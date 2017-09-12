Все автомобильные компании, представленные в Формуле 1, постоянно говорят о том, что используют гоночные наработки на своей обычной серийной продукции. Но лишь Mercedes-AMG может похвастать тем, что довел до абсолюта это заявление: во Франкфурте представлен гиперкар Project ONE с двигателем болида Формулы 1.

Пожалуй, это самая яркая, громкая, брутальная, быстрая, да какая угодно премьера открывшегося сегодня автосалона во Франкфурте. Фактически, это подарок самим себе, который сделала компания AMG на свой 50-летний юбилей.

Гиперкар имеет среднемоторную компоновку. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового двигателя V6, позаимствованного у болида Формулы 1, оснащенного четырьмя турбинами, одна из которых имеет электрический привод. Мощность турбомотора: 671 л.с. и все они передаются на задние колеса. Передние же получили по отдельному электромотору мощностью 161 л.с. (120 кВт). Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 л.с. Они питаются от блока батарей весом в 100 килограммов.

В Mercedes-AMG даже не называют цифр разгона до 100 км/ч, ограничившись информацией о том, что Project ONE набирает 200 км/ч менее чем за 6 секунд, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Внешний облик под стать: распластанный по земле автомобиль с практически идеальной аэродинамикой, сложной системой воздухозаборников и воздухотводов, элементов, повышающих прижимную силу…

