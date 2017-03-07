Mercedes-Benz показал в Женеве Mercedes-AMG GT Concept, который, в перспективе должен составить конкуренцию спортивным четырехдверным седанам и от Porsche, Maserati и Aston Martin

Технической информации о новинке пока немного, известно только то, что под капотом концепта установлена гибридная силовая установка, состоящая из четырехлитрового бензинового V8 и электромотора. Суммарная мощность составляет 805 л.с. Представители Mercedes-Benz уверяют, что до 100 км/ч такой автомобиль может разогнаться менее, чем за три секунды!

Перспективы серийного производства Mercedes-AMG GT пока туманны, но никто ничего на опровергает. В кулуарах женевского автосалона поговаривают, что со временем подобная модель вполне может заменить на конвейере Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Но напомним, что нынешний год для придворного тюнингового подразделения AMG юбилейный, так что возможно создание прототипа решили приурочить к этому событию и просто подогреть интерес к заводскому тюнингу.