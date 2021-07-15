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15 июл 2021

Mercedes-Benz AMG SL рассекречен

Mercedes-Benz AMG SL рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Предупредим сразу - не полностью, а только интерьер, но именно он нам скажет о том, что машина значительно изменится

Как вам такой факт - крыша у машины теперь не жесткая, а мягкая. Сам же салон получил четырехместную компоновку (посадочная формула 2+2). Также машину оснастили цифровой приборной панелью, медиасистемой MBUX.

Все технические характеристики модели остаются в секрете, но кое-какая информация, все же, просочилась. Так стало известно, что автомобиль получит полноприводную трансмиссию! Что касается двигателей, то базовым двигателем должен стать 3,0-литровый турбомотор мощностью около 400 лошадиных сил. Своеобразным "бриллиантом короны" станет некий 800-сильный гибрид. К сожалению, подробностей об этом двигателе совсем нет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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