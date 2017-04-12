Первый кроссовер от бренда Jaguar, названный F-Pace, стремится стать одним из самых спортивных представителей в своем классе. Мы решили сравнить его с новейшим Mercedes-Benz GLC Coupe, так как и его позиционируют как автомобиль для активного водителя

Оба наших тестовых экземпляра выглядят шикарно. Английский кроссовер однозначно идентифицируется как представитель марки Jaguar – стремительный и стильный, дизайнеры поработали на славу. Mercedes-Benz смотрится спокойнее, но и ему стиля не занимать. На наш взгляд, он выглядит значительно элегантнее «донорской» модели GLC (без приставки Coupe в названии), а также старшего по рангу GLE Coupe.

Немецкий кроссовер предлагается в России с тремя вариантами силовых агрегатов, причем одни и те же моторы имеют разную степень форсировки. Так, 2,1-литровый турбодизель может развивать 170 либо 204 л.с., а 2-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом выдает 211 или 245 л.с.

На вершине моторной линейки находится бензиновый турбомотор объемом 3 л, развивающий 367 л.с. Все модификации оснащаются полным приводом и 9-диапазонными автоматическими коробками передач. Интервал цен на начальные комплектации – от 3 690 000 до 4 820 000 рублей.

У Jaguar тоже три двигателя, и два из них турбодизельные. Начальный 2-литровый мощностью 180 л.с. и 3-литровый с отдачей 300 л.с. Единственный бензиновый агрегат имеет объем 3 л и выпускается в двух вариантах – 340 и 380 л.с. Цены на «базу» начинаются с 3 289 000 рублей и доходят до отметки 5 199 000 рублей. Привод только полный, коробки передач исключительно автоматические 8-диапазонные.

Мы не смогли подобрать соответствующие по мощности модификации, зато наши соперники почти абсолютно идентичны по цене. Так, за 211-сильный Mercedes-Benz GLC 250 Coupe просят от 3 690 000 рублей, а за 340-сильный Jaguar F-Pace 3.0 – от 3 692 000 в российской валюте. Посмотрим, сможет ли более «слабая» модификация Mercedes-Benz навязать борьбу мощному английскому конкуренту.

Водителю и пассажирам

Передняя часть салона немецкого кроссовера ничем не отличается от «не купейной» модели GLC, а также от седана и универсала легкового C-Class, с которыми автомобиль делит платформу. Впрочем, ничего плохого в этом нет, так как дизайн мерседесовского интерьера впору принимать за эталон стиля. И к отделочным материалам не придраться.

Оформление своей передней панели Jaguar F-Pace тоже позаимствовал – у соплатформенного седана XE. А вот дверные панели у него свои, со стеклоподъемниками на подоконнике, как у внедорожников Land Rover. Со вкусом и стилем здесь тоже все в порядке. И качество отличное, но на фоне Mercedes-Benz исполнение кнопок и рычажков у Jaguar не столь изысканное.

Эргономика GLC Coupe привычна постоянным владельцам Mercedes-Benz, а новичкам придется привыкать к многофункциональному левому подрулевому переключателю. Интерфейс автомобиля достаточно дружелюбный, хотя сразу разобраться сложновато. В боксе, расположенном в центральном подлокотнике, имеются два USB-входа и розетка.

В центральном вещевом отделении «британца» тот же комплект выходов для подключения гаджетов. Новый ягуаровский интерфейс по графике почти не уступает эталонному мерседесовскому, но вот с быстродействием у него по-прежнему есть некоторые проблемы: листается меню быстро, а вот подменю при нажатии на виртуальные картинки срабатывает с запаздыванием. И когда наконец англичане сделают нормальные (то есть отдельные) клавиши для подогрева кресел? Сейчас для этого приходится лезть в меню всей системы!

Посадка за рулем у обоих довольно-таки низкая для кроссоверов: водители чувствуют себя почти как в легковых автомобилях. По диапазону регулировок Mercedes-Benz традиционно в лидерах, хотя и Jaguar в этом плане уступает мало. И сиденья хороши, но профиль у «немца» нам понравился больше. Передний пассажир в GLC Coupe чувствует себя великолепно, а пересев в F-Pace, жалуется на дефицит места для ступней.

Попадать на второй ряд Mercedes-Benz не особенно удобно по причине ниспадающей крыши и узкого дверного проема, однако внутри места на удивление много. Если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, то перед его коленями останется около 10–12 см. Но больше удивляет, что и над макушкой есть запас 4–5 см, и даже голову на подголовник можно положить, что обычно в купеобразных кроссоверах редко получается.

В Jaguar задний дверной проем шире, а крыша не имеет резкого понижения, благодаря чему пригибаться при входе, как в GLC Coupe, не нужно. Места для ног здесь столько же, сколько и у конкурента, зато над головой пространства почти вдвое больше, чем в Mercedes-Benz. При этом диван расположен выше, а его подушка длиннее, что обеспечивает более комфортную посадку. Впрочем, и в немецком кроссовере задний диван не назовешь неудобным. Но только в Jaguar задние пассажиры могут подключить смартфоны и планшеты, не беспокоя передних седоков: у них тоже есть два USB-входа и розетка.

Размеры багажников, по паспортным данным, у соперников практически равны, но на самом деле основной объем в английском автомобиле заметно больше. Все потому, что мерседесовцы приплюсовали место в подполье, которое не занято запасным колесом по причине «беспрокольных» шин типа Runflat. У F-Pace резины Runflat нет, под полом у него находится «докатка». Если же разложить спинки задних диванов, то у обоих кроссоверов получатся ровные площадки.

Спорт или комфорт?

Двигатель Mercedes-Benz – что вышколенный дворецкий. Его работа совершенно незаметна и максимально эффективна. Автомобиль все делает так, как того хочет водитель. Реакции на нажатие педали акселератора мягкие и быстрые, а автоматическая трансмиссия всегда оказывается на нужной передаче. Можно «пришпорить» кроссовер с помощью «спортивного» режима, но этого, в общем-то, не требуется, так как и в «стандартном» режиме настройки практически идеальны.

Jaguar едет совсем иначе: рвется в бой при малейшем касании педали «газа» даже при «стандартных» настройках, а в «спорте» бросается вперед, словно ужаленный. Так что, если хочется ехать спокойно, нужно включать «овощной» «экологический» режим, в противном случае придется учиться ювелирно дозировать подачу топлива, дабы не въехать в зад какому-то из впередиидущих транспортных средств. Сложнее всего это делать в пробках. А если передавишь «газ», колеса сразу срываются в пробуксовку, несмотря на срабатывание системы стабилизации. На зимних дорогах, даже на сухом асфальте, мощность кажется избыточной.

Словом, чумовой мотор!

А вот тормоза у английского кроссовера немного удивляют, особенно на фоне «спортивных» настроек силового агрегата. Педаль кажется слишком мягкой, и, чтобы достичь интенсивного замедления, приходится нажимать на нее сильнее, чем рассчитываешь первоначально. Что же касается немецкого конкурента, то он замедляется, как и разгоняется, эффективно и незаметно.

Рулевое колесо в Jaguar совершает от упора до упора 2,6 оборота, но водителю кажется, что их здесь не больше двух – настолько быстро машина меняет направление движения! Баранка налита сочной тяжестью и обеспечивает прекрасную обратную связь. Если на перекрестке чуть сильнее нажать на педаль акселератора, кроссовер заносит, словно заднеприводный, причем даже с включенной системой стабилизации. То же самое происходит и при быстром движении по извилистой трассе. В общем, полный привод здесь имеет четко выраженный… заднеприводный акцент. Английский кроссовер предельно собран и быстр, крены практически отсутствуют. Главное, не потерять голову от адреналина, особенно на зимней дороге, так как автомобиль очень быстро доходит до предела сцепления шин.

Рулевое управление Mercedes-Benz еще острее – всего 2,25 оборота от упора до упора. Но реакции на поворот баранки спокойнее. В околонулевой зоне руль «притуплен», а при больших углах, наоборот, становится острее благодаря переменной нарезке рулевой рейки. В отличие от английской машины водитель «немца» совершенно спокоен: в виражах GLC Coupe ведет себя нейтрально, а крены чуть больше, чем у F-Pace. По скользкой дороге ехать на Mercedes-Benz удобнее. При этом он тоже способен впрыснуть водителю в кровь порцию адреналина своей сбалансированной управляемостью, точными реакциями и уверенной курсовой устойчивостью. Просто азарт у него своеобразный – не напряжный, что ли.

И плавность хода у «немца» хорошая за счет многокамерной пневматической подвески. Шасси упруго справляется с разнокалиберными неровностями, и лишь выбоины с резкими краями заставляют кузов вздрагивать. Винить в этом надо 19-дюймовые шины Runflat с жесткими боковинами – на нормальной резине плавность хода будет лучше. А вот к шумоизоляции не придерешься: в салоне царит тишина на любых дорогах и скоростях.

Наш тестовый Jaguar тоже «обут» в 19-дюмовые колеса, но резина обычная, не Runflat. Шины, кстати, гудят, но в остальном шумоизоляция на уровне. В отличие от GLC Coupe, с его практически всеядной подвеской, F-Pace едет ровно только по гладкому асфальту, если же выехать на дорогу с трещинами и заплатками, английский кроссовер подробно сообщит седокам о ее несовершенствах. Зато подвеска потрясающе энергоемкая – пробить ее сложно даже на разбитой грунтовке. Правда, водителя и пассажиров при этом заметно трясет. Впрочем, и у Mercedes-Benz с умением держать удар все в порядке, только делает он это не в ущерб плавности хода.

Вообще, по грунтовым дорогам на этих машинах передвигаться можно, но вот на бездорожье лучше не съезжать. Их полный привод больше поможет при езде в скольжениях, чем на пересеченной местности. Мы нашли широкую ледяную площадку и порезвились всласть. Особенно весело ехать с отключенной системой стабилизации в английском кроссовере, который все время норовит развернуться задом наперед. Чтобы уверенно ехать на этом автомобиле в «раллийном» режиме, нужно ювелирно работать «газом» и рулем. Адреналин хлещет через край!

Чего не скажешь о немецком сопернике, отличающемся сбалансированным поведением. Хочешь – двигайся с небольшим углом заноса, а хочешь – выставляй кроссовер перпендикулярно траектории, выдерживать нужный градус труда не составляет. Но и в таком случае совсем не скучно!

Словом, Mercedes-Benz все правильно делает. Всегда и во всем. А потому любители пощекотать себе нервы за рулем вряд ли выберут этот автомобиль. Им больше подойдет Jaguar F-Pace – таких по-хорошему хулиганистых автомобилей мы уже давно не встречали. И это хорошо! Ведь в необузданности английского кроссовера и состоит его прелесть. Главное, как мы уже заметили, голову не потерять от переизбытка эмоций.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLC 250 Coupe Габариты, мм 4732х1890х1602 Колесная база, мм 2873 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 177 (стандартное положение пневмоподвески) Объем багажника, л 500 Снаряженная масса, кг 1785 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1991 Макс. мощность, л.с./об/мин 211/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1200–4000 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/60R18 Макс. скорость, км/ч 222 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 66

Технические характеристики Jaguar F-Pace 3.0 Габариты, мм 4731х1936х1652 Колесная база, мм 2874 Диаметр разворота, м 11,87 Дорожный просвет, мм 213 Объем багажника, л 508 Снаряженная масса, кг 1820 Тип двигателя V6 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/6500 Макс. момент, Нм/об/мин 450/4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 255/55R19 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,8 Расход топлива (средний), л/100 км 8,9 Объем бака, л 63