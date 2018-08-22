Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2018

Mercedes-Benz испытал электрический кроссовер в пустыне

Mercedes-Benz испытал электрический кроссовер в пустыне
Автор фото: фирма-производитель

Первый полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz, который появится под брендом EQ, машина для компании очень важная и знаковая. Поэтому немцы тестируют предсерийные прототипы в самых экстремальных условиях

На этот раз компания опубликовала видео, на котором кроссовер EQC проходит испытания в самом жарком и сухом месте в Европе — пустыне Табернас (Испания). В компании говорят, что кроссовер с честью выдержал все испытания.

В рамках тестов инженеры проверяли работу силового агрегата, аккумуляторов и климатической системы, а также степень защиты салона и компонентов автомобиля от мелкой пыли.

 

По неофициальной информации презентация кроссовера EQC состоится 4 сентября на специальном мероприятии в шведском Стокгольме, перед широкой публикой машина предстанет на автосалоне в Париже через несколько дней, а в Северной Америке дебютирует в конце осени на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Машина построена на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), которую в концерне Daimler AG разработали специально для электромобилей. Предполагается, что кроссовер EQ будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 400 л.с. Это позволит ему набирать 100 км/ч за 4,5-5 секунд после старта. Запас хода машины должен составить 400-500 километров.

Серийное производство кроссовера начнется в следующем году. В начале машина выйдет на рынки Северной Америки и Китая, где наблюдается бум на электромобили, а затем уже попадет в другие страны.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-AMG

В Mercedes-AMG задумались о конкуренте Porsche 718 Cayman

20 августа 2018
Brabus Mercedes-AMG GLC 63 S

Brabus превратил Mercedes-AMG GLC в спорткар

17 августа 2018
Brabus G500

Brabus представил первый тюнинг для нового «Гелика»

14 августа 2018
Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

09 августа 2018

Mercedes-Benz покажет электрический кроссовер в сентябре

07 августа 2018
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz представил свой самый маленький седан

30 июля 2018

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция! Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"

Написано новостей:

2 1 8 4 0