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3 авг 2023

3 Августа 1952 года состоялся дебют Mercedes-Benz 300 SL

3 Августа 1952 года состоялся дебют Mercedes-Benz 300 SL
Автор фото: фирма-производитель

В этот день 1952 года на Гран-при Германии дебютировал гоночный автомобиль Mercedes-Benz W194, серийная версия которого в будущем обзаведется названием 300 SL

Создание спортивного автомобиля началось в 1951 году под руководством Рудольфа Уленхаута. В результате был разработан самый большой на тот момент двигатель Mersedes: рядный 6-цилиндровый мотор M194 объемом 2996 см. куб. с первой в мире системой непосредственного впрыска топлива. Максимальная мощность мотора составляла 215 л.с. при 5800 об/мин. (позже мотор был форсирован до 240 л.с. при 6000 об/мин). Именно с этим мотором Mercedes-Benz W194 одержал множество побед в ходе гоночного сезона 1952 года. Тогда автомобиль и получил свое культовое прозвище “Gullwing” (“Крыло чайки”) в связи с тем, что двери открывались наверх.

Идея создания серийной версии Mercedes-Benz 300 SL принадлежит американскому автомобильному дилеру Максу Хоффману. Изначально 300 SL выпускался в кузове Купе (1945-1957 гг), а позже уже в кузове Родстер (1957-1963 гг.). Всего было выпущено 1400 и 1858 экземпляров соответственно. Фактическим приемником 300 SL в 1963 году стала модель W113.

При написании новости использовалась информация:
emercedesbenz, motor

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