Правда, это инновационное шасси остается опцией, которая в России появится поначалу только у одной модификации

Чуть более пяти лет назад я был на ходовой презентации представительского седана Mercedes-Benz S-Class. Вместе с автомобилем тогда дебютировала «магическая» подвеска Magic Body Control со стереокамерой, сканирующей неровности. Согласно замыслу, информация с камеры идет к гидроцилиндрам, которые заранее подстраиваются под рельеф дорожного полотна, тем самым обеспечивая непревзойденную плавность хода, – как на ковре-самолете.

Однако действительность оказалась совсем не магической – автомобиль вполне себе обыкновенно потряхивал на кочках, причем даже уступая по этому параметру версии с базовой пневматической подвеской без каких-либо стереокамер и гидроцилиндров. И лишь на волнистом покрытии инновационный представительский седан двигался ровно, словно не замечая горбов и провалов. Причина была банальной – системе не хватало быстродействия из-за ограниченного по эффективности гидравлического компрессора. Требовался настоящий прорыв в технологиях. И теперь он, судя по всему, свершился! Правда, дебютирует революционная технология не на легковой модели, а на кроссовере Mercedes-Benz GLE нового поколения.

Электрическая эра

Все изменилось благодаря электричеству, вернее, 48-вольтовой бортовой сети, позволившей подвести к каждой амортизационной стойке собственный электрический насос. Этого оказалось достаточно, чтобы гидроцилиндры заработали в четыре раза быстрее – частота гашения колебаний увеличилась с 5 до 20 герц! А это уже совсем другое дело. Попутно электрогидравлическую систему, названную E-Active Body Control, совместили с фирменной «пневмой», а также с полным приводом, в то время как раньше такой тип шасси сочетался лишь с обычными пружинами и исключительно с задними ведущими колесами.

Впрочем, это самый продвинутый вариант подвески, и получат его далеко не все модификации. Точнее, пока только 3-литровая бензиновая версия GLE 450 мощностью 367 л.с. Да и то в качестве опции. Базовая подвеска – пружинная. Можно поставить также обычную пневматическую подвеску, без стереокамеры и электрогидравлики. Кроме того, поначалу станут выпускать еще три дизельных варианта: 2-литровый 245-сильный GLE 300 d и 3-литровые 350 d и 400 d, развивающие соответственно 272 и 330 л.с. Все они, кроме, ясное дело, GLE 450, могут довольствоваться пружинной подвеской или обычной пневматической.

Помимо уникального шасси в новом GLE и других новаций предостаточно. К примеру, здесь появилась новая система полного привода, позволяющая перебросить до 100% крутящего момента на одну из осей. Также следует отметить лучшую среди кроссоверов и внедорожников аэродинамику с коэффициентом сопротивления всего 0,29. И, конечно, сонм водительских ассистентов, следящих за всем и вся… Впрочем, в рамках одной публикации многого не перечислишь.

А какой у GLE теперь салон! Мультиконтурное кресло скрупулезно повторяет линии тела, геометрия посадки просто совершенна. Перед моими глазами планшет с двумя экранами, уже ставший привычным у современных моделей бренда. По свежей мерседесовской моде, недавно продемонстрированной моделью A-Class, у гаджета нет козырька, притом что он вписан в переднюю панель идеально.

Новый интерфейс MBUX, дебютировавший на A-Class, в GLE стал еще более продвинутым. Одна проблема – в него «зашито» так много, что методом тыка не распознаешь и десятой доли возможностей. Причем с каждым обновлением программного обеспечения функционал будет все больше расширяться.

Так, мне для знакомства с MBUX выделили специально обученного человека, и только с его помощью я узнал, что меню можно листать не только влево-вправо, но и вверх-вниз и что система распознавания жестов высвечивает на экране нужные символы еще до касания рукой. Более того, если, например, водитель решил активировать массаж сиденья, то на экране высветится именно его кресло, а если то же самое решит сделать пассажир, появится картинка пассажирского сиденья. Штурманский свет включается с приближением руки к внутрисалонному зеркалу. А с помощью разведения указательного и среднего пальцев активируется заранее выбранная функция. И это лишь вершина айсберга.

Нереальная реальность

Первым делом сажусь за руль самой мощной на данный момент версии GLE 450 с обычной пневмоподвеской. Удивительно, но уже в такой конфигурации кроссовер на 20-дюймовых колесах едет комфортнее, чем Mercedes-Benz S-Class на 18-дюймовых. Заявляю это со всей ответственностью, так как к месту теста меня подвозили именно на S-Class. Разве что раскачка в GLE сильнее за счет более высокого центра тяжести. Словом, комфорт потрясающий. И управляемость на уровне. Спортивной ее не назовешь, но надежность управления чисто мерседесовская, как и чувство релаксации. О таких вещах, как настройки рулевого управления, силового агрегата, коробки передач или тормозов, уже и не думаешь – просто отдыхаешь, наслаждаясь плавностью хода и тишиной в салоне.

Следующая модификация такая же, но уже с подвеской Е-АВС – самой продвинутой в мире на данный момент. Сказать, что машина едет идеально, было бы банально, но это самое точное определение из всех возможных. На волнистом извилистом шоссе контроль положения кузова потрясающий, и к чувству релаксации добавляется ощущение нереальности происходящего, потому что… так не бывает. GLE волшебным образом разглаживает не только волны, но и неровности, хотя их в американском штате Техас, где проходил тест-драйв, не много. Но, например, провалы асфальта при въезде на мосты и при съезде с них, куда версия с обычной «пневматикой» ухала всем «телом», не заметны вовсе, как и термостыки. И на этом автомобиле невольно увеличиваешь скорость – ведь кажется, что стоишь на месте!

Однако, назвать Е-АВС лучшей подвеской в мире я пока не могу. Самой технически совершенной – да, но лучшей ли – не знаю. Просто потому, что не было в Техасе привычных нам канализационных люков и жутких заплаток на дороге, да и стыки на американских мостах с нашими (как на московском ТТК) не сравнить. Более того, за два дня теста я не встретил ни одного «лежачего полицейского». Так что вердикт придется отложить до появления этой подвески в нашей стране. А вот с этим-то как раз проблемы.

С начала 2019 года в России продаются GLE 300 d, GLE 450 и GLE 400 d в фиксированных комплектациях и ценах. Версия 300 d стоит от 4 730 000 руб­лей, модификация с индексом 450 оценивается в 6 340 000 рублей и вариант 400 d – от 5 970 000 рублей. Подвеска у всех автомобилей исключительно пружинная, и заказать какие-либо опции нельзя. Связано это с началом локальной сборки под Солнечногорском. Впрочем, обещают, что для версии 400 d в будущем можно будет заказать и пневмоподвеску, и Е-АВС.

Но пока Е-АВС для этой версии не предусмотрена из-за отсутствия 48-вольтовой сети. Хотя в представительстве бренда нас уверили, что к моменту начала продаж сеть у модели появится и стоить автомобиль в данной комплектации будет в районе 7 800 000 рублей. Также говорят, что со временем станет возможен заказ и других опций, недоступных на данный момент.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLE 450 4Matic Габариты, мм 4924х1947х1772 Колесная база, мм 2995 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 630 Снаряженная масса, кг 2220 Тип двигателя L6 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 367/5500–6100 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1600–4500 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 255/50 R19 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 85