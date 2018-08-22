Первый полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz, который появится под брендом EQ, машина для компании очень важная и знаковая. Поэтому немцы тестируют предсерийные прототипы в самых экстремальных условиях

На этот раз компания опубликовала видео, на котором кроссовер EQC проходит испытания в самом жарком и сухом месте в Европе — пустыне Табернас (Испания). В компании говорят, что кроссовер с честью выдержал все испытания.

В рамках тестов инженеры проверяли работу силового агрегата, аккумуляторов и климатической системы, а также степень защиты салона и компонентов автомобиля от мелкой пыли.

По неофициальной информации презентация кроссовера EQC состоится 4 сентября на специальном мероприятии в шведском Стокгольме, перед широкой публикой машина предстанет на автосалоне в Париже через несколько дней, а в Северной Америке дебютирует в конце осени на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Машина построена на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), которую в концерне Daimler AG разработали специально для электромобилей. Предполагается, что кроссовер EQ будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 400 л.с. Это позволит ему набирать 100 км/ч за 4,5-5 секунд после старта. Запас хода машины должен составить 400-500 километров.

Серийное производство кроссовера начнется в следующем году. В начале машина выйдет на рынки Северной Америки и Китая, где наблюдается бум на электромобили, а затем уже попадет в другие страны.