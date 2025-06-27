Mercedes-AMG представил электрический суперседан GT XX мощностью 1340 л.с.

Mercedes-AMG представил концепт GT XX. Это электрический седан, который ляжет в основу будущей серийной модели бренда

GT XX построен на новой платформе AMG Electric Architecture (AMG.EA). Силовая установка состоит из трех электромоторов (два сзади и один спереди). Их суммарная мощность – 1340 л.с. Максимальная скорость – 360 км/ч. Привод у автомобиля полный. Емкость аккумулятора не рассекречена, но утверждается, что батарея может заряжаться от источника тока мощностью 850 кВт. Согласно заявлениям Mercedes-AMG, это позволит “заправляться” на 400 км запаса хода всего за 5 минут.

Как и многие современные мощные электрические спорткары, GT XX оснащен саундтреком двигателя внутреннего сгорания. В фарах интегрированы динамики, воспроизводящие имитирующие звуки работы двигателя V8. Mercedes в шутку называет эти звуки «лучшим V8, который мы когда-либо создавали». Вдобавок к этому, концепт, возможно, получит имитацию переключения передач, по аналогии с Hyundai Ioniq 5 N.

Однако главной особенностью GT XX все же является его дизайн. Внешний облик модели отсылает к серии экспериментальных прототипов Mercedes-Benz C111, которая выпускалась с 1969 по 1979 гг. У GT XX похожая клиновидная форма кузова, углубления на капоте и широкая решетка радиатора с интегрированной по краям оптикой. Также автомобиль получил аэродинамическую юбку, скрытые дверные ручки и цифровой задний фонарь, на который можно выводить пиксельное изображение. Также заметной отсылкой к C111 стал оригинальный оранжевый цвет кузова. Для справки: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,198, что близко к рекордным показателям в классе.

В интерьере также есть ряд интересных особенностей. Отделка салона частично выполнена из переработанных шин от гоночных болидов GT3. Руль-штурвал выполнен в форме бабочки, а на передней панели установлен широкий экран, объединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Также бросается в глаза необычное исполнения воздуховодов, дверных ручек, подсветки и других деталей. Примечательно, что ковшеобразные сиденья будут создаваться специально под водителя.

GT XX создан для конкуренции с такими моделями, как Lucid Air Sapphire и Porsche Taycan Turbo GT, а также китайским Xiaomi SU7 Ultra. Если идентичную серийную версию мы не увидим в обозримом будущем, то, как утверждает компания, все технологические и дизайнерские решения мы увидим воплощенными в других моделях бренда.

