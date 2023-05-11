Mercedes-Benz Citan получил электрическую версию

Компания Mercedes-Benz представила eCitan — электрическую модификацию компактного фургона Citan, представленного в 2021 году

Видно, что машину готовили для городских условий, так как аккумулятор здесь скромный – всего на 45-киловатт, что обеспечивает 280-километровый пробег на полном заряде. Электрический двигатель тоже не поражает воображение – 122 лошадиные силы, так что максимальная скорость здесь не превышает 130 километров в час. Зато у Citan появилась и версия с удлиненной колесной базой, правда лишь в пассажирской модификации.

Как и бензиновая версия, электрокар будет продаваться в комплектациях Base и Pro. Отличия последней — аудиосистема, кондиционер, электростеклоподъёмники и медиасистема с 7-дюймовым экраном.