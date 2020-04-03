Что будет, если S-class оденется как внедорожник

Он замер на обледеневшем подъеме с уклоном градусов в тридцать, высунув на дорогу бампер и цепляясь за край асфальта передними колёсами. А я уже жалел, что съехал в овраг, поснимать GLS у кромки замерзшего озера.

Надо было сообразить, что вход-то – рубль, а выход – два: взлететь обратно наверх с разгону не получится: склон закрывает обзор, и в верхней точке придется затормозить, чтобы не вылететь неожиданно поперек движения и не ударить кого-то в бок. Притормозил… «Висим» на передних колесах, ждем. Но вот дорога свободна, нога на акселераторе, короткий рык – и 330 сил и 700 Нм, которые начинаются уже с 1200 оборотов, выносят двухсполовинотонный внедорожник на ровный асфальт, словно бумажный кораблик. Коллеги, сравнивавшие эту 2,9-литровую «шестерку» на тяжелом топливе с бензиновой 3-литровой, уверяют: бензин лучше, дизельный GLS «не едет». Друзья, вы хотите сказать, с бензиновым он едет еще лучше?!

Рядный 6-цилиндровый двигатель OM656 – по заявлению компании, самый мощный дизельный двигатель в истории Mercedes-Benz. В зеркалах его цилиндров использовано покрытие, применяемое в двигателях «мерседесовских» болидов «Формулы 1», – оно снижает трение и повышает износоустойчивость. Спортивности двигателю добавляет двухступенчатый турбонаддув с последовательным размещением турбин, меньшая турбина – с изменяемой геометрией. Пьезофорсунки и уникально высокое, достигающее 2500 бар, давление в системе прямого впрыска Common Rail снижает образование сажи и уровень шума. Впервые в мире в двигателе легкового автомобиля применены ступенчатые камеры сгорания: воздух используется эффективнее, тепловая нагрузка на отдельные детали снижается, скорость сгорания и КПД повышаются.

Дисклеймер

Дорогие участники дорожного движения, соседи по потоку! Знайте, когда человек, управляющий таким автомобилем, как GLS, быстро вас обгоняет или резко, как может показаться, маневрирует – это не потому что он какой-то особенный хам. У него под капотом столько дури, что его возможности с вашими просто несравнимы. Паспортный разгон до 100 км/ч – 6,4 секунды. От 80 км/ч до 120 км/ч – 5,62 секунды в режиме Eco, меньше 4 секунд в режиме Sport. GLS не спортивный, конечно, автомобиль, но его преимущество – колоссальное. Поэтому не думайте плохого, у нас просто очень много сил.

Искренне ваш, водитель GLS.

Доводчик бесшумно закрывает за тобой дверь, надежно отрезая от уличного шума. На водительском месте GLS ощущаешь себя немного рулевым танкера, только весь танкер, весь автомобиль – не впереди, как у рулевого, а сзади тебя. GLS – большой автомобиль, и только оглянувшись с водительского места назад, понимаешь, насколько. Водитель не обделен пространством, но максимум его колесной базы в 3,135 метра отдано пассажирам второго ряда – как и положено в S-классе. Там тот же ассортимент регулировок, что и на переднем ряду: такой же комплект рычажков на дверной карте, изображающих сиденье в миниатюре. Но вот алгоритм проникновения на третий ряд довольно прихотливый: в одном месте потянуть петлю, в другом нажать кнопку… Логика есть, но она неочевидная.

Глядя вперед, видишь почти во всю ширину торпедо, «от уха до уха», огромный горизонтальный «телевизор», на котором собрано все – цифровая приборная панель, тачпад с контроллерами управления климатом и медиасистемой, картинкой со всех камер, – очень качественной, матовой, но четкой. Передняя камера автоматически включается, реагируя на даже медленное внешнее движение, например, когда в пробке перед тобой медленно встраивается автомобиль – видимо, воспринимает помеху как начало парковки.

Поиск функции mute, – мое обычное «проверочное слово», тест на интуитивную логичность интерфейса, – проходится моментально: нажим на барашек volume на центральном тоннеле отключает звук медиасистемы. Очень хорошо, что эта функция, как и многие другие, сдублирована: барашек с такими же полномочиями есть на правой спице руля, есть и третий вариант – выключить звук через центральный дисплей. Справа под рулем фирменная мерседесовская кочерга АКПП, на «грибок» под правой рукой на тоннеле давить бесполезно, это просто упор для руки (иногда банан – просто банан), чтобы легче управлять тачпадом на центральном тоннеле. Багажник открывается-закрывается с ноги – или кнопкой в салоне, тут это важно, пять с лишним метров длины, каждый поход к заднему бамперу превращается в небольшое путешествие.

Большой

Вот он стоит, с трудом втиснувшись в свободное место у подъезда, и видно, что GLS в полтора раза больше своего соседа. У подъезда ставят максимум GLE, а этот, стоимостью 8,4 млн рублей, из другой жизни, ему даже во дворе элитного жилого комплекса места нет (проверено), он должен быть прописан или в подземном паркинге, или у загородного дома. А днем в Москве его среда обитания чаще всего – за шлагбаумом на офисной парковке, причем, на начальственном месте. Стандартное городское парковочное место у бортика, от одной метки до другой, он займет почти целиком, оставит всего 8 сантиметров.

Велик ли он в городском потоке? На ходу совершенно не чувствуется. Понятно, что это эффект большого автомобиля со звездой на радиаторе, все расступаются, GLS ровня Lexus 570. Но по управляемости Lexus LX – корова на льду. А тут ощущение, что рулишь легковым автомобилем. Эти 6 с чем-то секунд до сотни – это вау, затылок вжимается в подголовник. Во-вторых, девятиступенчатый G-TRONIC – это практически бесступенчатая смена передач. Ровный, плавный, «тепловозный» разгон.

Успокаивающий

GLS – персональная капсула релакса даже для водителя, не говоря уж о пассажирах. И даже путешествие в пробке – не раздражает. Перестаешь куда-то торопиться, едешь, буквально физически ощущая запас мощности под педалью и силовой агрегат под капотом. Если надо, поедем быстро, но этого даже не заметим. Звуки улицы доносятся откуда-то издалека. Уютно шумит климатическая установка. Правда, одной рукой расслабленно не порулишь: в центре приборной панели начинает мигать красная пиктограмма, руль с лежащими на нем руками. Но общий антураж – камин, комфорт. Не хватает стаканчика односолодового виски. Когда маркетинговая формула точная, она работает. Ген бренда – «никуда не спешим, если надо – выдадим все, чем владеем, моментально». Ощущение «ты в Mercedes-Benz, тебе уже не нужно никуда торопиться», сидя за рулем GLS, впитываешь просто всеми порами.

Борис Гребенщиков рассказывал, как однажды был в гостях у Лу Рида в Нью-Джерси, когда легендарный глэм-рокер записывал в домашней студии очередной альбом. И делал это на такой громкости, что можно было чувствовать звук буквально кожей. Акустике Burmester в салоне GLS не приходится «перекрикивать» мотор ни в одном из режимов его работы, и здесь можно слушать музыку именно так, как настоящие меломаны – не ушами, а всем телом, на максимуме громкости и без искажений.

Производитель уверяет, что ставил задачей свести неприятные шумы в GLS к минимуму, а приятные – наоборот, вывести на передний план. Громкость акустической системы адаптируется к скорости автомобиля; инженеры специально заглушали шум кондиционера, стеклоподъемники, приводы регулировки сидений, сдвижной люк, вентиляторы на блоках управления и электронных компонентах; отдельно поработали над звуком открывания-закрывания дверных замков и даже перчаточного ящика.

Ям с острыми краями просто не существует в природе. На эталонно проблемном участке M8 перед Пушкино, где строят развязку и эстакаду, обычно притормаживаешь, – на GLS проезжаешь, ничего не замечая, несмотря на 21-е диски и 45-процентный профиль шин. Но если вертикальные колебания подвеска гасит прекрасно, то горизонтальные почему-то доносятся в салон – в очень странном виде: на фоне 100-процентного благолепия есть ощущение легкого пошатывания, ерзания подвески. Комфорту это не мешает, просто чувствуешь, что где-то глубоко внизу, под кузовом, совершаются какие-то незначительные горизонтальные перемещения. И заодно уж о мелочах – пробег GLS чуть больше 6000 километров, а сзади в салоне уже что-то поскрипывает.

Если кто-то, планируя покупку автомобиля минимум за семь миллионов рублей, интересуется расходом топлива GLS, то в смешанном цикле это 11 литров на сотню, при активном педалировании доходит до 14, а при 90 км/ч на автопилоте – чуть меньше 10 литров. То есть, 90-литрового бака по трассе точно хватит до Костромы и обратно. GLS – мягкий гибрид, mild hybrid, который опознается по сектору цвета морской волны с надписью charge на расходомере в правом окне цифровой приборной панели, в режиме Eco при торможении и включении рекуперации этот сектор подсвечивается и надпись тоже. В других автомобилях индикатор еще показывает, сколько ты литров сэкономил, GLS такая мелочность претит. Рекуперация опознается также по наличию системы старт/стоп со второй 48-вольтовой бортовой электросетью и стартером-генератором. Система старт/стоп тоже по-мерседесовски комфортная, никуда не торопится.

Продвинутый

После выезда из пресс-парка буквально через полкилометра движения в пробке по дождливой Ленинградке в центре приборного щитка загорается гирлянда желтых огней: «В настоящее время нет доступа, радарные датчики загрязнены». И все, нет ни активного круиз-контроля, ни системы удержания в полосе, ни системы контроля слепых зон, ни системы автоматического экстренного торможения – эти четыре функции отключены. Но в ясную погоду GLS демонстрирует все, на что способен его адаптивный круиз-контроль. Он не только следит за разрешенным лимитом скорости, но и сам ускоряется на участке, где 80, сам тормозит на участках с ремонтом, где стоит временный знак 40. В мире камер и штрафов – автомобиль будущего. Правда, иногда GLS «промахивается» – решает, например, что на Ярославке разрешены 110 км/ч и ускоряется.

В целом положиться на активный круиз-контроль GLS можно, но это очень раздражает окружающих. Потому что кто же у нас ездит вровень со знаками? Плюс 18 км/ч к разрешенной скорости. И вот уже сзади сигнал, сначала робкий, потом настойчивее. Но сладкий яд «мерседесовской» расслабленности уже проник в кровь, так что – ребята, сигнальте, обгоняйте, делайте, что хотите, – мне это совершенно неважно. Ну нет шансов. У вас.

Резюме

В режиме Offroad автомобиль поднимается над дорогой до 306 мм – и открывает взору довольно беззащитные трубки пневмоподвески в арках передних колес. Но будем честны: кому это важно, кто будет на этом автомобиле всерьез месить бездорожье? Здесь лифт подвески нужен на очень короткое время, чтобы справиться с единичной экстренной ситуацией (см. начало текста). А базовая задача – комфортно доставлять водителя и четырех-шестерых пассажиров к месту назначения. И с ней GLS справляется превосходно.

Но чем больше смотришь на окружающую действительность, тем больше с каждым следующим днем кажется, что этот автомобиль – часть какого-то другого мира. Из текущей действительности он выпадает. И своего владельца GLS извлекает из повседневной реальности и помещает в какую-то другую – в этом его основная задача. Точно такая же, как у S-class, просто у GLS другой форм-фактор – S-class во внедорожном исполнении.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLS ГАБАРИТЫ, ММ 5207x1956x1823 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3135 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215-306 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 355/2400 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2490 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R6, дизель, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2925 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 330 при 3600-4200 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 700 при 1200-3000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-ст., автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 238 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,9