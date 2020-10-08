Автомобили Mercedes-Benz лишатся «механики»

Компания Mercedes-Benz перестанет оснащать свои автомобили механическими коробками передач. Об этом глава исследовательского департамента компании Маркус Шефер заявил журналисту Грегу Кейблу из британского издания Autocar

Как следует заявления Шефера, опубликованного в Твиттере журналиста Autocar, фирма пошла на этот шаг, стремясь сократить расходы в тех областях, где это имеет наибольший смысл.

Число традиционных ДВС также планируется уменьшить. Моторная гамма Mercedes-Benz сохранит только 30% от нынешнего объёма двигателей к концу десятилетия. Упомянул Шефер и о планах по значительному сокращению базовых платформ: это сделает процесс разработки новых моделей заметно дешевле.

Сэкономленные средства (постоянные расходы компании должны уменьшиться на 20%) Mercedes-Benz планирует направить на разработку экологически чистых моделей. Шесть новых электромобилей будут представлены уже в ближайшее время.