылки.

Если бы мне показали только водительскую дверь от GLC, я бы без труда определил, что она от какой-то модели Мерседес. Так много на ней всего полезного сосредоточено! Регулировка сидений с памятью на 3 положения, там же большие динамики Burmester, кнопки подогрева сидений, блок управления стеклоподъёмниками и зеркалами.

Багажник открывается отовсюду - с брелка, из салона, и снаружи при нажатии на верхнюю часть эмблемы Мерседес, красующейся на его двери. Багажник - небольшой, но удобный.

А вот стекло двери багажника, вернее его миниатюрный размер, серьезно портит обзорность назад из салона. Ситуация усугубляется тем, что на заднем сиденье установлены подголовники, которые нельзя никак принудительно сложить, только убрать совсем, что, конечно же, делать не рекомендуется. Они еще больше скрадывают видимость того, что происходит сзади. Многие скажут - вопрос привычки... для меня это тоже вполне приемлемо. Здесь прекрасная камера заднего вида (спрятана под задней эмблемой, открывается только при включении задней передачи), крупный большой дисплей, куда подается "картинка" с этой камеры. Боковые зеркала дают удовлетворительную обзорность. Но я знаю немало людей, которые не любят, когда обзор через заднее стекло чересчур ограничен. Настолько, что они не рассматривают купеобразные кроссоверы для покупки из-за этой конструктивной особенности.

Помощь в пути

Купе GLC впечатляет инновационными системами-ассистентами. Электронные помощники усовершенствовались. Использование активной системы контроля за дистанцией до впереди идущего автомобиля DISTRONIC и система удержания автомобиля в полосе движения ACTIVE STEER ASSIST дополнены отключаемой функцией ACTIVE BRAKE ASSIST (активная система торможения), которая автоматически затормозит автомобиль, если водитель допустит выезд на встречную полосу.



И ассистентов можно настроить! Ту же активную систему торможения можно "запрограммировать" так, что автомобиль будет тормозить немного раньше, тормозить на средней дистанции, или тормозить несколько позже, ближе к впереди идущему автомобилю. Хочешь все контролировать сам, у ACTIVE BRAKE ASSIST есть функция отключения.

Выключить можно и другого помощника - ATTENTION ASSIST. Он следит за состоянием водителя, причем делает свою работу в стандартном или чувствительном режиме. Я не стал отказываться от его помощи. Стандартный режим был уже включен, его я и оставил на время всего теста. К сожалению, ATTENTION ASSIST никак себя не проявил. Видимо, мое состояние ни разу не вызвало у него беспокойства.

Двигатель

Пусть никого не вводит в заблуждение цифра "300" в названии модели тестового кросс-купе, двигатель на нем 2-литровый. Это турбированный дизель - один из линейки 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов "Мерседес" последнего поколения.

Наш, впрочем, как и все остальные новые дизельные двигатели, соответствует уже требованиям стандарта Euro 6d, который должен вступить в силу только в 2020 году (не у нас, в Европе).

Делаю небольшое отступление для любителей бензиновых моторов. Следуя последним веяниям инженерной моды, бензиновые двигатели Mercedes-Benz теперь электрифицированы интегрированной с ними 48-вольтной штатной электрической системой (EQ Boost). Она представляет из себя стартер-генератор, который выполняет гибридные функции по форсированию или накоплению энергии. Это повышает топливную экономичность, сокращает выбросы CO2. Ну и, вообще, это модно - электрификация!

Теперь с удовольствием возвращаюсь к рассказу о дизельном, 245-сильном агрегате, который заслуживает больше, чем пары слов и вот почему. При впечатляющем ускорении с 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, провоцирующим на более динамичный, чем мой обычный стиль езды, при поездках в черте города и редком использовании режима ЭКО я был приятно удивлен расходом топлива. Привыкнyть к показателям 6,3 - 6,9 литров на 100 км на автомобиле такого размера и веса психологически сложно, но пришлось. Кстати, именно благодаря этому самым популярным для меня разделом в MBUX стал "Расход", который соответственно, посвящен расходу топлива.

Я с интересом наблюдал в онлайн режиме за средним расходом топлива в разные временные интервалы. Их длительность: 7 с половиной минут - такой вот странный период, но тем не менее - далее, более привычные, 30 минут, 90 минут или 3 часа.

Динамика

Двигатель при высокой экономичности выдает еще и отменную динамику. Способствует этому и 9-ступенчатая АКПП G-TRONIC, которая позволяет движку "раскрыться".

При движении я, преимущественно, выбирал режим настроек "КОМФОРТ", который оптимален для обычной городской езды без частых ускорений и плохих дорожных условий. Однако при необходимости или желании резко ускориться, я не чувствовал, что настройки меня сильно в этом ограничивают. В отличие от режима "ЭКО", при включении которого "драйв" существенно придушивался электроникой. Все по-честному - желаете спорта, подключайте "СПОРТ" или "СПОРТ+" и получите максимум на что способен этот автомобиль. Не только подвеска, но и уменьшенная высота кузова, в сравнении с обычным GLC, способствует его устойчивости в поворотах, отсутствию рысканий на больших скоростях. Если же радовать себя режимом "СПОРТ", то к уверенному и собранному поведению автомобиля добавляется острота реакций и еще больше динамики. Не будем забывать, что на тесте у меня был автомобиль с обычной подвеской. А ведь есть еще опциональные: активная DYNAMIC BODY CONTROL и пневматическая AIR BODY CONTROL. Но о них как-нибудь в другой раз...

Вывод, который я сделал после теста Mercedes-Benz GLC Coupe 300d 4MATIC?

Любые его сильные стороны или огрехи, которые я обнаружил, не поменяют главного. Одни, по-прежнему, продолжат считать его ключевым недостатком купеобразный кузов, а для других он же будет представляться его основным достоинством."Кузовной" аргумент настолько серьезен, что проводит между двумя этими группами красную черту, которую сложно переступить в обоих направлениях.

Еще любопытно...На момент написания этого текста премиальные марки все активней выводят на рынки новые модели кросс-купе. Чего не скажешь про их коллег из массовых сегментов. Такого типа кузова, за очень редким исключением, в бюджетных линейках до сих пор не водится. Почему-то.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MERCEDES-BENZ GLC COUPE 300D 4MATIC ГАБАРИТЫ, ММ 4731х2096х1600 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2873 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1875 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1950 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 245/4200 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 9-ступенчатая ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ 235 / 60 R18 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 233 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 6,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 6,0 ОБЪЕМ БАКА, Л 66