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20 май 2022

Электрический «Гелендваген» получит уникальные батареи

Электрический «Гелендваген» получит уникальные батареи

В Mercedes-Benz уже неоднократно заявляли, что электрический G-Class будет построен на пике технологий. Теперь производитель раскрывает и некоторые подробности.

В этот раз мы поговорим о батареях. Mercedes установит уникальные аккумуляторы, которые создадут в партнерстве с компанией Sila. Их преимущество в следующем – вместо графита будет использоваться кремний. Замена вещества повысит плотность батарей (без какого-либо ущерба для безопасности).

Использование кремния положительно скажется и на размере блока питания - его попросту получится сделать гораздо компактнее и легче, что положительно скажется на конструкции самого автомобиля. Отметим, что электродвигателей у внедорожника будет четыре, ёмкость аккумуляторов топовой версии превысит 100 кВт·ч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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