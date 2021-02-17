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17 фев 2021

Mercedes-Benz EQC приобрел две новые версии

Mercedes-Benz EQC приобрел две новые версии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила две новые версии электрокара EQC  - обе базовые, а разница заключается лишь в стайлинге.

Первая версия – это кроссовер с индексом 400.  В качестве силовой установки здесь выступают два электромотора  общей мощностью более четырехсот лошадиных сил.  Разгон до сотни – немногим больше пяти секунд.  Любопытно, но максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в 185 километров в час. Что касается запаса хода, то он составляет 360 лошадиных сил.

Вторая версия ничем не отличается от первой кроме дизайна.  AMG-Line добавляет машине стиля.  19-дюймовые колеса, отделку кузовных элементов черным глянцем  и спортивными креслами в салоне.

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