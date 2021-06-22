Mercedes-Benz не откажется от сегмента компактных автомобилей

Покинуть данный сегмент рынка – значит лишить себя серьезного источника дохода, так как продажи автомобилей данных классов отличаются высокой рентабельностью.

Впрочем, марка будет исповедовать трезвый подход и модельный ряд будет существенно прорежен. То есть компактные модели останутся в строю, но далеко не все. По словам главы марки, компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте.

В итоге Mercedes сосредоточится на тех младших моделях, которые приносят производителю наибольшую прибыль благодаря широкому выбору предлагаемых версий. Наши европейские коллеги из Automotive News предполагают, что высокие шансы есть лишь у двух моделей - кроссоверов GLA и GLB, для которых уже анонсированы электрические силовые установки.