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13 сен 2017

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz стал одним из многих, кто привез на автосалон во Франкфурт концепт электромобиля. Вторая модель из линейки суббренда — городской хэтчбек EQ A, который будет конкурировать с фольксвагеновским I.D. и BMW i3.

Но в Mercedes-Benz, в отличии от конкурентов, решили не пытаться сделать автомобиль внутри больше чем снаружи. Из-за этого EQ A получился спортивным, динамичным, а его силуэт даже чем-то напоминает купе. Собственно, сама буква в индексе говорит о том, что будущая серийная модель будет перекликаться по дизайну с обычным А-классом.

Концепт оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки превышает 270 л.с. Разгон до 100 км/ч у EQ A занимает менее пяти секунд, а запас хода с батареями емкостью 60 киловатт-часов равен 400 километрам. Полная зарядка батарей на «быстрой» станции займет около получаса.

О том, когда точно появится серийная версия EQ A пока не сказано ни слова. Но уже к 2022 году концерн Daimler планирует иметь в своем портфеле 12 электромобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Daimler AG

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