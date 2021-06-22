Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2021

Mercedes-Benz не откажется от сегмента компактных автомобилей

Mercedes-Benz не откажется от сегмента компактных автомобилей

Покинуть данный сегмент рынка – значит лишить себя серьезного источника дохода, так как продажи автомобилей данных классов отличаются высокой рентабельностью.

Впрочем, марка будет исповедовать трезвый подход и модельный ряд будет существенно прорежен. То есть компактные модели останутся в строю, но далеко не все.  По словам главы марки, компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте.

В итоге Mercedes сосредоточится на тех младших моделях, которые приносят производителю наибольшую прибыль благодаря широкому выбору предлагаемых версий. Наши европейские коллеги из Automotive News предполагают, что высокие шансы есть лишь у двух моделей - кроссоверов GLA и GLB, для которых уже анонсированы электрические силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Россию приехал новый Mercedes CLS

25 мая 2021

Mercedes показал кузов нового AMG SL

19 мая 2021
Mercedes-Maybach S680 4Matic

Mercedes представил новый Maybach S680

13 мая 2021
Mercedes-Benz S 580 4Matic (2021)

В Россию приехал S-Class с мотором V8

27 апреля 2021

Mercedes-Benz готовится представить электрический микроавтобус

21 апреля 2021
Mercedes-Benz EQS (2022)

В Mercedes представили свой электрический флагман

16 апреля 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела?
Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы»
Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 4 8 6