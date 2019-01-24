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24 янв 2019

Купи машину, а опции потом

Купи машину, а опции потом

Бывают ситуации, когда человек покупал себе автомобиль и экономил на оснащении. Либо забывал об опциях, а потом жалел об этом упущении. В Mercedes решили исправить эту несправедливость

Теперь клиенты марки могут спокойно докупить недостающие опции уже в процессе эксплуатации автомобиля. Правда, речь идет только о следующих моделях: A-Class (седан/хэтчбек), B-Class (хэтчбек) и GLE (кроссовер) и, строго говоря, даже не о технических дополнениях, а лишь о расширении функционала медиасистемы.

Интересно, что владелец может добавить все необходимое самостоятельно, буквально на экране развлекательного комплекса. Ему достаточно лишь иметь учетную запись, именно она и обеспечит возможность приобрести дополнительные функции в магазине Mercedes meStore, который доступен для просмотра в информационно-развлекательной системе MBUX.

Представители компании говорят о большом потенциале подобной практики. Благодаря этим нововведениям вырастет цена на автомобиль при перепродаже, ведь новый владелец уже сам сможет обновить функционал. 

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, CarsWeek

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