В преддверии автосалона во Франкфурте компания Mercedes-Benz представила обновленные купе и кабриолет S-класса, свои топовые модели в сегодняшней гамме. Больших сюрпризов не произошло: двухдверки получили такие же изменения, что и седан S-класс.

Правда, есть и отличия, так купе и кабриолет сохранили фары с одной полоской светодиодных ходовых огней (на седане их стало три), а версии AMG получили новые радиаторные решетки с вертикальными ламелями. И купе, и кабриолет получили новые задние фонари на базе органических светодиодов (OLED): это первые модели штуттгартской компании с такой технологией. Естественно, появились новые бамперы и колеса и патрубки выпускной системы.

Интерьер практически полностью позаимствован у седана: здесь два экрана, объединенных единым стеклом, новая опциональная система массажа в передних сиденьях и модернизированная информационно-развлекательная система COMMAND, которая вопринимает практически любые голосовые команды.

Вместо 4,7-литрового двигателя на S500 теперь устанавливается 4-литровый турбомотор, мощность выросла с 455 до 469 л.с. Базовая версия S400 получила двигатель V6 мощностью 367 л.с.

Версия Mercedes-AMG S63 получила турбированный 4-литровый V8 мощностью 612 л.с. С ним и купе, и кабриолет разгоняются до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. А вот топовая версия S65 никаких технических изменений не претерпела.

