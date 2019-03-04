Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2019

Двигатели приходят и уходят

Двигатели приходят и уходят

Mercedes-AMG прекращает производство седана S-Класса с двигателем V12 из-за ужесточения экологических требований.  В качестве прощального жеста производитель изготовит 130 экземпляров седана S65 Final Edition

Как и подобает автомобилю особой серии, флагманский седан будет обладать некоторыми отличительными чертами. Так, внешне машину легко опознать по черной окраске, дискам и декоративным элементам медного цвета, матовым центральным стойкам и глянцу, обрамляющему элементы выхлопной системы. В салоне роскошь - отделка черной кожей наппа с медной прострочкой. Все декоративные элементы выполнены из углеволокна, а довершает картину памятная табличка с номером экземпляра. Еще одна, правда, уже с именем сборщика двигателя, располагается под капотом. Пару слов о двигателе: это V12 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с.

Что касается оснащения, то вопросов оно не вызывает.  Центральная удлиненная консоль, сиденья с 12 электромоторами, панорамная крыша Magic Sky Control: вот лишь немногое из оборудования салона. Также на спецверсию устанавливается сиденье Executive для переднего пассажира. Его особенность в подставке для ног и возможности наклона спинки на угол до 43,5 градусов.  Кроме того, будущие владельцы, в качестве бонуса, получат фирменный чехол на кузов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLC 2020

Обновляемся по-немецки

28 февраля 2019
Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz может прекратить производство купе и кабриолета S-Class

28 февраля 2019
Mercedes-Benz EQC 2020

Перебои с электричеством

26 февраля 2019
Mercedes-Benz C-class 2018

Немецкая нестабильность

22 февраля 2019
Mercedes-Benz SLC Final Edition 2019

Прощай, кабриолет!

20 февраля 2019

Немецкий максимум

18 февраля 2019

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"
Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести
Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся
Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 9 0 5