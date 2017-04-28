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28 апр 2017

Daimler будет использовать рентген на краш-тестах

Daimler будет использовать рентген на краш-тестах
Автор фото: Daimler

Концерн Daimler AG будет использовать в краш-тестах рентгеновское излучение. Соответствующая технология была разработана компанией совместно с Институтом динамики быстротекущих процессов общества Фраунгофера

При проведении краш-тестов будут применяться скоростные рентгеновские лучи, которые позволят специалистам компании увидеть все процессы, которые происходят с автомобилями во время ударов, «изнутри».

Обработанные данные планируется использовать в компьютерной модели, которая позволит увеличить точность проводимых испытаний и еще до их проведения предсказать поведение тех или иных элементов конструкции автомобилей.

Также, на основе исследований, в Daimler AG намерены создать компьютерные модели человека, которые смогут гораздо точнее показывать возможные травмы, нежели привычные манекены. А виртуальные  краш-тесты со временем должны превзойти реальные по достоверности полученных данных.

Новые технологии будут применяться при разработке моделей Mercedes-Benz и smart.

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Daimler

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