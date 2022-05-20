Электрический «Гелендваген» получит уникальные батареи

В Mercedes-Benz уже неоднократно заявляли, что электрический G-Class будет построен на пике технологий. Теперь производитель раскрывает и некоторые подробности.

В этот раз мы поговорим о батареях. Mercedes установит уникальные аккумуляторы, которые создадут в партнерстве с компанией Sila. Их преимущество в следующем – вместо графита будет использоваться кремний. Замена вещества повысит плотность батарей (без какого-либо ущерба для безопасности).

Использование кремния положительно скажется и на размере блока питания - его попросту получится сделать гораздо компактнее и легче, что положительно скажется на конструкции самого автомобиля. Отметим, что электродвигателей у внедорожника будет четыре, ёмкость аккумуляторов топовой версии превысит 100 кВт·ч.