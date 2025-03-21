Mercedes-Benz начал использовать гуманоидных роботов на заводе в Берлине

Компания Mercedes-Benz внедрила гуманоидных роботов Apollo на своем заводе в Берлине. Эти роботы, созданные американской компанией Apptronik, предназначены для выполнения повторяющихся задач, таких как перемещение деталей и первый этап проверки качества

Внедрение роботов не означает замену сотрудников. Специалисты Mercedes обучают Apollo с помощью дополненной реальности, помогая им адаптироваться к рабочим процессам. Интересной особенностью является их способность самостоятельно заряжаться, подключаясь к источнику питания. Помимо роботов, на заводе в Берлине действует ИИ-чат-бот, помогающий сотрудникам анализировать производственные процессы.

Mercedes-Benz не единственный автопроизводитель, инвестирующий в передовые технологии: Tesla, BMW и китайская Dongfeng Motors также тестируют гуманоидных роботов в рабочих процессах.