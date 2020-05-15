Проверяем, как помогают технологии новому немецкому кроссоверу в споре с легендарным английским «аристократом»

Казалось бы, парадоксально, но факт остается фактом: в транспортном потоке новый Mercedes-Benz GLS… совсем не уважают. Вот прямо совсем! Я вежливо включаю сигнал поворота, желая перестроиться в соседний ряд съезда с главной дороги, и вижу в зеркало, как Nissan Qashqai специально ускоряется, чтобы ни в коем случае не пропустить меня. Когда же японский кроссовер проезжал мимо, то сидящая за его рулем дама та-а-а-а-к зыркнула на меня, что я чуть руль из рук не выпустил! А у водителя едущей следом российской легковушки, тоже ударившего по «газам», глаза буквально кровью налились от ненависти, а по губам я распознал нечто нецензурное. В общем, я вдруг осознал, что перестраиваться мне не очень-то и надо, выключил поворотник и покатил в своем ряду – ничего страшного, на следующем перекрестке поверну…

Но надо заметить, что за время теста я в схожие ситуации попадал регулярно. Может, просто никто не знает, что это новый Mercedes Benz GLS? Или тут классовая ненависть? Однако с более дорогим Range Rover такое невозможно в принципе – его уважают (или боятся?) все! Недаром он полгода назад стал у нас победителем сравнительного теста с BMW X7 и Lexus LX. Так сможет ли новый Mercedes-Benz одолеть признанного «царя горы»? Сейчас выясним.

Российская специфика

Mercedes-Benz GLS в связи с локализацией сборки в Подмосковье особого выбора не предоставляет. Двигателей всего два: дизельный (330 л.с.) и бензиновый (367 л.с.). Каждая модификация идет в трех комплектациях, причем две из них фиксированные (выбрать можно только цвет кузова и салона). Стартовая дизельная версия стоит 7 180 000 рублей, бензиновая – 7 380 000. И лишь наиболее дорогая комплектация – First Class – поз­воляет собрать автомобиль под себя. Но она выпускается в Америке. За эту версию просят 9 140 000 рублей (если не заказывать дополнительные опции), причем независимо от двигателя.

Впрочем, надо сказать, что ограниченный выбор модификаций и комплектаций неизбежен при локализации сборки и со временем вариантов у нас станет больше. К тому же все комплектации подбираются с учетом пожеланий российских покупателей. Зато факт начала производства в России означает, что бренд пришел к нам всерьез и надолго.

В вариантах Range Rover сам черт ногу сломит, выбор – на любой вкус и цвет. Тут два турбодизеля, развивающие 249 и 339 л.с., а также два бензиновых мотора в четырех вариантах мощности: 360, 400, 525 и 565 л.с. К тому же английский внедорожник имеет два разных кузова: стандартный и удлиненный на 200 мм. Самая доступная модификация, оснащенная 249-сильным турбодизелем, оценивается дороже 330-сильного дизельного GLS – минимум 7 318 000 рублей. И чем дальше, тем дороже: 565-сильный вариант стоит уже от 12 404 000 рублей, причем речь идет о стандартной колесной базе. Удлиненные версии примерно на 700 000–1 300 000 рублей дороже своих «коротких» аналогов.

Для сравнительного теста мы подобрали наиболее близкие по цене дизельные модификации. Mercedes-Benz GLS 400 d заметно мощнее Range Rover TDV6 (330 л.с. против 249 л.с.), но в сопоставимых комплектациях обойдется покупателю дешевле. Пожалуй, неплохая заявка на победу.

Роскошь – не порок!

Внешний вид Range Rover, на наш взгляд, остается почти эталонным для большого внедорожника. Отличные пропорции, безупречный стиль и неподражаемая харизма словно насмехаются над потугами многих конкурентов создать нечто подобное. Вот и новый Mercedes-Benz GLS – крупный, округлый и солидный, но на фоне «англичанина» смотрится как-то… привычно, что ли. Может, поэтому его и не пропускают?

Салон «немца» в передней части ничем не отличается от младшей по рангу модели GLE. Унификация рулит! Впрочем, выглядит он отменно. Огромный двойной экран без козырька не бликует, а его графика претендует на лидерство в мировой автоиндустрии. Новейший интерфейс MBUX интуитивно понятен, хотя за пять минут его не изучишь. Мини-тачпады на рулевом колесе, управляющие «приборкой» и центральным экраном, позволяют в движении вообще не снимать рук с баранки. При этом многими функциями, например «климатом» и «музыкой», можно управлять голосом. Единственное, что удивило, – пластиковые солнцезащитные козырьки. Конечно, комплектация фиксированная, но ведь и цена машины – более семи «лимонов»...

Салон английского соперника подобных проколов не допускает. Кожа в нем выглядит дороже, деревянных панелей больше, а пластиковых элементов, наоборот, меньше. Но по эргономике Range Rover уступает, причем основательно. Меню «британца» не столь понятное, графика попроще, а экран куда меньше по размерам и к тому же бликует, несмотря на наличие регулировки угла наклона.

Кресло водителя у Range Rover мягкое, посадка высоченная. Количество регулировок удовлетворит любого. В Mercedes Benz сидишь за рулем ниже, кресло имеет более плотную набивку и крепче держит в поворотах, а диапазон его регулировок даже шире, чем у соперника. Где удобнее – воп­рос. Пожалуй, все зависит от личных предпочтений.

По запасу пространства для ног на втором ряду GLS – однозначный лидер. Места почти столько же, сколько в представительских седанах с удлиненной колесной базой! Так, человек ростом 180 см при посадке «сам за собой» имеет около 30 см свободного пространства перед коленями. При таких же настройках переднего сиденья в Range Rover остается всего 12 см. Интересно, что удлиненная версия «британца» обладает увеличенным на 18 см пространством для ног задних пассажиров. Видать, проектировщики салона GLS за ориентир брали именно ее. Вот только, как мы уже отметили, за удлиненную версию Range Rover придется доплатить кругленькую сумму, а Mercedes-Benz всегда такой.

Места второго ряда «немца» могут быть выполнены в виде цельного дивана либо двух раздельных кресел. В обоих случаях спинки имеют электрорегулировку угла наклона. Диван удобнее, потому что есть широкий центральный подлокотник, а у раздельных кресел подлокотники совсем узенькие. Раздельные сиденья стоит заказывать, если необходим проход на третий ряд. Да-да, GLS предлагается в 6- либо 7-местном варианте, причем на «галерке» могут разместиться и взрослые, хотя условия там почти спартанские. Зато детям – раздолье. То есть немецкий кроссовер может выступать как в роли представительского, так и семейного автомобиля.

Тестовый «британец» оборудован задними сиденьями повышенной комфортности. Они мягче и лучше спрофилированы, чем у соперника. Правое кресло оборудовано выдвижной подставкой для ног. Правда, чтобы устроиться здесь по-королевски, переднее сиденье нужно задвинуть практически под переднюю панель, а его спинку наклонить по-максимуму вперед. Понятно, что там (спереди) в этом случае уже не сможет сесть никто. С другой стороны, в длиннобазной версии такая оттоманка будет в самый раз. Чтобы получить похожие кресла в GLS, придется подождать версию Maybach, которая в ближайший год появится в продаже, и там, кстати, места для ног будет еще больше.

Ехать или плыть?

Наши соперники имеют под капотами турбодизельные двигатели, причем оба – 3-литровые и 6-цилиндровые. Но мерседесовский агрегат, как видно из технических характеристик, форсирован гораздо сильнее. Его 330 л.с. разгоняют 2,5-тонный автомобиль совершенно без натуги. Более того, при трогании с места и на незначительных скоростях педаль акселератора столь чувствительна, что GLS отвечает на подачу топлива резче, чем от него ожидаешь. Мы бы даже сказали, что это не по-мерседесовски.

Отклики на «газ» у английского внедорожника плавные, особенно при трогании с места. Чувствуется небольшая заминка, которая исчезает в «спортивном» режиме работы «автомата». То есть лучше сразу пере­ключиться в «Спорт» и в нем и оставаться. На плавность разгона это не влияет, зато связь по педали становится образцовой. На наш взгляд, тяжелой машине внушительных размеров такие настройки подходят больше. Что же касается мощности и тяги, то 249 л.с. нам ни разу не показалось мало.

По интенсивности разгона «британец» уступает «немцу», но по ощущениям все же не так много, как говорят паспортные данные. А еще технические характеристики рассказывают, что Range Rover расходует меньше топлива, однако тут, как говорится, неувязочка вышла. Дело в том, что при обычной городской езде Mercedes-Benz оказался заметно экономичнее соперника: он расходовал в среднем 10 л на 100 км, в то время как английский внедорожник показывал все 12 л! И это при том, что быстрый набор скорости – вообще не про Range Rover. Трудно найти в управлении более спокойный и вальяжный автомобиль. Даже если ты куда-то спешишь, сев в этот внедорожник, вдруг перестаешь торопиться. Подождут!

Замедленные реакции на поворот руля, крены в поворотах и общее ощущение роскоши и комфорта напрочь отбивают желание суетиться. Машина доставляет наслаждение своим антиспортивным поведением. Единственное нарекание – тяжеловатый руль в парковочных режимах.

Причем управляется автомобиль отлично, просто быстроты реакций от него ждать не стоит. Курсовая устойчивость прекрасная, да и в поворотах машина ведет себя понятно и предсказуемо. Подвеска «англичанина» мягко покачивает седоков, слегка «брыкаясь» на канализационных люках и выбоинах. Но вздрагивания кузова не критичны и не портят ощущения высочайшего комфорта. И шумоизоляция на высоте.

Mercedes-Benz совсем другой. Кузов не раскачивается на волнах, так как подвеска у «немца» заметно плотнее. Настолько, что можно говорить о некотором азарте прохождения виражей. Более тугой (хотя на парковке более легкий) и короткий руль позволяет быстро менять направление движения. По извилистой дороге автомобиль движется довольно юрко (с учетом габаритов, естественно) и очень точно. Курсовая устойчивость еще лучше, чем у соперника.

И с комфортом порядок. Как и Range Rover, немецкий кроссовер не жалует резкие неровности, но проходит их более плотно и упруго: дорожную «мелочь» Mercedes-Benz почти не замечает. То есть по плавности хода наши конкуренты практически равны, разница разве что в ощущениях: «англичанин» покачивается как яхта, а «немец» дорожные волны игнорирует. Осталось проверить, как GLS поедет с инновационной электрогидропневматической подвеской Е-АВС, сканирующей неровности, ее в качестве опции можно заказать для комплектации First Class. Что же касается шумоизоляции, то наши соперники очень тихие, хотя оба слегка гудят широкой резиной.

На грунтовой дороге Range Rover в плавности хода выигрывает, поскольку обладает заметно большими ходами подвески. Там, где Mercedes-Benz уже трясет, «британец» продолжает ехать мягко. На бездорожье пасьянс опять раскладывается не в пользу «немца» как по причине геометрической проходимости, так и по насыщенности внедорожными электронными системами, где Range Rover лидер. Однако, если бы английский автомобиль был в длиннобазной версии, а «немец» оснащался подвеской Е-АВС, еще неизвестно, чья бы взяла.

Подведем итоги. Mercedes-Benz GLS просторнее, эргономичнее, мощнее, экономичнее и при этом дешевле соперника. Range Rover отвечает более роскошным салоном и лучшими способностями на бездорожье (в данной комплектации). Так что математически плюсов больше у немецкого кроссовера. Что же касает­ся пластиковых солнцезащитных козырьков, то мы обязательно обратим на них внимание производителя, думаем, что на подобных мелочах легендарный бренд экономить все-таки не станет. Глядишь, к тому времени и россияне вспомнят, что таким машинам принято уступать место на дороге. Впрочем, математика математикой, а стиль и харизму никто не отменял. И в этом плане Range Rover по-прежнему впереди других.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic Габариты, мм 5207х1956х1823 Колесная база, мм 3135 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 355 Снаряженная масса, кг 2490 Тип двигателя L6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2925 Макс. мощность, л.с./об/мин 330/3600–4200 Макс. момент, Нм/об/мин 700/1200–3000 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 238 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9 Объем бака, л 81

Технические характеристики Land Rover Range Rover TDV6 Габариты, мм 5000х2073х1869 Колесная база, мм 2922 Диаметр разворота, м 12,3 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 707 Снаряженная масса, кг 2328 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3500–4250 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1500–2500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 209 Время разгона 0–100 км/ч, с 8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 86

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.