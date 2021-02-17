Mercedes-Benz EQC приобрел две новые версии

Компания Mercedes-Benz представила две новые версии электрокара EQC - обе базовые, а разница заключается лишь в стайлинге.

Первая версия – это кроссовер с индексом 400. В качестве силовой установки здесь выступают два электромотора общей мощностью более четырехсот лошадиных сил. Разгон до сотни – немногим больше пяти секунд. Любопытно, но максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в 185 километров в час. Что касается запаса хода, то он составляет 360 лошадиных сил.

Вторая версия ничем не отличается от первой кроме дизайна. AMG-Line добавляет машине стиля. 19-дюймовые колеса, отделку кузовных элементов черным глянцем и спортивными креслами в салоне.