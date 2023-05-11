Автомобильный портал Motorpage
11 май 2023

Mercedes-Benz Citan получил электрическую версию

Mercedes-Benz Citan получил электрическую версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила eCitan — электрическую модификацию компактного фургона Citan, представленного в 2021 году

Видно, что машину готовили для городских условий, так как аккумулятор здесь скромный – всего на 45-киловатт, что обеспечивает 280-километровый пробег на полном заряде. Электрический двигатель тоже не поражает воображение – 122 лошадиные силы, так что максимальная скорость здесь не превышает 130 километров в час. Зато у Citan появилась и версия с удлиненной колесной базой, правда лишь в пассажирской модификации.

Как и бензиновая версия, электрокар будет продаваться в комплектациях Base и Pro. Отличия последней — аудиосистема, кондиционер, электростеклоподъёмники и медиасистема с 7-дюймовым экраном.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz CLS (2019)

Mercedes снимает CLS с производства

10 мая 2023
Mercedes-Benz E-Class (2024)

Представлен новый Mercedes E-Class

26 апреля 2023

Владельцы Mercedes Benz в России лишились телематики

25 апреля 2023

Названа дата премьеры нового Mercedes E-Class

07 апреля 2023
Mercedes-Benz GLS (2024)

Представлен обновленный Mercedes-Benz GLS

04 апреля 2023
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид спереди сбоку

Сотрудников Mercedes-Benz обвинили во взяточничестве

22 марта 2023

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"

Написано новостей:

3 2 9 7 4