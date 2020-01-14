Способен ли новый «штутгартец» в простой фиксированной комплектации подавить своим авторитетом упакованного по полной программе представителя Вольфсбурга?

Несколько моделей Mercedes-Benz с недавних пор производятся в Московской области под Солнечногорском. И в связи с этой самой локализацией новейший кроссовер GLE предлагается большей частью в сильно ограниченных комплектациях, где можно выбрать только цвет кузова и салона. У Volkswagen такой проблемы нет: какие опции хочешь, такие и заказывай. Причем там, где заканчиваются цены на Touareg, на GLE они только начинаются – машины вот на этом стыке мы и протестировали.

Новый Mercedes-Benz GLE значительно прибавил в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения, при этом получил плавные, округлые формы, отчего смотрится упитанным и солидным. Volkswagen Touareg заметно уступает сопернику по высоте и кажется более широким и приземистым, а в результате выглядит подтянутым спортсменом.

Mercedes-Benz предлагается у нас с тремя силовыми агрегатами, два из которых турбодизельные: 2-литровый 245-сильный и 3-литровый 330-сильный. Бензиновый турбомотор имеет объем 3 л и развивает 367 л.с. Цены на модель начинаются с 4 730 000 рублей. Для желающих собрать автомобиль «под себя» есть только один вариант – та самая 330-сильная дизельная модификация в версии First Class по цене от 7 820 000 рублей. Соответственно, при добавлении опций стоимость будет только расти.

Начальный двигатель для Touareg – 2-литровый бензиновый наддувный, мощностью 249 л.с. За ним следуют: версия с 3-литровым турбодизелем той же мощности, а также модификация с бензиновым турбомотором объемом 3 л, развивающим 340 л.с. Цены стартуют с 3 499 000 рублей. Наш тестовый экземпляр самый навороченный, 340-сильный. Он стоит от 5 059 000 рублей. Соперничать с ним будет GLE с 2-литровым турбодизелем в комплектации Sport за 5 120 000 рублей. Цены, как видим, рядышком.

У кого больше?

Как заметно на примере наших подопечных, мода на планшеты вместо приборов и кнопок начинает приобретать гипертрофированные формы. Так, в GLE «приборка» и экран интерфейса (оба диагональю 12,3 дюйма) стоят рядом и объединены под одним стеклом. В Touareg электронные приборы тоже 12,3-дюймовые, а вот у расположенного справа от них монитора диагональное расстояние составляет аж 15 дюймов! Из-за этого экрана центральные дефлекторы системы вентиляции спрятались где-то далеко внизу, отчего могут дуть разве что в пупок.

К слову, до теста мы были уверены, что вновь будем ругать все эти сенсорные планшеты, так как на ощупь пользоваться ими невозможно, а в движении это небезопасно. Ан нет! Например, в Touareg пиктограммы на экране столь велики, что специально целиться в них и не нужно. В GLE картинки не такие крупные, зато для управления интерфейсом можно пользоваться трекпадами на руле или тачпадом на центральном тоннеле, что не отвлекает от дороги. То есть новые интерфейсы наконец стали не только модными, но и практичными. По крайней мере, в этих двух SUV. В Mercedes-Benz, кстати, экраны лишены козырька, но почти не бликуют. Экраны в Touareg тоже антибликовые, с матовым покрытием, хотя блики на них чуть заметнее.

Как мы уже отметили, тестовый GLE имеет фиксированную комплектацию, причем одну из самых доступных для модели. Поэтому передняя панель здесь пластиковая, а не кожаная, как у соперника. Впрочем, все равно интерьер «штутгартца» выглядит дорого и качественно собран. Единственное нарекание – к строчкам обшивки сидений: не очень они ровные. К отделке же «вольфсбургца» не придерешься.

Диапазоны регулировок руля и кресла у обоих рассчитаны на людей любого роста и комплекции. И профиль сиденья анатомический. Так что по удобству расположения за рулем мы ставим знак равенства. В Touareg из-за высокой передней панели посадка водителя кажется низкой, практически легковой, хотя в реальности она идентична GLE.

Сиденья второго ряда в Volkswagen мы признали бы отличными, если бы рядом не стоял Mercedes-Benz, в котором места для ног сантиметров на десять больше. GLE по этому параметру готов соперничать с представительскими седанами! А еще здесь может быть электрический наклон спинок, электрические шторки на окна и раздельный «климат», но… Только в вышеупомянутой версии First Class с 3-литровым турбодизелем, причем тогда цена автомобиля перевалит за 8 млн. Для нашей же модификации такие «вкусности» невозможны в принципе. При этом наш Touareg (за 5 млн с «копейками») имеет и наклон спинок (правда, механический), и раздельный «климат».

Багажники обоих похожи на бездонные пещеры, куда войдет все, что нужно и не нужно. Причем у Volkswagen «пещера» больше: при складывании дивана в Mercedes-Benz получается абсолютно ровная площадка, а у его конкурента – почти ровная. И тот и другой оснащены «докатками» – в GLE колесо лежит в накачанном состоянии, а в Touareg – в сдутом. Оба кроссовера оснащены электроприводом пятой двери.

Дьявол кроется в деталях

Как может показаться из технических характеристик, 245-сильный дизельный Mercedes-Benz должен без сопротивления «слить» 340-сильному бензиновому Volkswagen. Не тут-то было! Проблемы Touareg заключаются в ощутимых задержках на нажатие педали акселератора, которые не исчезают даже при включении «спортивного» режима. Поэтому SUV из Вольфсбурга воспринимается «тормознутым». Чтобы добиться интенсивного ускорения, приходится сильно давить на «газ» и выжидать после этого пару секунд. Сдается нам, что виноваты в этом экологические настройки двигателя.

Когда пересаживаешься в GLE, первое время учишься аккуратно обращаться с «газом». Представитель Штутгарта откликается на подачу топлива незамедлительно, и никакой «спортивный» режим не нужен. Автомобиль моментально набирает скорость и сохраняет бодрую тягу во всем городском диапазоне скоростей. Лишь на шоссе, на скоростях за «сотню», турбо­дизель теряет прыть. В городе же он чуть ли не на голову превосходит соперника. Единственное, что портит ощущения, – несолидный звук 4-цилиндрового мотора.

Настройки тормозов нам тоже больше понравились у GLE. Мерседесовская педаль отзывается на нажатие сразу, в то время как у Volkswagen отклики несколько ватные, отчего давить на тормоз приходится сильнее.

А вот рулевое управление, напротив, лучше в Touareg. Его баранка заметно острее (всего 2,2 оборота от упора до упора), при этом обеспечивает прекрасную обратную связь и логичное нарастание усилия при отклонении от нулевого положения. Более «длинный» руль GLE (2,8 оборота) сопротивляется, на наш взгляд, слишком рьяно – словно тугая пружина распрямляется. Что же касается быстроты и точности откликов на управляющие действия, то в этом плане автомобили идентичны.

Volkswagen управляется правильно: несильно сопротивляется при входе в вираж и четко стоит на дуге, демонстрируя отличный баланс шасси. Кроссовер надежно держит прямую на высокой скорости – правда, только при отсутствии колейности. В противном случае машина начинает отклоняться от курса, хотя коррекция труда не составляет.

Mercedes-Benz на колею не реагирует, четко следуя заданному направлению, а в крутые повороты заходит едва ли не более охотно. При этом GLE воспринимается гораздо более компактным, нежели Touareg, и габариты Mercedes-Benz ощущаются гораздо лучше. На узких извилистых дорогах Volkswagen кажется довольно-таки громоздким, в то время как его соперник чувствует себя в своей стихии. Крены великоваты у обоих, и спортсменами никого из них не назовешь, но если случится ехать быстро, то приятнее это делать на Mercedes-Benz.

Плавность хода у представителя Вольфс­бурга неоднозначна. По относительно ровному шоссе кроссовер буквально плывет на пневматической подвеске. Но стоит попасть под колеса заплаткам, канализационным люкам или выбоинам, как идиллия рушится и SUV начинает вздрагивать всем телом. Причем, что интересно, в «стандартном» режиме Touareg потряхивает меньше, чем в «комфортном», поэтому на наших дорогах «стандарт» предпочтительнее.

Mercedes-Benz в отличие от соперника на ровной дороге замечает микропрофиль и мелкие неровности. Но крупные дефекты дорожного полотна встречает собранно, упруго и бесшумно, вызывая ощущение непробиваемости шасси. То есть его подвеска всегда чувствует неровности, но встречает их во всеоружии. В результате GLE воспринимается более комфортабельным, несмотря на отсутствие пневматической подвески. При этом самые дорогие комплектации Mercedes-Benz с более мощными моторами оснащаются и «пневмой», и даже уникальной электрогидропневматической подвеской Е-АВС. Но опять-таки все это совсем в другом ценовом диапазоне.

По шумоизоляции в лидерах снова представитель Штутгарта. Причем у него нет двойных стекол (из-за особенностей фиксированной комплектации) и резина шипованная. Однако в салоне не слышно ни шин, ни других посторонних звуков. И даже двигатель если и напрягает, то только бюджетным 4-цилиндровым тембром, но никак не громкостью. Touareg с двойными стеклами и тихой «липучкой» тоже хорош, вот только шины в нем слышны гораздо сильнее.

За пределами асфальта Volkswagen имеет преимущество за счет пневмоподвески, с помощью которой можно увеличить дорожный просвет на пересеченной местности. В остальном больше решает выбор шин, так как оба автомобиля имеют в активе отлично настроенные системы полного привода, умело жонглирующие моментом между осями.

Благодаря более продвинутой комплектации тестовый Touareg оборудован множеством электронных ассистентов, которых GLE лишен по вышеозвученным причинам. Но системой автоматического экстренного торможения оснащены оба, причем работают эти функции по-разному. Если мерседесовская система в обычных условиях никак себя не обнаруживает, то Volkswagen периодически «шугается» где ни попадя. К примеру, в поворотах электроника реагирует на людей, идущих по тротуару, и поднимает панику с помощью звукового сигнала и соответствующей картинки на проекционном дисплее и приборной панели. А один раз Touareg «испугался» так, что даже активировал автоматический тормоз, причем очень резко.

Подведем итоги. На наш взгляд, «пакетный» Mercedes-Benz GLE оказался более цельным автомобилем, чем «навороченный» Volkswagen Touareg. Даже несмотря на весьма ограниченную комплектацию, представитель Штутгарта выиграл сравнительный тест, продемонстрировав более просторный салон и более гармоничные ходовые качества. Видать не зря в сопоставимых комплектациях он оценивается гораздо дороже. И мы бы доплатили, потому что, невзирая на победу, этот «фиксированный» Mercedes-Benz GLE оставил у нас ощущение недосказанности.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLE 300 d 4Matic Габариты, мм 4924х1947х1772 Колесная база, мм 2995 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 630 Снаряженная масса, кг 2165 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, см³ 1950 Макс. мощность, л.с./об/мин 245/4200 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1600–2400 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 225 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,4 Объем бака, л 56

Технические характеристики Volkswagen Touareg 3.0 TSI 4Motion Габариты, мм 4878х1984х1717 Колесная база, мм 2904 Диаметр разворота, м 12,2 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 810 Снаряженная масса, кг 2040 Тип двигателя V6 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5300–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 450/1340–5300 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 Расход топлива (средний), л/100 км 9,1 Объем бака, л 75