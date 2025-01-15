Mercedes-Benz и Google внедряют ИИ для навигации и голосового управления в автомобилях

Mercedes-Benz и Google объединились для внедрения новых возможностей искусственного интеллекта в системы навигации автомобилей. Первым новшество получит голосовой помощник MBUX, который будет использовать систему Automotive AI Agent, разработанную на базе Gemini

С помощью карт Google Maps владельцы автомобилей Mercedes-Benz смогут получать актуальную информацию о более чем 250 миллионах объектов по всему миру. Обновления данных происходят в режиме реального времени – до 100 миллионов изменений ежедневно. Голосовой помощник MBUX будет не только выполнять запросы, но и поддерживать сложные диалоги, запоминать предыдущие запросы и уточнять детали. Например, подсказать ближайший ресторан с хорошими отзывами.

Новая система дебютирует на модели Mercedes-Benz CLA, запуск которой запланирован на конец 2025 года. Автомобиль будет работать на новой операционной системе MB.OS. В дальнейшем функционал будет доступен и в других моделях с голосовым помощником MBUX.