Двигатели приходят и уходят

Mercedes-AMG прекращает производство седана S-Класса с двигателем V12 из-за ужесточения экологических требований. В качестве прощального жеста производитель изготовит 130 экземпляров седана S65 Final Edition

Как и подобает автомобилю особой серии, флагманский седан будет обладать некоторыми отличительными чертами. Так, внешне машину легко опознать по черной окраске, дискам и декоративным элементам медного цвета, матовым центральным стойкам и глянцу, обрамляющему элементы выхлопной системы. В салоне роскошь - отделка черной кожей наппа с медной прострочкой. Все декоративные элементы выполнены из углеволокна, а довершает картину памятная табличка с номером экземпляра. Еще одна, правда, уже с именем сборщика двигателя, располагается под капотом. Пару слов о двигателе: это V12 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с.

Что касается оснащения, то вопросов оно не вызывает. Центральная удлиненная консоль, сиденья с 12 электромоторами, панорамная крыша Magic Sky Control: вот лишь немногое из оборудования салона. Также на спецверсию устанавливается сиденье Executive для переднего пассажира. Его особенность в подставке для ног и возможности наклона спинки на угол до 43,5 градусов. Кроме того, будущие владельцы, в качестве бонуса, получат фирменный чехол на кузов.