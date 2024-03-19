Электрический Mercedes-AMG создаст конкуренцию Porsche Taycan

В интернете были опубликованы первые изображения нового электрического Mercedes-AMG, но подробной информации о будущем автомобиле нет

Пока это только прототип, который на данный момент проходит испытания. К тому же, внешний облик скрывается под фирменным камуфляжем. Однако на фотографиях видно, что модель получит 5-дверный кузов в стиле фастбэк. Сзади есть активный спойлер и блоки фар с тремя круглыми элементами (похожие были на концепте Vision AMG 2022 года).

В основе конструкции платформа AMG.EA. Вероятно, автомобиль получит электромоторы производства британской компании Yasa, а батареи американского производства Sila. Предполагается, что суммарная мощность электрической силовой установки составит более 1000 л.с.